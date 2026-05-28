NFL-Offseason: Von Miller ohne Team, Campbell unterschreibt Megavertrag - Jets sichern Breece Hall, Vikings holen Jauan Jennings

Die NFL-Offseason steht im Zeichen bedeutender Vertragsabschlüsse: Von Miller sucht ein neues Team, Jack Campbell erhält einen vierjährigen 81‑Millionen‑Dollar‑Deal, Breece Hall unterschreibt bei den Jets, und die Vikings verpflichten Wide Receiver Jauan Jennings. Weitere Schlüsselwechsel beleuchten die Strategien der Franchises für die kommende Saison.

In der jüngsten Offseason-Periode hat die NFL wieder einige bedeutende Personalwechsel erlebt, die das Gleichgewicht der Liga spürbar verändern könnten. Der ehemalige Pass-Rusher von den Denver Broncos, von Miller, befindet sich derzeit ohne Verein und nutzt die freie Zeit, um Interesse an einem möglichen Wiedersehen mit einem seiner früheren Teams zu signalisieren.

Nach einem schweren Kreuzbandriss, den er sich in Woche 14 der Saison 2024 zugezogen hatte, verpasste er die komplette Saison 2025. Nun hat er die Gelegenheit, in Seattle an einem Neustart zu arbeiten und seine Karriere nach der langen Verletzungspause wieder in Schwung zu bringen. Der Pacific Northwest bietet ihm ein Umfeld, in dem er seine Pass- rush‑Fähigkeiten wieder unter Beweis stellen und gleichzeitig von der engen Zusammenarbeit mit dem defensiven Trainerstab profitieren kann.

Ein weiteres Highlight der Vertragsverhandlungen ist der langfristige Deal, den die Detroit Lions mit ihrem jungen Linebacker Jack Campbell abgeschlossen haben. Der 25‑jährige Spieler, der im NFL‑Draft 2023 als 18. Pick gewählt wurde, hat sich rasch zu einer tragenden Säule der Lions‑Defense entwickelt und wurde im vergangenen Jahr erstmals in den Pro‑Bowl berufen. Die Franchise hat Campbell einen vierjährigen Vertrag im Wert von 81 Millionen US‑Dollar zugesichert, wobei 51,5 Millionen garantierte Mittel enthalten sind.

Campbell äußerte in einem Social‑Media‑Post seine Vorfreude auf die kommende Saison und betonte, dass er nun langfristig in Detroit bleiben wolle. Der Vertrag stellt nicht nur einen finanziellen Meilenstein für den jungen Verteidiger dar, sondern signalisiert auch das Vertrauen der Organisation in seine zukünftige Führungsrolle.

Auch die Offensivabteilung der Los‑Angeles Chargers hat ihre Kaderstruktur weiter verfestigt, indem sie den erfahrenen Tight End aus Florida, der in der letzten Offseason zum Free Agent wurde, mit einem Einjahresvertrag über acht Millionen Dollar verpflichtet hat. Der neue Zug hat das Potenzial, Quarterback Justin Herbert und Offensive Coordinator Mike McDaniel zusätzliche Optionen im Passspiel zu bieten.

Parallel dazu wurde beim Running Back Breece Hall von den New York Jets nach anfänglichen Diskussionen über einen Franchise‑Tag ein neuer Dreijahresvertrag über 45,75 Millionen US‑Dollar unterzeichnet, was ihn zum dritthöhenverdienenden Running Back der Liga macht. Halls erste Saison mit über 1.000 Rushing‑Yards festigte seinen Ruf, und der Vertrag garantiert ihm sowohl finanzielle Sicherheit als auch die Führung des Jets‑Backfields in den kommenden Jahren.

Zusätzlich haben die Minnesota Vikings einen Vertrag mit dem Wide Receiver Jauan Jennings abgeschlossen, der nach seiner Zeit bei den San Francisco 49ers ein Jahr über 13 Millionen US‑Dollar bei den Vikings unterschrieben hat. Jennings, ein ehemaliger Siebt‑Rundendraft‑Pick, brachte in den letzten beiden Saisons solide Leistungen und eine bemerkenswerte Touchdown‑Quote in die Offensive ein und wird nun die bereits starken Passempfänger Justin Jefferson und Jordan Addison ergänzen.

Schließlich verstärkte Seattle seine Defensive Line durch die Verpflichtung des Edge‑Rushers Dante Fowler, während die New York Giants den Defensive Tackle DJ Reader für zwei Jahre und 12,5 Millionen US‑Dollar verpflichteten, um die Lücke zu schließen, die nach dem Trade von Dexter Lawrence entstand. Diese Reihe von Vertragsabschlüssen zeigt, wie intensiver das Rennen um talentierte Spieler in der NFL ist und wie jede Franchise versucht, die optimale Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Potenzial zu finden, um in den kommenden Saisons wettbewerbsfähig zu bleiben





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