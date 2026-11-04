NFL-Playoff-Prognose 2026: Patriots, Bills und Giants im Fokus

Die NFL-Saison 2026 nähert sich dem Höhepunkt. Diese Teams kämpfen um die letzten Playoff-Plätze, während Überraschungen wie die Giants die Reihen durcheinander bringen.

Die NFL-Saison 2026 hat ihren zwölften von achtzehn Spieltagen hinter sich gelassen, und die Umrisse der anstehenden Postseason zeichnen sich immer deutlicher ab. Der Kampf um die vierzehn verfügbaren Playoff-Plätze wird intensiver, wobei einige Franchises bereits chancenlos erscheinen, während andere unerwartet realistische Ambitionen hegen. Besonders im Fokus stehen dabei die New England Patriots, die Buffalo Bills und die New York Giants, die als große Überraschungsmannschaft der aktuellen Spielzeit gelten.

Potenzielle Playoff-Begegnungen im AFC

Die New England Patriots müssten in der aktuellen Konstellation auswärts bei den Denver Broncos antreten, die erst kürzlich die Kansas City Chiefs besiegt haben. Diese Partie stellt eine äußerst unangenehme Aufgabe für das Team aus Neuengland dar, da sie faktisch einem Rematch des AFC Championship Games aus dem Vorjahr gleichkäme. Die Dynamik der Western Division hat sich verändert, wobei die Broncos durch ihren Sieg über die Chiefs an Momentum gewonnen haben.

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In der Wild-Card-Runde würde zudem das Duell zwischen der Kansas City Chiefs (Platz 5, 5-2) und den Jacksonville Jaguars (Platz 4, 5-2) stattfinden. Die Chiefs schienen in den ersten Wochen ihrer aktuellen Saison nach einem 5-0-Start wieder ihre Top-Form gefunden zu haben, kassierten in den letzten Spielen jedoch zwei Niederlagen in Serie. Diese Talfahrt lässt sie im Ranking deutlich zurückfallen und ein Auswärtsspiel bei den Jaguars zu einer keineswegs selbstverständlichen Herausforderung machen.

Die Situation der Buffalo Bills und der NFC-Führungswechsel

Die Buffalo Bills könnten sich derzeit eine spielfreie Playoff-Woche in der aktuellen Simulation sichern, was ihnen einen wichtigen Erholungsvorteil verschaffen würde. Das Team der Bills kassierte in dieser Saison bislang lediglich gegen die New England Patriots eine Niederlage, was die Defensive der Bills unterstreicht. Zwar galt die Defense der Bills in der Vergangenheit zeitweise als Schwachstelle, doch die Leistung im jüngsten 36:10-Sieg hat deutlich gezeigt, dass sich das Defensivpaket verbessert hat und nun zu den stabilsten Säulen des Teams gehört.

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Auch in der NFC hat sich die Lage dramatisch gewandelt. In der vergangenen Woche hielten noch die Minnesota Vikings den ersten Platz in der Division, doch seitdem sie ihre erste Saison-Niederlage kassiert haben, stehen die San Francisco 49ers in Woche acht nun an der Spitze. Diese Verschiebung der Kräfte zeigt, wie eng die Abstufungen in der nordamerikanischen Liga sind, wo bereits eine einzelne Niederlage die Playoff-Hoffnungen oder die Heimrecht-Qualifikation entscheidend beeinflussen kann.

Überraschungen und kritische Wild-Card-Szenarien

Die Minnesota Vikings hätten in der aktuellen Konstellation in der Wild-Card-Round antreten und die Green Bay Packers empfangen müssen. Ihre erste Niederlage gegen die Detroit Lions hat diese Favoritenrolle zunichtegemacht. Parallel dazu stehen den New York Giants als aktuelle Überraschungsmannschaft der Saison zwar Playoff-Chancen zu, doch ihnen würde in der Wild-Card-Round eine schwere Aufgabe bevorstehen: Ein Auswärtsspiel bei den Detroit Lions erwartet das Team, was historisch gesehen ein hohes Hindernis darstellt.

Noch komplexer wird die Lage in der Southeast Division. Die Carolina Panthers wären Stand heute trotz ihrer negativen Bilanz in den Playoffs vertreten und hätten als Division-Sieger sogar Heimrecht. Ihnen stünden die Chicago Bears gegenüber, die beide Super-Bowl-Teilnehmer des Vorjahres besiegt haben und in diesem Duell als klare Favoriten gelten. Dies unterstreicht die Unberechenbarkeit des Spielplans, in dem Divisionssiege nicht immer mit der besten Gesamtform gleichzusetzen sind.

Blick auf das NFL International Game 2026 in Madrid

Neben den Playoff-Debatten rückt auch das siebte NFL International Game 2026 in den Fokus, das zwischen den Cincinnati Bengals und den Atlanta Falcons ausgetragen wird. Das Spiel findet in Madrid statt und wird live im Free-TV, über Livestream und als Live-Ticker übertragen. Diese internationale Begegnung dient nicht nur der Beliebtheit der Liga, sondern bietet den Fans eine Möglichkeit, die Teams in einem anderen Kontext zu beobachten, bevor die entscheidenden Wochen im November und Dezember stattfinden.