NFL MVP-Rennen 2026: Frühes Ranking zur Halbzeit der Regular Season

Zur Halbzeit der NFL-Saison 2026 stellt das frühe MVP-Ranking Top-Kandidaten wie Kenneth Walker, Jordan Love, Jaxon Smith-Njigba, Jahmyr Gibbs, Drake Maye, Trevor Lawrence und Caleb Williams vor und bewertet ihre Chancen.

Die NFL -Saison 2026 steht vor der Halbzeit der Regular Season, und damit ist es Zeit für ein frühes MVP-Ranking der Top-10-Kandidaten. Im Mittelpunkt stehen Spieler, die mit ihren Teams bisher für Aufsehen gesorgt haben.

Running Back Kenneth Walker von den Kansas City Chiefs liegt mit 770 Rushing Yards weiterhin auf Rang zwei der Liga, nur zehn Yards hinter Falcons-Star Bijan Robinson. Robinson spielt im MVP-Rennen aufgrund der Bilanz seines Teams allerdings kaum eine Rolle. Bei Walker sieht die Lage anders aus. Die Chiefs haben in den vergangenen Wochen mit wenig Ertrag im Laufspiel gekämpft, und genau die beiden Partien mit geringem Output waren die ersten Niederlagen des Teams.

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Das spricht für den Wert des Running Backs, denn ohne seine Topleistung sind die Chiefs kein Topteam. Doch die Tendenz geht in die falsche Richtung. Rookie Emmett Johnson drängt sich auf, und die Chiefs wollten Walkers Workload ohnehin reduzieren. Am Ende der Saison könnte Walker deshalb eher in einer Tandem-Situation in Kansas City stehen, wie er sie bereits aus Seattle kennt, als den MVP-Award zu gewinnen.

Jordan Love führt Packers an die Spitze

Deutlich aussichtsreicher wirkt die Position von Quarterback Jordan Love bei den Green Bay Packers. Das Team steht bei 5-3, obwohl die Offensive Line ein echtes Problem darstellt, das Laufspiel nicht in Gang kommt und die Wide Receiver mehr Bälle fallen lassen als jede andere Gruppe der Liga. Der Grund für die positive Bilanz liegt vor allem bei Love. Beim 27:19 gegen die Carolina Panthers brachte er 30 von 41 Pässen für 288 Yards und drei Touchdowns an.

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Mit 2.246 Passing Yards hat er nach acht Spielen mehr als jeder andere Quarterback in der Geschichte der Packers zu diesem Zeitpunkt einer Saison vorzuweisen. Für das ganz große MVP-Argument fehlen ihm allerdings die Effizienzwerte. Bei der Analyseplattform PFF rangiert er nur im Mittelfeld der Quarterbacks, und bei den Wettanbietern liegt er deutlich hinter der Spitze. Love ist daher ein Kandidat für den Sprung nach vorn, falls Green Bay die NFC North gewinnt.

Auf der Empfängerposition sorgt Jaxon Smith-Njigba für Schlagzeilen. In sieben von acht Spielen knackte er die 100-Yard-Marke, und mit neun Touchdowns führt er auch dieses Statistik-Ranking der Liga an. Er ist auf Kurs für über 2.000 Receiving Yards, während der bisherige Rekord von Calvin Johnson bei 1.964 Yards liegt. Ein AFC-Defensive-Coach sagte gegenüber ESPN sinngemäß, wer 2.000 Yards schaffe, sei MVP.

Dagegen sprechen allerdings zwei Fakten. Noch nie hat ein Wide Receiver den MVP-Award gewonnen, und Seattle steht nach der 17:34-Niederlage gegen die Chicago Bears nur bei einer 4-4-Bilanz. In dieser Partie fing JSN 118 der 188 Receiving Yards seines Teams. Das zeigt, wie stark Seattle von ihm abhängt, und zugleich, wie wenig dieser Output zuletzt für Siege reichte.

Jahmyr Gibbs als starker Running Back

Auf der Seite der Running Backs ist Jahmyr Gibbs von den Detroit Lions der stärkste Nicht-Quarterback im Feld. Nach sieben Spielen hat er 1.058 Scrimmage Yards und zehn Touchdowns gesammelt. Damit ist er erst der fünfte Spieler unter 25 Jahren, der diese Marken in den ersten sieben Spielen seines Teams erreicht. Beim 19:15 gegen eine bis dahin ungeschlagene Mannschaft lief er für 153 Yards, darunter ein 30-Yard-Touchdown.

Den Rekord für die meisten Touchdowns eines Spielers unter 25 Jahren hat er bereits von Barry Sanders übernommen. Die Lions stehen bei starken 5-2. Rechnet man seine Zahlen hoch, landet Gibbs im Bereich von Chris Johnsons Rekord von 2.509 Scrimmage Yards aus dem Jahr 2009. Den MVP-Award hält man für ihn dennoch für weniger realistisch als die Auszeichnung als Offensive Player of the Year, für die er neben JSN als Favorit gehandelt wird.

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Bei den New England Patriots hat Drake Maye mit 15 Touchdown-Pässen starke Werte, doch die Bilanz bleibt durchwachsen, denn acht Interceptions und sechs verlorene Fumbles stehen dagegen. Beim Comeback gegen einen 3:13-Halbzeitrückstand war er jedoch überragend: 16 von 20 Pässen für 199 Yards, zwei Touchdown-Pässe und ein eigener Lauf in die Endzone. New England steht bei 5-3 und liegt direkt hinter den Spitzenteams der AFC. Bekommt Maye die Ballverluste in den Griff, ist er wieder ein ernsthafter Kandidat.

Trevor Lawrence und Caleb Williams auf dem Vormarsch

Bis dahin gilt er als Außenseiter mit einem großen Handicap aus den Auftaktwochen. Ein ganz anderes Bild zeigt Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars. Mit 17 Touchdowns bei nur vier Interceptions spielt er die beste NFL-Saison seiner Karriere. Unter Head Coach Liam Coen hat er sich komplett neu erfunden.

Die Jaguars stehen bei 5-2 und liegen drei Spiele vor der Konkurrenz in der AFC South. Das Gegenargument liegt in der eigenen Division, denn die AFC South gilt als eine der schwächsten Divisionen der Liga. Will Lawrence ganz oben mitspielen, muss er gegen stärkere Gegner nachlegen, und die warten im Spielplan nur vereinzelt im Dezember. Der größte Aufsteiger der vergangenen Wochen ist Caleb Williams von den Chicago Bears.

Nach seiner Oberschenkelverletzung am zweiten Spieltag schien er aus dem Rennen, doch nun ist er zurück. Seit seiner Rückkehr haben die Bears drei Spiele gewonnen, jeweils mit mindestens 30 Punkten, und dabei keine einzige Sekunde zurückgelegen. Zuletzt brachte er 24 von 34 Pässen für 247 Yards und einen Touchdown an und blieb gegen eine Defense, die sonst jeden Fehler eiskalt bestraft, ohne Ballverlust.

Chicago steht bei 6-2, und auch bei den Wettanbietern ist Williams in kürzester Zeit vom Außenseiter zum Top-4-Kandidaten aufgestiegen. Insgesamt zeigt das frühe MVP-Rennen, dass persönliche Klasse allein nicht reicht. Entscheidend bleibt, ob die Teams im zweiten Saisonabschnitt die Bilanz halten können, denn der Award geht traditionell an Spieler, deren Mannschaft in der Spitze der Liga mitspielt.