NFL-News: Verletzungsupdate zu Lamar Jackson, Patrick Mahomes und Puka Nacua

Detaillierter Überblick über die aktuellen NFL-Verletzungssituationen. Fakten zu Ausfallzeiten von Ravens-Quarterback Jackson, Chiefs-Star Mahomes und Rams-Receiver Nacua.

Die aktuelle NFL -Saison wird maßgeblich von mehreren schwerwiegenden Verletzungssituationen bei führenden Starspielern geprägt, die die Pläne ihrer jeweiligen Franchises grundlegend verändern. Während die Baltimore Ravens eine lange Ausfallzeit für ihren Quarterback Lamar Jackson verkünden müssen, der auf sechs bis zehn Wochen geschätzt wird, zeigen sich bei den Los Angeles Rams und Kansas City Chiefs unterschiedliche Grade der Unsicherheit. Diese Entwicklung trifft insbesondere die Offensive der Chiefs, die stark auf die Laufspielweise ihres Teams setzen, wobei die Abwesenheit von Schlüsselspielern die strategische Ausrichtung für die kommenden Wochen erschwert.

Verletzungsschwerpunkt bei Baltimore Ravens

Lamar Jackson wird den Baltimore Ravens für einen Zeitraum von sechs bis zehn Wochen fehlen, was ihn frühestens am 27. Dezember im Auswärtsspiel gegen die Cleveland Browns wieder einsatzbereit macht. Diese Diagnose stellt einen erheblichen Rückschlag für die Ravens dar, nachdem Jackson bereits nach nur einem Spielzug bei seinem Comeback vom Daumen verletzt war und operiert werden musste, woraufhin ein vorzeitiges Saisonende befürchtet wurde. Die Situation für die Quarterback-Position in Baltimore hat sich durch zusätzliche Ausfälle noch weiter verschlechtert.

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Nachdem Jackson selbst verletzt ausfiel, musste sein Ersatzmann Tyler Huntley aushelfen, der jedoch ebenfalls eine Verletzung erlitt und die restliche Saison nicht mehr bestreiten kann. Diese Kette von Ereignissen zwingt das Management der Ravens dazu, kurzfristig alternative Lösungen für die Position des Quarterbacks zu finden, da sowohl der Starter als auch der direkte Ersatz für die restlichen Spiele der Regular Season nicht verfügbar sein werden.

Klärung beim Los Angeles Rams Star Puka Nacua

Es ist offiziell bestätigt, dass Puka Nacua von den Los Angeles Rams auf die Injured-Reserve-Liste (IR) gesetzt wurde, da er unter einer Knieverstauchung, einer Zerrung des Innen- und hinteren Kreuzbands sowie einer Zehenverletzung leidet. Head Coach Sean McVay bestätigte diese Maßnahme und wies darauf hin, dass der All-Pro-Receiver eine längere Zeit ausfallen wird, wobei die Mindestsperre von vier Spielen für Spieler auf der IR-Liste wahrscheinlich überschritten wird.

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Obwohl keine definitive Aussage über sein genaues Comeback in Woche 15 getroffen wurde, deutet die Schwere der Diagnose auf eine längere Pause hin. Nacua hatte in der laufenden Saison bislang vier Receiving-Touchdowns und einen Rushing-Touchdown erzielt, wobei er in den drei jüngsten Partien jeweils einen Score beisteuerte, unter anderem beim 20:13-Sieg. Die Rams müssen nun ohne ihren wichtigsten Passempfänger kämpfen, was die Offensive erheblich schwächt.

Verlauf und Lage der Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs genießt gute medizinische Prognosen, da bei seiner Verletzung am rechten Ellbogen keine größere strukturelle Schädigung offenbart wurde. Head Coach Andy Reid betonte, dass die aktuelle Lage für den Star-Quarterback eher positiv als negativ zu werten ist, da das primäre Ziel nun darin besteht, verbliebene Schmerzen durch spezifische Reha-Maßnahmen zu reduzieren. Mahomes selbst fühle sich "wirklich gut", was Hoffnung auf eine rasche Rückkehr in den aktiven Kader gibt.

Trotz der positiven Meldung verspürt Mahomes weiterhin Schmerzen, weshalb Coach Reid froh darüber war, dass die Chiefs an einem Montag kein Training absolvierten, um den Star schonend zu behandeln. Die Chiefs stehen vor einem wichtigen Auswärtsspiel bei den Atlanta Falcons am Sonntag, insbesondere da sie auf fremden Plätzen zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen mussten. Die Abwesenheit von Schlüsselspielern der vergangenen Saison wird die Chiefs hart treffen, da sie mit 109 Rushing Yards pro Spiel die NFL anführen und diese Laufspielweise ein zentraler Bestandteil ihrer Offensive ist.

Weitere NFL-Verletzungsmeldungen

Zusätzlich zu den genannten Hauptstars gibt es weitere signifikante Ausfälle in der Liga, die die Tabellenkämpfer beeinträchtigen. Josh Jacobs von den Green Bay Packers muss operiert werden, nachdem er in den ersten beiden Saison-Einsätzen drei Touchdowns erzielt hatte, aber bereits im ersten Viertel des jüngsten Spiels ausschied. Head Coach Matt LaFleur ließ offen, ob Jacobs auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wird, da alles möglich sei. Ähnliches gilt für Rookie-Tackle Gracen Halton, der sich den Knöchel brach und die restliche Saison verpassen wird.

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Auch bei den Los Angeles Chargers gibt es Unsicherheit um Quarterback Justin Herbert, dessen Einsatz nach einer möglichen Ellbogenverletzung von Head Coach Jim Harbaugh gesperrt wurde, da ein Knochenbruch befürchtet wird. Auf der positiven Seite steht die Rückkehr von Myles Garrett, der nach sieben Spielen Verletztenpause voraussichtlich wieder einsatzbereit ist und das Defensive-Line-Up der Rams verstärken wird, während die Offensive weiterhin mit den genannten Ausfällen zu kämpfen hat.