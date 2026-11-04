NFL-News: Huntley, Jackson und Campbell mit schweren Verletzungen

Tyler Huntley fällt für Arizona aus, Lamar Jackson verletzt sich erneut und Jack Campbell landet im Krankenhaus. Ein Überblick über die aktuellen NFL-Schicksalsschläge.

Die aktuelle NFL-Saison ist von einer Welle schwerer Verletzungen bei Schlüsselspielern geprägt, die den Lauf der Liga dramatisch verändert. Während in Arizona die Offensive durch den Ausfall von Tyler Huntley gelähmt wird, trifft es Baltimore mit dem erfahrenen Quarterback Lamar Jackson erneut hart. Auf der anderen Seite des Landes sorgt der schwere Sturz von Detroit-Lions-Star Jack Campbell für Schockwellen in der gesamten Liga.

Huntley beendet Saison vorzeitig

Tyler Huntley kehrt in dieser Spielzeit nicht mehr auf das Feld zurück, da er an einer Zehenverletzung leidet. Laut ESPN ist eine Rückkehr in diesem Jahr medizinisch ausgeschlossen. Damit muss der Spielmacher mindestens die kommenden vier Spiele verpassen, wobei das NFL Network von einer Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen ausgeht. Für die Arizona Cardinals bedeutet dies einen massiven Verlust in der Backfield-Struktur.

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Der 21-jährige Undrafted Rookie Joe Fagnano wird seinen ersten NFL-Start übernehmen müssen. Die Franchise steht unter Druck, da Huntleys Rookiesaison bereits frustrierend verlief, bevor er diese Verletzung davontrug. Vor seinem aktuellen Ausfall hatte Love bereits zwei Partien wegen einer anderen Knöchelverletzung verpasst und konnte seine hohen Erwartungen als Draftpick bisher nicht erfüllen. Bei seiner aktuellen Verletzung handelt es sich um den berüchtigten High Ankle Sprain.

Während Huntleys Abwesenheit dürfte Tyler Allgeier zur zentralen Figur im Backfield der Cardinals werden. Gegen die Cowboys zeigte er bereits sein Potenzial, indem er nach Loves Ausscheiden 191 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns beisteuerte und somit entscheidend zum Sieg beitrug. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Ravens bis zur Trade Deadline noch einen weiteren Quarterback verpflichten, um die Offensive zu stabilisieren.

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Jackson verletzt sich beim Comeback erneut

Lamar Jackson kehrte am Sonntag nach dreiwöchiger Verletzungspause auf das Spielfeld zurück, doch sein Comeback endete schnell wieder im Krankenhaus. Bereits im ersten Play gegen die Buffalo Bills zog sich der 29-Jährige eine neue Verletzung zu. Bei einem Wurfversuch wurde er von Bills-Linebacker Greg Rousseau unglücklich getroffen und verletzte sich am rechten Daumen.

Nachdem Jackson vom Feld musste, bestätigten die Baltimore Ravens kurz darauf, dass er für den Rest des Spiels ausfällt. Er wurde durch Backup Tyler Huntley ersetzt. Dieser Vorfall wirft ernsthafte Fragen nach der langfristigen Gesundheit des Quarterbacks auf und erhöht den Druck auf das Trainerstab, um Jackson zu schonen, während das Team weiterhin um Playoff-Ränge kämpft.

Campbell ins Krankenhaus transportiert

Schockierende Szenen ereigneten sich in Detroit, als Lions-Linebacker Jack Campbell zu Beginn des vierten Viertels gegen die Minnesota Vikings nach einem Tackle regungslos am Boden liegen blieb. Er musste abtransportiert werden, nachdem Teamkollegen und Betreuer ihn immobilisierten. Viele Spieler gingen auf die Knie, wirkten schockiert oder hatten Tränen in den Augen, als Ärzte den Kapitän behandelten.

Die Lions bestätigten später, dass Campbell in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde und dort ruht. Head Coach Dan Campbell äußerte sich vorsichtig optimistisch: "Wir haben ein Statement herausgegeben, es ist positiv. Eure Gebete scheinen zu wirken." Eine konkrete Diagnose stand jedoch zunächst nicht zur Verfügung. Der 25-Jährige blickt auf eine All-Pro-Saison 2025 zurück und erhielt diesen Sommer eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 81 Millionen US-Dollar.

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Weitere Ausfälle belasten die Liga

Neben den großen Namen gibt es weitere wichtige Ausfälle, die die Tabellenkonstellationen beeinflussen könnten. Defensive Tackle DaVon Hamilton von den Jacksonville Jaguars fällt laut NFL-Insider Ian Rapoport wegen eines Quadrizepsrisses für den Rest der Saison aus. Dies schwächt die Defense der Jaguars erheblich.

Auch bei den Rams stehen die Zeichen auf Unsicherheit. Nachdem Myles Garrett mit einer Verletzung in die Saison 2026 gestartet war, steht sein Comeback kurz bevor. Head Coach Wann Garrett erklärte, man erwarte ihn in dieser Woche zurück im Training. Allerdings müssen die Rams ein 21-tägiges Fenster öffnen, um Garrett von der Injured-Reserve-Liste zu aktivieren. Erfolgt dies nicht rechtzeitig, ist seine Saison vorbei.

Bei den Los Angeles Chargers macht sich zudem Platzkicker Loop Sorgen. Er verletzte sich offenbar in der vergangenen Woche an der Leiste und stand am Montag erstmals auf dem Injury Report. Head Coach Jesse Minter gab an, dass er "da mit etwas kämpft", machte aber keine weiteren Details bekannt. Sollte Loop ausfallen, stünde Jake Moody bereit, der einst Starting Kicker bei den San Francisco 49ers war.