Die NFL-Saison 2026 läuft auf ihr Ende zu. Die Denver Broncos, Buffalo Bills und San Francisco 49ers festigen ihre Positionen im Kampf um die 14 Playoff-Plätze.

Die zwölfte von 18 Wochen der NFL-Saison 2026 ist angelaufen, und das Feld für die kommenden Playoffs hat sich bereits grob abgezeichnet. In diesem Jahr zeichnet sich erneut ein harter Kampf um die 14 verfügbaren Playoff-Plätze ab, wobei mehrere große Teams ihre Positionen in der Setzliste durch entscheidende Siege gefestigt haben. Die Konstellation auf der AFC und NFC ändert sich ständig, doch einige Teams haben sich bereits einen klaren Vorsprung erarbeitet. Besonders die Denver Broncos, die Buffalo Bills und die San Francisco 49ers haben in dieser Phase der Regular Season beeindruckende Leistungen gezeigt, die sie zu den Favoriten für die kommende Postseason machen.

Setzliste: Broncos und Bills sichern Top-Positionen

Die Denver Broncos haben sich mit einem überzeugenden 38:24-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders auf Platz zwei der Setzliste nach vorne geschoben. Dieser Sieg war ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Playoffs und ermöglichte es den Broncos, an den Cleveland Browns vorbeizuziehen. Gleichzeitig bleibt die Position der Jacksonville Jaguars stabil, die trotz einer Niederlage ihren Spot an Stelle drei der Setzliste behalten. Dies deutet alles auf einen souveränen Playoff-Einzug für die Jaguars hin, die im potenziellen Erstrunden-Gegner auf die Cleveland Browns treffen würden, die nach einem 27:24-Sieg gegen die Tennessee Titans Aufholbedarf haben.

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Auf der anderen Seite der Liga haben die Buffalo Bills eine spielfreie Playoff-Woche in Aussicht gestellt, falls die Regular Season heute enden würde. Die Bills kassierten in der bisherigen Saison bislang lediglich gegen die New England Patriots eine Niederlage. Zwar galt die Defense der Bills als kleine Schwachstelle, hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich stabilisiert. Am vergangenen Sonntag gewannen die Bills wie erwartet deutlich und festigten damit ihre Position als eines der stärksten Teams der AFC. Nur die Kansas City Chiefs haben mit ihrer Bilanz von 8-2 eine bessere Quote, stehen jedoch in der AFC West nur auf dem fünften Platz, da die Broncos im Tiebreaker der Division die Nase vorn haben.

NFC: 49ers dominieren, Lions und Panthers kämpfen um Reihenfolge

Die San Francisco 49ers stehen weiterhin bei nur einer Saisonniederlage und führen die gesamte NFC an. Der entscheidende Sieg in der Nacht auf Montag gegen die Minnesota Vikings unterstrich die Stärke des Franchise. Die 49ers wirken auf allen drei Phasen des Spiels harmonisch und sind aktuell die unangefochtene Nummer eins in der Conference. Mit Neuzugängen und einer stabilen Kernriege haben sie sich gegen alle Herausforderer behauptet und könnten im Playoff-Baum daher Heimvorteil in nahezu allen Spielen genießen.

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Auch die Detroit Lions sind auf einem soliden Playoff-Kurs, wobei ihre aktuelle Bilanz von 8-3 auf eine hohe Leistungsfähigkeit hindeutet. Obwohl sie in der Setzliste hinter den Carolina Panthers rangieren, gelten sie im Endeffekt als das bessere Team. In der NFC North haben die Lions kürzlich die Spitze an die Chicago Bears verloren, was die Konkurrenz in dieser Division verschärft hat. Mit Spielern wie Amon-Ra St. Brown haben die Lions offensive Kraft, die in den Playoffs entscheidend sein kann.

Die Carolina Panthers hingegen haben trotz ihrer ausgeglichenen Bilanz in den Playoffs einen Platz eingenommen und würden als Division-Sieger sogar Heimrecht haben. Der jüngste 35:33-Erfolg gegen die Baltimore Ravens hat dem Franchise etwas notwendige Luft verschafft. Die Defensive und die Offensive zeigten gegen die Ravens eine hohe Intensität, was die Überzeugung der Panthers für die kommende Postseason stärkt. Dennoch bleibt die Konkurrenz in der NFC hart, da auch Teams wie die Minnesota Vikings nicht unterschätzt werden dürfen.

Historische Rematches und potenzielle Playoff-Szenarien

Falls die Regular Season jetzt enden, käme es im NFC zu einem Aufeinandertreffen zwischen den LA Rams und den Chicago Bears. Es wäre eine Neuauflage der Divisional Round der vergangenen Saison, als die Rams in Overtime gewannen und im Championship Game später an die Philadelphia Eagles verloren. Die Rams hätten in der Wild Card Round weiterhin Heimrecht und würden auf die Minnesota Vikings treffen. Diese haben mit Neuzugängen zwar an Stärke gewonnen, wurden jedoch jüngst im Mexico Game mit 10:35 von den San Francisco 49ers gebügelt, was auf mögliche Schwächen hindeuten könnte.

Auf der AFC-Seite könnte es zu einem historischen Rematch kommen, falls die Setzlisten unverändert bleiben. Ein Aufeinandertreffen der Buffalo Bills und der Kansas City Chiefs wäre möglich, was an das AFC Championship Game von 2021 erinnern würde. Damals zogen die Cincinnati Bengals sensationell in den Super Bowl ein, was die damalige Setzliste überraschend veränderte. Aktuell sind die Bills und die Chiefs wohl die individuell stärksten Teams der AFC, wobei die Chiefs durch die Broncos in der Division-Rangfolge etwas zurückgeworfen wurden. Der Kampf um die Wild-Card-Plätze bleibt daher spannend, da Teams wie die Pittsburgh Steelers (6-4) mit einem Auswärtsspiel bei den Broncos (8-2) versuchen müssen, sich noch zu verbessern. Die Jacksonville Jaguars könnten als Dritter der AFC gegen die Cleveland Browns antreten, während die Las Vegas Raiders und andere Teams um die letzten Plätze ringen.

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Die New England Patriots sind hingegen aus den Playoff-Rängen herausgerutscht und müssen nun auf eine Wild-Card-Position hoffen oder die Saison vorzeitig beenden. Ihre Niederlage gegen die Buffalo Bills war ein deutliches Signal für die Überlegenheit der Bills in der AFC East. Die Patriots müssen in den verbleibenden Wochen zeigen, ob sie noch gegen die starken Konkurrenten in ihrer Division bestehen können. Gleichzeitig haben die Cincinnati Bengals, die in der Vergangenheit überraschend erfolgreich waren, die Möglichkeit, sich durch starke Leistungen in der AFC North wieder in die Diskussion um die Top-Platzierungen zu bringen. Die finale Setzliste wird daher erst in den letzten Tagen der Regular Season klar sein.

Strategische Implikationen für die verbleibenden Wochen

Für die Teams, die sich in der Setzliste auf den ersten Rängen befinden, wie die Denver Broncos und die Buffalo Bills, ist die Strategie nun, die Fitness der Schlüsselspieler zu erhalten und Verletzungen vorzubeugen. Heimrecht in der Wild-Card-Runde ist ein enormer Vorteil, da die Reisedauer für die Gegner kurz bleibt und die Fans die Heimteams unterstützen können. Die Denver Broncos haben mit ihrem Sieg gegen die Raiders gezeigt, dass sie auch unter Druck bestehen können, und die Buffalo Bills haben mit ihrer defensiven Stabilisierung einen wichtigen Schritt getan, um die Schwachstellen der Vergangenheit zu beheben.

Für die Teams in der mittleren Tabelle, wie die Detroit Lions und die Carolina Panthers, geht es darum, die interne Konkurrenz in den Divisions zu besiegen, um das Heimrecht für die ersten Playoff-Spiele zu sichern. Die Detroit Lions haben in der NFC North hart um die Spitze gekämpft und müssen dies in den letzten Spielen fortsetzen. Die Carolina Panthers haben durch ihren Sieg gegen die Baltimore Ravens gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner bestehen können, und müssen diese Form in die Playoffs mitnehmen. Die Chicago Bears haben durch ihre Führung in der NFC North die Chance, als Erster einzuziehen, müssen dies aber in den letzten Spielen gegen die Konkurrenz verteidigen.

Die Playoffs der NFL 2026 versprechen daher eine spannende und unvorhersehbare Austragung, in der jedes Spiel entscheidend sein kann. Die Teams, die sich in dieser Phase der Regular Season gut positioniert haben, haben einen klaren Vorteil, aber die NFL ist bekannt für ihre Überraschungen. Die Denver Broncos, die Buffalo Bills und die San Francisco 49ers haben ihre Hausaufgaben gut gemacht, aber nur wer in den Playoffs seine beste Form abrufen kann, wird den Super Bowl gewinnen. Die verbleibenden Wochen der Regular Season werden also entscheidend sein, um die finalen Playoff-Positionen zu klären.