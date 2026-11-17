Aktuelle NFL-News zu Kyle Monangai, Drake Maye und weiteren Star-Verletzungen. Einblicke in die Saison 2025 und Roster-Änderungen der Teams.

Die NFL-Saison 2025 bringt intensive Diskussionen über die physische Belastbarkeit der Spieler und die strategischen Manöver der General Manager. Während sich die Franchises auf wichtige Duelle vorbereiten, dominieren Berichte über Verletzungen und Roster-Änderungen die Schlagzeilen. Von der Rückkehr ausgewählter Starter bis hin zu langfristigen Ausfällen für Superstars bleibt kaum ein Team von den medizinischen Herausforderungen verschont.

Kyle Monangai bereit für Week 11 gegen Saints

Die Chicago Bears können in Week 11 gegen die New Orleans Saints voraussichtlich auf ihre offensive Verstärkung Kyle Monangai zurückgreifen. Der Running Back bestätigte gegenüber ESPN, dass er sich auf dem Weg zur vollen Wettkampfbereitschaft für das kommende Spiel befindet. Diese Entwicklung ist ein wichtiger Hoffnungsschimmer für das Team, da Monangai aufgrund einer Daumen- und einer Zehenverletzung in den vergangenen fünf Spielen gefehlt hat.

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Die Abwesenheit des Spielers fiel in eine Phase, in der die Bears vier von fünf Partien gewinnen konnten. Am Montag nahm Monangai wieder am Training teil, als die Franchise nach ihrer Bye Week wieder ins Training einstieg. Zuvor hatte der 24-Jährige binnen eines Monats nur an einem einzigen Trainingseinheit teilgenommen. Trotz der kurzen Einsatzzeit in seinen vier Saisoneinsätzen vor der Verletzung zeigte er Effizienz mit 324 erlaufenen Yards und drei Touchdowns.

Während seiner Verletzungspause stützten sich die Bears auf Roschon Johnson und Salvon Ahmed, um Starter D'Andre Swift zu unterstützen. D'Andre Swift steht aktuell bereits bei zehn Scores, was seine zentrale Rolle in der Offensive Line und im Backfield unterstreicht. Monangai selbst bewertete seine Blessuren im Jahr 2025 pragmatisch. Er erklärte, dass die Verletzungen in der Offseason vollständig ausheilen werden und er sich derzeit mit den notwendigen Anpassungen, wie Einlagen und speziellen Verstärkungen in den Schuhen wegen der Turf-Toe-Verletzung, arrangiert habe.

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Schwere Verletzung für Drake Maye in München

Die New England Patriots stehen vor einer potenziell katastrophalen Situation für ihre Offensive. NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, dass Quarterback Drake Maye eine schwerwiegende Verletzung am unteren Bein zugezogen hat. Diese Verletzung führte dazu, dass er in München im Spiel gegen die Detroit Lions verletzungsbedingt vom Feld genommen werden musste. Die Schwere der Verletzung lässt sogar einen Saison-Aus für den jungen Star Quarterback befürchten.

Maye muss nun weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um Klarheit über das genaue Ausmaß der Blessur zu erhalten. Die Patriots warten nun gespannt auf die Ergebnisse, die entscheidend sein werden, wie die Teamstrategie für den Rest der Saison 2025 angepasst werden muss. Ein Ausfall von Maye würde die Offensive der Patriots massiv schwächen und den Druck auf die Backup-Quarterbacks enorm erhöhen. Die Fans und Analysten diskutieren bereits intensiv über die langfristigen Auswirkungen auf die Planung des Franchises.

Travis Kelce und TreVeyon Henderson im Visier

Auch bei den Kansas City Chiefs gibt es Sorgen um Schlüsselspieler. Tight End Travis Kelce blieb nach einem Tackle von Safety DeMarcco Hellams kurz liegen und humpelte anschließend zur Untersuchung in die Umkleidekabine. Kurz darauf teilten die Chiefs mit, dass eine Rückkehr von Kelce ins Spiel fraglich sei. Der Cheftrainer Andy Reid betonte jedoch später, dass bei Patrick Mahomes keine größere Verletzung offenbart wurde, was diese Nachricht als positive Entwicklung für die Offensive interpretieren lässt.

Parallel dazu setzt die Detroit Lions den AFC-Champion TreVeyon Henderson auf die Injured Reserve List. Als Running Back steht er damit für mindestens vier weitere Spiele nicht zur Verfügung. Offiziell fehlt Henderson wegen einer Krankheit, doch Head Coach Mike Vrabel verriet, dass er im Austausch mit dem 24-Jährigen steht, ohne einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr nennen zu können. Henderson hatte nach sechs Einsätzen in dieser Saison 203 Rushing Yards für einen Touchdown und 45 Receiving Yards verbuchen können.

Seine Leistungen in der aktuellen Saison können noch nicht an seine starke Rookie-Saison anknüpfen, in der ihm neun Rushing Touchdowns und ein Receiving Touchdown gelangen. Um Lücken zu schließen, haben Reggie Gilliam und Greg Van Roten die Injured Reserve List verlassen und sind wieder einsatzbereit. Zudem wurde Andrew Rupcich, ein Guard, aus dem Practice Squad in das aktive Roster der Detroit Lions aufgenommen, um die Defensive Front zu stärken.

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Neue Ausfälle: Josh Jacobs und Puka Nacua

Die Seattle Seahawks, die in der vergangenen Saison mit 109 Rushing Yards pro Spiel die NFL anführten, sehen sich ebenfalls mit Problemen konfrontiert. Bei den Green Bay Packers wartet die nächste Zwangspause für Running Back Josh Jacobs. Nach den ersten sechs Saison-Wochen auf der Commissioner's Exempt List fehlt er nun wegen einer Verletzung. NFL-Insider Ian Rapoport verkündete, dass Head Coach Matt LaFleur Jacobs operieren lassen muss.

Wie lange Jacobs fehlen wird, ist noch unklar, doch LaFleur deutete an, dass eine Versetzung auf die Injured Reserve List möglich ist. Jacobs hatte in seinen ersten beiden Saison-Einsätzen bereits drei Touchdowns erzielt, ehe er am Sonntag im ersten Viertel ausschied. Die Packers erwarten am kommenden Wochenende ein Heimspiel, was den Druck auf die verbleibende Offensive erhöht.

Bei den Los Angeles Rams wurde es offiziell: Puka Nacua wird wegen einer Knieverstauchung, einer Zerrung des Innen- und des hinteren Kreuzbands sowie einer Zehenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Head Coach Sean McVay bestätigte, dass Nacua "eine längere Zeit" fehlen wird. Da ein Spieler auf der IR-Liste mindestens vier Spiele aussetzen muss, ist es unwahrscheinlich, dass der Receiver in Woche 15 wieder verfügbar sein wird. Nacua steuerte in der Saison bislang vier Receiving Touchdowns und einen Rushing Touchdown bei, wobei er in den jüngsten drei Partien jeweils einen Score beisteuerte.

Baltimore Ravens und Verletzungen auf der QB-Position

Die Baltimore Ravens erleben eine Phase großer Pechsträhne auf der Quarterback-Position. Der Ausfall von Star-Spieler Lamar Jackson trifft das Team hart. Nach seiner Verletzung musste sein Backup Tyler Huntley ins Spiel gehen, der sich ebenfalls eine Verletzung zuzog und die restliche Saison ausfällt. Dies zwingt die Ravens, auf weniger erfahrene Ersatzkräfte zurückzugreifen, was die Offensive stark beeinträchtigen könnte.

Die Ravens haben momentan viel Pech auf der Position, die über den Erfolg oder Misserfolg der gesamten Saison entscheiden kann. Mit einem Ausfall von Jackson für sechs bis zehn Wochen, würde er frühestens am 27. Dezember gegen die Cleveland Browns wieder auf dem Feld stehen. Diese lange Ausfallzeit stellt die Front Office und das Coaching Staff vor massive Herausforderungen. Die Strategien müssen dringend angepasst werden, um die Spiele auch ohne den MVP-kandidaten zu gewinnen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie gut das Team diese Krise meistern kann.