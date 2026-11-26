NFL Update: Aaron Rodgers News, Playoff-Kampf in NFC und AFC, Thanksgiving Spiele 2024 mit Bears, Lions, Cowboys und Steelers im Fokus.

Die Pittsburgh Steelers stehen unter großem Druck, da Berichte über eine mögliche Entlassung von Trainer Mike Tomlin kursieren, während die NFL -Saison in die entscheidende Phase eintritt. Im Hintergrund der medialen Aufmerksamkeit steht der ehemalige Quarterback Aaron Rodgers, dessen Zukunft in der Liga nach wie vor ein zentrales Thema für Fans und Analysten bleibt.

Thanksgiving Woche und Playoff-Kampf

Die Spiele in der Thanksgiving-Woche sind traditionell von enormer sportlicher Bedeutung, da sich die meisten Teams in der Woche 12 von insgesamt 17 Spieltagen mitten im entscheidenden Kampf um die begehrten Playoff-Plätze befinden. In dieser entscheidenden Phase der regulären Saison finden insgesamt fünf NFL-Partien unter der Woche statt, was die Spannung nochmals deutlich steigert. Erstmals gibt es bereits am Mittwochabend ein Auftaktspiel am Thanksgiving Eve, bevor die drei traditionellen Partien am Thanksgiving Day und das seit einigen Jahren eingeführte Black Friday Game folgen.

Also read Pittsburgh Steelers entlassen Aaron Rodgers - Ende einer NFL-Legende?

NFC North: Bears und Lions führen

Am Thanksgiving Day startet die Woche mit einem echten Highlight, als die Chicago Bears auf die Detroit Lions treffen. Beide Mannschaften führen mit acht Siegen und zwei Niederlagen die NFC North an und liefern sich einen direkten Kopf-an-Kopf-Kampf. Am Donnerstag könnte eine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil für die Playoffs in ihrer Division herausholen, da die Distanz zu den Verfolgern minimal ist.

NFC East: Überraschende Führung

In der NFC East befinden sich die Dallas Cowboys mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen sowie die Philadelphia Eagles mit drei Siegen und sieben Niederlagen derzeit außerhalb der direkten Playoff-Ränge. Überraschend führen die New York Giants mit sechs Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden die Division an. Die Cowboys könnten zwar vom Thron gestoßen werden, benötigen dafür jedoch zwingend einen Sieg gegen die Eagles, um wieder Anschluss zu finden.

Advertisement

Advertisement

AFC: Druck auf Kansas City Chiefs

In der American Football Conference führt die Buffalo Bills mit neun Siegen und einer Niederlage die gesamte Liga an. Die Kansas City Chiefs liegen trotz einer guten Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen nur auf Platz fünf, da die Denver Broncos in der AFC West knapp vorne liegen. Dies bedeutet, dass der strategische und psychologische Druck eher auf der Seite von Kansas City liegt, um die heimische Playoff-Qualifikation nicht zu gefährden.

Black Friday: Broncos gegen Steelers

Am Black Friday gastieren die Denver Broncos bei den Pittsburgh Steelers. Die Broncos führen derzeit die AFC West an, während Pittsburgh in der AFC North mit sechs Siegen und vier Niederlagen nur auf Rang drei zu finden ist. Aktuell würde diese Bilanz mit viel Glück und Ach und Krach noch für die Playoffs reichen, weshalb das Spiel für beide Seiten von existenzieller Bedeutung ist. Alle drei Partien am Thanksgiving Day werden im Free-TV übertragen, wobei das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys um 22:30 Uhr (MEZ) auf NITRO zu sehen ist.

Verfügbarkeit der Spiele und Streaming

Fan, die die Spiele nicht im Fernsehen verfolgen können, haben zudem die Möglichkeit, die Partien über verschiedene Streaming-Dienste zu konsumieren. Die NFL-Übertragungen sind unter anderem auf NITRO, RTL+ und über den NFL Game Pass verfügbar, sodass die gesamte Woche der intensiven NFL-Kämpfe lückenlos verfolgt werden kann. Die Kombination aus traditionellem Fernsehen und digitaler Verfügbarkeit stellt sicher, dass keine wichtige Begegnung im Rahmen der Playoff-Jagd verpasst wird.