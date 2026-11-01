NFL News: Vikings erste Niederlage, Burrow Geschichte und Jackson Pech

Minnesotas erste Saisonpleite, Joe Burrows historischer Auftritt und Lamar Jacksons Rückschlag: Die wichtigsten Ergebnisse und Hintergründe aus der NFL Woche.

Die aktuelle Week der National Football League brachte einige historische Momente und unerwartete Wendungen. Mit der Minnesota Vikings hat nun das letzte Team seiner Division seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Gleichzeitig schrieb Cincinnati Bengals Quarterback Joe Burrow NFL -Geschichte, während Baltimore Ravens Star Lamar Jackson weiterhin mit Pech zu kämpfen hat. Diese Ereignisse prägen die aktuelle Lage in der Liga und verändern die Dynamik in den Divisionen deutlich.

Vikings unterliegen den Detroit Lions

Die Detroit Lions haben den Minnesota Vikings ihre erste Niederlage der Saison beigebracht. Das Spiel war von Beginn an spannend, doch zunächst lief es für die Lions und ihren Star-Receiver Amon-Ra St. Brown alles andere als reibungslos. Am Ende des ersten Drive schien St. Brown einen Touchdown erzielt zu haben, welcher die Lions in Führung gebracht hätte. Doch Videobeweis zeigte, dass der Touchdown nicht gültig war und St. Brown sich bei der Aktion leicht verletzte. Dennoch kehrte der Wide Receiver ins Spiel zurück und verzeichnete am Ende sieben Catches für insgesamt vierundvierzig Yards sowie einen zusätzlichen Lauf für zehn Yards. Für das Highlight des Tages sorgte jedoch der Vikings-Receiver Justin Jefferson. Er vollführte einen spektakulären Mega-Catch zum Touchdown und bescherte Minnesota eine zwischenzeitliche 7:3-Führung. Letztlich reichte diese spektakuläre Aktion jedoch nicht zum Sieg. In der starken NFC North führen die Vikings weiterhin mit sechs Siegen und einer Niederlage vor den Lions und den Chicago Bears, die jeweils fünf Siege und zwei Niederlagen aufweisen.

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Lamar Jacksons Rückschlag und Joe Fagnanos Einsatz

Baltimore Ravens Quarterback Lamar Jackson wird immer wieder zum Pechvogel der Liga erklärt. In einem früheren Spiel verletzte er sich bereits im ersten Play schwer am Daumen seiner Wurfhand und musste bei seinem Comeback nach drei Wochen sofort wieder vom Feld genommen werden. Auch sein Vertreter Tyler Huntley verletzte sich noch vor der Pause, so dass der dritte Quarterback der Mannschaft, Joe Fagnano, ins kalte Wasser geschmissen wurde. Fagnano lieferte mit zweiunddreißig von vierundvierzig Versuchen (21/34) zweiundachtzigundneun Yards. Dabei beging er zwar eine Interception, warf aber auch zwei Touchdown-Pässe und lief einmal mit dem Ball in die Endzone. Sein Team befindet sich nach dem sechsten Sieg im siebten Spiel weiterhin voll auf Kurs Richtung Playoffs. Trotz des Pechs von Jackson zeigt sich die Offensive der Ravens weiterhin kampffähig, auch wenn die Verletzungssituation den Kader stark belastet.

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Joe Burrow und historische Leistung in Cincinnati

Im direkten Duell in Cincinnati entwickelte sich ein verrücktes Spiel und eine historische Show im Paycor Stadium. Die Tennessee Titans lagen nach dem ersten Viertel überraschend mit dreizehn zu null in Führung. Doch die Bengals drehten das Spiel und lagen zur Pause mit vierzehn zu dreizehn vorn. Im dritten Viertel kamen die Gäste erneut mit einer Two-Point Conversion nach einem Touchdown von Tony Pollard zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Im Schlussviertel der regulären Spielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Die Titans gingen mit dreiunddreißig zu neunundzwanzig in Führung, ehe Joe Burrow mit einem Touchdown-Pass auf Tee Higgins das Spiel in die Overtime schickte. Auch dort behielt der achtundzwanzigjährige Burrow die Nerven und entschied die Partie mit einem Lauf in die Endzone zugunsten der Bengals. Mit über vierhundertfünfzig Yards, fünf Passing-Touchdowns und einem Rushing-Touchdown lieferte Burrow statistische Werte ab, die seit fünfundsiebzig Jahren kein Quarterback mehr erreicht hat.

Weitere spannende Ergebnisse der Woche

Der Arizona Cardinals gelang gegen die Dallas Cowboys ein unglaubliches Drama. Die Cowboys führten zur Pause mit vierzehn zu drei und ließen kurz danach ein weiteres Field Goal folgen. Dann ließen sie es jedoch etwas zu locker angehen. Die Cardinals kamen zweieinhalb Minuten vor Schluss per Touchdown von Trey McBride zum 24:27-Anschluss. Ein Field Goal von Brandon Aubrey aus achtundvierzig Yards Entfernung schien den Sieg zu besiegeln, doch sechs Sekunden vor Schluss gelang Gardner Minshew ein Pass auf Michael Wilson zum Ausgleich. Der folgende Kick ging daneben. In der Verlängerung traf Chad Ryland dann aus zweiundvierzig Yards zum Sieg der Cardinals. In Pittsburgh gewannen die Steelers klar gegen die Cleveland Browns und führen nun die AFC North mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen. Das herausragende Laufspiel mit Touchdowns von Jaylen Warren, Rico Dowdle und Pat Freiermuth war entscheidend. Während Deshaun Watson nur vierunddreißig Yards erzielte, war er mit seiner Leistung nicht zufrieden. In Florida dominierten die Jacksonville Jaguars die Indianapolis Colts. Die Colts befinden sich im Draft-Modus, nachdem Quenton Nelson, DeForest Buckner und Jonathan Taylor in Trades gewechselt sind. Trevor Lawrence glänzte mit drei Touchdowns, während die Colts-Mannschaft nach sieben Spielen bei einer Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen steht. Schließlich setzten sich die Las Vegas Raiders knapp gegen die New York Jets durch und stoppten damit ihren freien Fall nach vier Niederlagen in Serie. Im MetLife Stadium entwickelte sich ein rasantes Spiel mit vielen Führungswechseln.