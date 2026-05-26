NFL‑Offseason 2025/26: Power‑Ranking und Analyse der Kaderveränderungen

Nach Abschluss von Free Agency und Draft präsentieren wir ein umfassendes Power‑Ranking der NFL. Wir beleuchten die Kaderwechsel, neue Draft‑Picks und die strategischen Entscheidungen der Teams, von den Cardinals bis zu den Steelers, und geben Ausblick auf die kommende Saison.

Nachdem die Free‑Agency‑Phase und der NFL ‑ Draft abgeschlossen sind, stehen die meisten Kader für die kommende Saison nahezu vollständig bereit. In unserem Power‑Ranking werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage der Liga.

Die Offseason brachte zahlreiche Wechsel: Einige Superstars haben neue Heimstätten gefunden, andere kehren zu ihren alten Teams zurück, und jedes Franchise hat versucht, mit jungen College‑Talenten Lücken zu schließen. Die Arizona Cardinals starten nach einer katastrophalen Endphase der Vorjahressaison fast bei Null. Vierzehn von fünfzehn Spielen endeten mit Niederlagen, und das hat nun einen kompletten Neuanfang unter neuem Trainer Mike LaFleur ausgelöst.

Im Draft holten sie sich den Wide Receiver Jeremiah Love, doch die Offense benötigt dringend Verstärkungen an anderen Stellen. Der aktuelle Starter‑Quarterback ist voraussichtlich Jacoby Brissett, doch die Erwartungen sind gemischt. Auch die Running‑Back‑Position bleibt ein Rätsel, bis De'Von Achane seine Form findet. Die Miami Dolphins setzen auf die Entwicklung von Malik Willis als möglicher Starter‑Quarterback und haben im Draft drei Top‑50‑Picks hinzugefügt, die jedoch nicht automatisch zu sofortigem Erfolg führen werden.

Die New York Jets dagegen haben in der Offseason ihre Defensive mit Safety Minkah Fitzpatrick verstärkt und die Vertragsverlängerung von Running Back Breece Hall abgeschlossen. Der Draft verlief für die Jets ausreichend, um zumindest vor den Dolphins zu landen. Die Las Vegas Raiders haben in der Free Agency über 200 Millionen Dollar an garantierten Verträgen ausgegeben - ein Betrag, der angesichts des neuen Head‑Coaches Klint Kubiak, einer modernisierten Offensive Line und des ersten Gesamtpicks im Draft 2026 verständlich ist.

Entscheidend wird sein, wie schnell Rookie Fernando Mendoza sich in die NFL einfindet, wobei der schwierigste Spielplan der Liga kaum hilft. Die Cleveland Browns haben ihre früher schwache Offensive Line radikal umgebaut. Im Draft konnten sie die jungen Linemen Spencer Fano, KC Concepcion und Denzel Boston verpflichten, die sofortige Starter‑Chancen haben und die Pass‑Protection stärken sollen. Bei den Tennessee Titans stellte sich das Team am Saisonende als überraschend gut organisierte Einheit heraus.

Quarterback Cam Ward hatte zu Beginn wenig Material zum Arbeiten, zeigte jedoch gegen Ende der Saison deutliche Fortschritte. Mit den neuen Receivern Wan'Dale Robinson und Carnell Tate hat er nun verlässliche Anspielstationen. Unter dem neuen Head‑Coach Robert Saleh könnte das Team weiter wachsen. Die New Orleans Saints erleben nach einem düsteren Winter ein wahres Wiederaufleben.

Rookie‑Quarterback Tyler Shough hat zusammen mit Running Back Travis Etienne ein starkes Duo gebildet. Im Draft folgte die Verpflichtung des Top‑Talents Jordyn Tyson, während langjährige Defensive‑Stars Cam Jordan und DeMario Davis das Team verlassen haben. Die Atlanta Falcons besitzen offensiv ein starkes Fundament: Tight End Kyle Pitts, Running Back Bijan Robinson, Wide Receiver Drake London und Trainer Kevin Stefanski gelten als eine der attraktivsten Offensiven der Liga.

Trotz dieser Waffen bleibt die NFC South wegen der starken Konkurrenz im eigenen Division schwer zu durchbrechen; die Playoffs‑Qualifikation ist seit 2017 nicht mehr erreicht worden. Bei den Carolina Panthers läuft vieles in die richtige Richtung. Head Coach Dave Canales führte das Team bereits im zweiten Jahr in die Playoffs, und die Free‑Agency brachte die Pass‑Rusher Devin Lloyd und Jaelen Philipp. Im Draft wurde Offensive Tackle Monroe Freeling ausgewählt, um Quarterback Bryce Young besser zu schützen.

Wenn Receiver Tetairoa McMillan und Freeling ihre Leistungen halten, könnte die NFC South erneut eng um den ersten Platz kämpfen. Die Washington Commanders haben nach einer undichten Vorjahressaison massiv in die Defensive investiert. Neue Linebacker K'Lavon Chaisson, Odafe Oweh, Leo Chenal und Safety Nick Cross sollen 2026 das Rückgrat bilden, während Sonny Styles als weiterer Linebacker gedraftet wurde. Sollte Quarterback Jayden Daniels fit bleiben, könnte die Saison vielversprechend werden.

Die Pittsburgh Steelers setzen auf umfassende Verstärkungen: Cornerback Jamel Dean, Running Back Rico Dowdle, Receiver Michael Pittman und Safety Jaquan Brisker wurden verpflichtet, um beiden Mannschaftsteilen neue Qualität zu verleihen. Dennoch bleibt die Konkurrenz in der AFC North sehr stark, sodass ein Playoff‑Einzug nicht garantiert ist. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Offseason für fast jedes Team ein neues Kapitel einläutet.

Während einige Franchises bereits jetzt klare Favoriten für die kommende Saison sein könnten, stehen andere noch vor großen Fragen - besonders in den Bereichen Quarterback‑Stabilität, Offensive Line und Defensive Kontinuität. Das kommende Jahr verspricht daher spannende Duelle, überraschende Auftritte und nicht zuletzt ein umkämpftes Rennen um die Playoff‑Plätze





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