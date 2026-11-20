Puka Nacua könnte durch eine Operation die Saison verlieren. Zudem fallen bei den Texans Chris Braswell und Azeez Al-Shaair aus, während Drake Maye schwer verletzt ist.

Die NFL-Saison wird von schweren Verletzungen bei Top-Teams bestimmt. Die Los Angeles Rams bereiten sich auf den potenziellen Verlust von Puka Nacua vor. Gleichzeitig kämpfen die Houston Texans mit massiven Ausfällen in der Defense und die New England Patriots mit einem kritischen Fall bei Quarterback Drake Maye.

Puka Nacua braucht Operation am Innenband

Die Los Angeles Rams müssen sich wahrscheinlich auf das Ende der Saison von Puka Nacua einstellen. Der Wide Receiver unterzieht sich einer Operation am Innenband. Dies geschah nach dem Ende seiner verhängten Drei-Spiele-Sperre. Adam Schefter berichtete über die medizinischen Schritte. Eine direkte Rückkehr ins Spielfeld ist danach nicht geplant.

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Die Verletzung gilt als schwerwiegend. Berichte deuten darauf hin, dass Nacua die restliche Saison ausfällt. Dies ist ein schwerer Schlag für das Offensiv-Konzept der Rams. Nacua war einer der wichtigsten Receivers in der Liga.

Texans: Braswell schwer verletzt, Al-Shaair auf IR

Die Houston Texans leiden unter mehreren Ausfällen. Defensive End Chris Braswell verletzte sich schwer am rechten Knie. Der Vorfall geschah in den ersten Sekunden eines Kickoff-Returns gegen die Indianapolis Colts. Braswell kollidierte mit Caden Curry und musste sofort behandelt werden.

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Braswell wurde mit dem Cart vom Stadion gefahren. Es war sein erster Einsatz in dieser Saison. Er kam von der Practice Squad. Eine offizielle Diagnose zur Schwere steht noch aus. Es ist jedoch zu befürchten, dass er nicht mehr aufläuft.

Zudem setzten die Texans Linebacker Azeez Al-Shaair auf die Injured-Reserve-Liste. Er hat eine Leistenverletzung. Al-Shaair fällt mindestens für die nächsten vier Spiele aus. Er musste bereits bei der 24:27-Niederlage gegen die Cleveland Browns passen.

DeMeco Ryans kritisiert Ausfall von Al-Shaair

Head Coach DeMeco Ryans betonte die Bedeutung von Al-Shaair. Er nannte ihn das Herz der Defense. Al-Shaair übernimmt Aufgaben in Kommunikation und Führung. Er gibt die Defensiv-Spielzüge weiter.

Henry To'oTo'o übernahm diese Rolle gegen die Browns. Dies wird auch so bleiben. Al-Shaair war mit 68 Tackles in sieben Spielen der beste Tackler des Teams. Letztes Jahr führte er mit 103 Tackles. Er wurde ins All-Star-Team gewählt.

Im Sommer verlängerte er seinen Vertrag um drei Jahre. Die Texans zahlen ihm 54 Millionen Dollar. Ohne ihren Abwehrchef empfangen die Texans (3-6) in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Indianapolis Colts (3-7). Das Spiel ist wichtig für die Playoff-Hoffnungen.

Baker Mayfield mit Fußproblemen bei Buccaneers

Baker Mayfield hat sich einen Fuß gezerrt. NFL-Insider Ian Rapoport meldete dies. Mayfield könnte für das Spiel am Sonntag ausfallen. In der vergangenen Woche trug Mayfield zeitweise eine Gehschiene. Der offizielle Injury Report wird am Mittwoch veröffentlicht.

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Sollte Mayfield nicht spielen, übernimmt Jalon Daniels. Der Rookie übernahm in dieser Saison bereits dreimal die Starting-Position. Mayfield war zuvor wegen einer Daumen-Verletzung lange ausgefallen.

Kyle Monangai und Drake Maye im Fokus

Kyle Monangai von den Chicago Bears kehrt zurück. Er fehlte fünf Spiele wegen einer Daumen- und Zehenverletzung. Er sagte ESPN, er spiele in Week 11 gegen die New Orleans Saints. Er nahm am Montag am Training teil.

Monangai erlief 324 Yards für drei Touchdowns. Er wird spezielle Einlagen tragen. D'Andre Swift unterstützte ihn bisher mit zehn Scores.

Drake Maye von den New England Patriots hat eine schwere Verletzung am unteren Bein. Ian Rapoport berichtete, dass ein Saison-Aus möglich ist. Maye fiel in München gegen die Detroit Lions aus. Er unterzog sich weiteren Untersuchungen nach seiner Rückkehr aus Deutschland.

Travis Kelce fraglich nach Tackle von DeMarcco Hellams

Travis Kelce blieb nach einem Tackle von DeMarcco Hellams liegen. Er humpelte zur Untersuchung. Eine Rückkehr ins Spiel war fraglich. Die Injured Reserve List der New England Patriots ist voll.