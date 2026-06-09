NFL-News: Sneed kehrt zu Chiefs zurück, OBJ vor Giants-Comeback, Campbell verlängert bei Lions

Zusammenfassung der aktuellen NFL-Transfers: L'Jarius Sneed wieder bei Kansas City, Odell Beckham Jr. trainiert bei den Giants, Jack Campbell unterschreibt langfristigen Vertrag.

Die NFL -Offseason ist in vollem Gange, und mehrere Teams haben wichtige Personalentscheidungen getroffen. Besonders im Fokus stehen die Rückkehr von Cornerback L'Jarius Sneed zu den Kansas City Chiefs sowie das bevorstehende Comeback von Wide Receiver Odell Beckham Jr. bei den New York Giants.

Darüber hinaus sicherten sich die Detroit Lions mit Linebacker Jack Campbell einen ihrer defensiven Eckpfeiler langfristig. L'Jarius Sneed kehrt nach zwei Jahren bei den Tennessee Titans zu den Chiefs zurück. Der Deal läuft über ein Jahr und kann laut NFL-Insider Adam Schefter bis zu fünf Millionen US-Dollar wert sein. Sneed begann seine NFL-Karriere 2020 als Viertrundenpick der Chiefs und entwickelte sich schnell vom flexiblen Nickelback zum Starter.

Mit Kansas City gewann er zwei Super Bowls und war über Jahre ein zentraler Bestandteil der Secondary. In seinen letzten drei Jahren bei den Chiefs kam er auf 262 Tackles, 33 verteidigte Pässe, sieben Interceptions, 4,5 Sacks und vier erzwungene Fumbles. Diese Leistungen machten ihn 2024 für die Titans interessant, doch der Wechsel entwickelte sich nicht zur erhofften Erfolgsgeschichte. Sneed hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, vor allem mit einer anhaltenden Oberschenkelverletzung, und wurde im März 2025 entlassen.

Nun erhält er bei den Chiefs eine neue Chance, wo seine Karriere ihren bislang besten Verlauf nahm. Für die Defense von Steve Spagnuolo ist Sneed eine wertvolle Verstärkung, da er sowohl als Nickelback als auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann. Bei den New York Giants stehen ebenfalls mehrere Receiver-Angelegenheiten im Mittelpunkt. Odell Beckham Jr., der von 2014 bis 2018 für die Giants spielte, absolvierte am Montag ein Workout bei seinem Ex-Klub.

Der 33-Jährige stand zuletzt in Woche 14 der Saison 2024 für die Miami Dolphins auf dem Feld und war danach Free Agent. Die Giants haben dringenden Bedarf auf der Receiver-Position, da sich Gunner Olszewski im Training die Achillessehne riss, Malik Nabers sich nach einem Kreuzbandriss in der Reha befindet und Darius Slayton sich einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterzog. Beckham Jr. könnte die Lücke füllen, auch wenn er nicht mehr die Spektakularität früherer Jahre bietet.

In seiner Karriere kommt er auf 119 Regular-Season-Spiele, 59 Receiving Touchdowns und einen Rushing Touchdown, davon 44 Scores im Giants-Trikot. Neben OBJ testeten die Giants auch die Free Agents JuJu Smith-Schuster, Braxton Berrios und Anthony Miller. Smith-Schuster erhielt Medienberichten zufolge einen Vertrag, ebenso Berrios, der Erfahrung als Returner mitbringt. Diese Verpflichtungen sind notwendig, um die angeschlagene Receiver-Gruppe zu verstärken.

In Detroit hingegen feiern die Lions eine langfristige Vertragsverlängerung. Linebacker Jack Campbell, der 2023 an Position 18 gedraftet wurde, unterschrieb einen Vierjahresvertrag über 81 Millionen US-Dollar, wovon 51,5 Millionen garantiert sind. Der 25-Jährige hat sich schnell zu einer festen Größe in der Lions-Defense entwickelt und soll das Team bis 2030 anführen. Campbell erklärte in einem Social-Media-Post: Ich freue mich darauf, zurück zu sein und langfristig hier zu bleiben.

Jetzt ist es an der Zeit, das Vertrauen zurückzuzahlen. Mit dieser Verlängerung sichern sich die Lions einen jungen, talentierten Spieler, der in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Die Offseason ist noch nicht abgeschlossen, aber diese Transfers setzen bereits deutliche Zeichen für die kommende Saison





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NFL Kansas City Chiefs L'jarius Sneed Odell Beckham Jr. Jack Campbell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Madden NFL 27: Performance-Modus soll 60 FPS auf der Nintendo Switch 2 ermöglichen - ntowerEA hat im Rahmen eines neuen Blogposts bekannt gemacht, dass es die Möglichkeit geben wird, Madden NFL 27 auf der Nintendo Switch 2 in 60 FPS zu…

Read more »

Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück – im ersten Trailer geht der psychologische Kampf weiterAuf dem Xbox Showcase wurde überraschend das neue Action-Adventure Senua angekündigt, das die düstere Geschichte im Universum von...

Read more »

NFL Quarterback Rankings 2026: Starter, Backups und Vertragssituationen aller 32 TeamsEine umfassende Übersicht über die aktuelle Quarterback-Situation in der NFL. Für alle 32 Franchises werden die unter Vertrag stehenden Spieler, die Starter und die Backups analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf Jacoby Brissett und den Cardinals sowie den Übergangssituationen bei Vikings und Falcons. Stand: 8. Juni 2026.

Read more »

Drake Maye: Patriots-Quarterback wird nach MVP-Saison noch stärker eingeschätztNach seiner herausragenden zweiten NFL-Saison, in der er nur knapp am MVP vorbeischrammte, soll Quarterback Drake Maye bei den New England Patriots in seinem dritten Jahr den nächsten Schritt machen. Offensive Coordinator Josh McDaniels berichtet von einer dynamischen Entwicklung in der Offseason. Zudem wurden mit Romeo Doubs und A.J. Brown zwei elite Wide Receiver verpflichtet, um Maye mehr Waffen zu geben. Angesichts eines schwierigen Spielplans soll bewiesen werden, dass die letzte Saison kein Glücksfall war.

Read more »