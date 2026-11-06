NFL MVP-Rennen 2026: Frühes Ranking zur Saisonhalbzeit

Zur Halbzeit der NFL-Saison 2026 ordnen wir die Kandidaten fürs MVP-Rennen ein. Die Bilanzen ihrer Teams entscheiden dabei oft über die Chancen.

Die NFL-Saison 2026 steht vor der Halbzeit der Regular Season. Zeit für ein frühes Ranking der zehn aussichtsreichsten Kandidaten im MVP-Rennen. Die Einordnung berücksichtigt Statistiken, Effizienzwerte, Wettquoten und vor allem die Bilanzen der jeweiligen Teams.

Das Rennen um den Most Valuable Player Award ist nach acht bis neun Spieltagen offen, doch nicht jeder statistisch starke Spieler gilt automatisch als Favorit. Ein Running Back liegt mit 770 Rushing Yards auf Rang zwei der Liga, zehn Yards hinter Bijan Robinson von den Atlanta Falcons. Robinson spielt laut dieser Einordnung aufgrund der Bilanz seines Teams im MVP-Rennen keine Rolle.

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Jordan Love und die Green Bay Packers im MVP-Rennen

Jordan Love ist der wichtigste Grund, warum die Green Bay Packers mit einer Bilanz von 5-3 im Rennen bleiben. Die Offensive Line bereitet dem Team Probleme, das Laufspiel kommt nicht in Gang und die Wide Receiver lassen mehr Bälle fallen als jede andere Gruppe der Liga.

Beim 27:19 gegen die Carolina Panthers brachte Love 30 von 41 Pässe für 288 Yards und drei Touchdowns an. Mit 2.246 Yards hat er zudem mehr Passyards nach acht Spielen als jeder andere Quarterback in der Geschichte der Packers.

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Für den ganz großen MVP-Anspruch fehlen Love jedoch die Effizienzwerte. Bei PFF rangiert er nur im Mittelfeld der Quarterbacks, und bei den Wettanbietern liegt er deutlich hinter der Spitze. Sollte Green Bay die NFC North gewinnen, könnte Love jedoch noch deutlich nach vorn springen.

Jaxon Smith-Njigba und die Grenzen des Wide Receiver-Profils

Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks ist die größte Ausnahme im Rennen, weil er als Wide Receiver statistisch auf Rekordkurs liegt. In sieben von acht Spielen knackte er die 100-Yard-Marke, und mit neun Touchdowns führt er die Liga in dieser Kategorie an.

Smith-Njigba ist auf Kurs für über 2.000 Yards, der Rekord von Calvin Johnson liegt bei 1.964 Yards. Ein defensiver Coach aus der AFC sagte gegenüber ESPN sinngemäß, dass Smith-Njigba die MVP-Auszeichnung gewinnt, wenn er die 2.000-Yard-Marke erreicht.

Dagegen spricht die Historie gleich doppelt. Noch nie hat ein Wide Receiver den MVP-Award gewonnen, und die Seahawks stehen nach der 17:34-Niederlage gegen die Chicago Bears erst bei 4-4. Beim genannten Spiel fing Smith-Njigba 118 der 188 Receiving Yards seines Teams, was seine Abhängigkeit im Angriff zeigt, aber auch, wie wenig das zuletzt für Siege reichte.

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Jahmyr Gibbs, Caleb Williams und Trevor Lawrence als weitere Kandidaten

Jahmyr Gibbs von den Detroit Lions ist der stärkste Nicht-Quarterback im Feld, denn er hat nach sieben Spielen 1.058 Scrimmage Yards und zehn Touchdowns gesammelt. Damit ist er erst der fünfte Spieler unter 25 Jahren, der diese Marken in den ersten sieben Spielen seines Teams erreicht, und die Lions stehen bei 5-2.

Realistischer als der MVP-Award ist für Gibbs der Titel als Offensive Player of the Year, für den er neben Jaxon Smith-Njigba als Favorit gilt. Der Rekord von Chris Johnson aus dem Jahr 2009 mit 2.509 Scrimmage Yards bleibt auf seiner Hochrechnung in Reichweite.

Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars spielt mit 17 Touchdowns bei nur vier Interceptions die beste NFL-Saison seiner Karriere. Unter Head Coach Liam Coen steht das Team bei 5-2 und liegt drei Spiele vor den Verfolgern in der AFC South. Das Gegenargument liegt in der schwachen Division, denn Lawrence muss gegen stärkere Gegner noch beweisen, dass seine Leistungen tragfähig sind.

Caleb Williams von den Chicago Bears kehrte nach einer Oberschenkelverletzung aus dem zweiten Spieltag zurück. Seitdem haben die Bears drei Spiele gewonnen, jeweils mit mindestens 30 Punkten, ohne dabei einmal zurückzuliegen. Chicago steht bei 6-2, und auch bei den Wettanbietern ist Williams in kurzer Zeit in die Top 4 der Kandidaten aufgestiegen.