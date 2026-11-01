NFL News: Verletzungen bei Ravens, Lions und Seahawks

Aktuelle NFL-Verletzungsmeldungen: Ausfälle bei Jackson, St. Brown, Charbonnet und James. Übersicht über Kaderänderungen und Rückkehrpläne vor wichtigen Spielen.

Die aktuelle NFL -Saison ist geprägt von zahlreichen Ausfällen im Kader, die die Strategien der Teams vor den entscheidenden Spielen drastisch verändern. Besonders die Baltimore Ravens waren von einer Kette von Verletzungen an ihrer Quarterback-Position betroffen, während auch in anderen Franchises wie den Detroit Lions und Seattle Seahawks dramatische Entwicklungen stattgefunden haben. Diese Meldungen sind entscheidend für die Einschätzung der nächsten Spieltage.

Ravens kämpfen mit QBCascade

Bei den Baltimore Ravens zog sich der 29-jährige Star-Quarterback erneut eine schwere Verletzung zu. Während eines Wurfversuchs wurde er vom Linebacker der Buffalo Bills, Greg Rousseau, unglücklich getroffen. Dabei verletzte er sich am rechten Daumen und musste umgehend das Feld verlassen. Kurz darauf bestätigten die Ravens offiziell, dass Jackson für den Rest des Spiels nicht mehr auflaufen wird. Als direkter Ersatz trat der Backup Tyler Huntley an, doch auch dieser blieb nicht verschont. Huntley verletzte sich ebenfalls, wodurch die Ravens auf ihren dritten Quarterback Joe Fagnano zurückgreifen mussten. Diese Kaskade von Ausfällen stellt die Offensive der Ravens vor immense logistische und taktische Herausforderungen.

Also read Pogacar spricht über schwere Verletzungen und psychische Leiden nach Sturz

St. Brown übersteht Schockmoment

Eine andere positive Nachricht kam aus dem Stadion der Detroit Lions. Der 27-jährige Wide Receiver Amon-Ra St. Brown schien bei einem 24-Yard-Catch in der Endzone hart auf dem Boden aufgeschlagen zu sein. Die Schiedsrichter werteten den Fang zunächst als Touchdown. Nach einer Überprüfung der Videobilder durch die offizielle Stelle wurde die Entscheidung jedoch zurückgenommen, da der Ball möglicherweise nicht sauber kontrolliert wurde. St. Brown begab sich daraufhin in die Umkleidekabine, wo er ärztlich untersucht wurde. Zum Glück für die Lions gab es anschließend Entwarnung: Der Star-Spieler konnte wieder aufs Feld zurückkehren und sein Team unterstützen, was die Moral im Kader deutlich stieg.

Advertisement

Seahawks planen Rückkehr von Laufbächen

Die Seattle Seahawks blicken mit gemischten Gefühlen dem NFC-Topspiel gegen die Chicago Bears in der Nacht von Montag auf Dienstag entgegen. Rechtzeitig zu diesem wichtigen Match könnten die beiden verletzten Running Backs Zach Charbonnet und Jadarian Price wieder zur Verfügung stehen. Beide Namen wurden vor dem Spiel vom offiziellen Injury Report gestrichen. Charbonnet feiert damit aller Voraussicht nach sein Saisondebüt, nachdem er sich in den Playoffs der Vorsaison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Vor seiner langen Pause bildete er ein gefürchtetes Gespann im Backfield. Jadarian Price verpasste die vergangenen vier Spiele aufgrund einer Brustverletzung. Ob der Erstrunden-Pick des vergangenen Drafts tatsächlich spielt, ließ Head Coach Mike Macdonald noch offen. "Wir werden sehen, was wir tun", sagte er. Sollte Price von der Injured-Reserve-Liste aktiviert werden, müsste anderweitig Platz im 53er-Kader geschaffen werden. Zuletzt bildeten Emanuel Wilson und George Holani das Running-Back-Duo bei den Seahawks.

Verletzungspech bei anderen Top-Teams

Auch gegen die Bears sind die Seahawks nicht vollständig aufgestellt. Wie erwartet kann der Tackle Charles Cross aufgrund einer Knöchelverletzung nicht auflaufen. Zudem fällt Wide Receiver Rashid Shaheed aufgrund einer Knieverletzung aus. Pass Rusher Uchenna Nwosu laboriert ebenfalls an einer Knöchelverletzung und wurde im Injury Report als "doubtful" gelistet, ein Einsatz ist also höchst unwahrscheinlich. Noch schwerer wiegt der Ausfall bei den Los Angeles Chargers. Das Team kann auch in den kommenden Wochen nicht auf Star-Safety Derwin James Jr. zurückgreifen. Der sechsmalige All-Pro fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung bereits seit Anfang Oktober aus. Nach einem Rückschlag im Reha-Prozess wurde er nun auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Damit verpasst er mindestens vier weitere Partien. Als Ersatz wurde Cornerback Isas Waxter dauerhaft vom Practice Squad in den aktiven Kader berufen, zudem wurde Kaiir Elam für das Stadtduell gegen die Rams aus dem Trainingskader hochgezogen. In Woche 8 müssen zudem die Philadelphia Eagles auf Star-Receiver A.J. Brown verzichten. Der 29-Jährige steht aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. Damit bleibt Brown in dieser Saison vom Pech verfolgt, eine Knöchelverletzung hatte ihn zu Saisonbeginn bereits mehrere Spiele gekostet. Neben Brown kann auch Running Back TreVeyon Henderson in Miami nicht mitwirken. Der 24-Jährige ist erkrankt und verpasste deshalb beide Trainings am Donnerstag und Freitag. Schließlich müssen die Washington Commanders einen herben Rückschlag verkraften. Defensive Tackle Daron Payne zog sich im Training eine Fraktur im Fuß zu und wird wohl den Rest der Saison verpassen. Warum das auch mit Blick auf die anstehende Trade Deadline einiges verändert, ist eine weitere entscheidende Frage für die Zukunft des Teams.