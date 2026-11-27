Während Woche 12 der NFL-Saison 2026 nähert, kämpfen Teams um die 14 Playoff-Plätze. Die Denver Broncos, Buffalo Bills und San Francisco 49ers festigen ihre Positionen.

Die Nationale Football Liga (NFL) befindet sich in Woche 12 von insgesamt 18 Spieltagen der Saison 2026. In dieser kritischen Phase des Jahres kündigt sich ein intensiver Wettbewerb um die 14 verfügbaren Startplätze für die Playoff-Runde an. Die aktuellen Tabellenstände zeigen, dass sich einige Franchises bereits sichere Positionen erarbeitet haben, während andere um jeden einzelnen Sieg kämpfen müssen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Broncos gewinnen wichtige Partie gegen Las Vegas

Die Denver Broncos haben sich durch einen überzeugenden Sieg mit 38:24 gegen die Las Vegas Raiders auf den zweiten Platz in der AFC-West-Division vorgearbeitet. Dieses wichtige Ergebnis sichert ihnen einen weiteren entscheidenden Schritt Richtung Postseason und verdrängt die Cleveland Browns aus der vorderen Tabellenhälfte. Die starke Leistung in diesem Spiel unterstreicht die aktuelle Form des Teams aus Denver.

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Die Jacksonville Jaguars behalten trotz einer eigenen Niederlage ihren dritten Platz in der Setzliste. Die Statistiken deuten stark darauf hin, dass ein souveräner Einzug in die Playoffs für das Team aus Florida gesichert ist. Für das kommende Match-Up würden die Jaguars potenziell auf die Cleveland Browns treffen, die jüngst ein enges Spiel mit 27:24 gegen ihre Gegner bestritten haben.

Chiefs und Bills dominieren die AFC-Spitze

Die Kansas City Chiefs belegen mit einer starken Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen nur den fünften Platz in der AFC West. Dies liegt daran, dass die Denver Broncos im direkten Vergleich und bei Punktgleichheit den entscheidenden Tiebreaker für die Division haben. Dennoch gehören die Chiefs zu den favorisierten Teams und wären ein gefährlicher Gegner.

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Die Buffalo Bills genießen aktuell eine spielfreie Woche, was ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf die Playoffs vorzubereiten. Die Bills haben in der gesamten Saison bislang nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen, die gegen die New England Patriots einzustehen war. Besonders die Defensive hat sich in letzter Zeit stabilisiert, nachdem sie zuvor als kleine Schwachstelle galt. Am vergangenen Sonntag gewannen die Bills wie erwartet deutlich.

Ein möglicher Gegner in den kommenden Runden könnte eine Neuauflage des AFC Championship Games von 2021 bedeuten, als die Cincinnati Bengals sensationell in den Super Bowl einzogen. Hinter den Bills gelten die Chiefs wohl als das individuell stärkste Team der American Football Conference. Die Qualität der einzelnen Spielerpositionen bei den Chiefs ist hoch angesiedelt.

NFC-West und NFC-Nord im Umbruch

Die San Francisco 49ers führen die National Football Conference (NFC) an und stehen mit nur einer einzigen Saisonniederlage an der Spitze. In der Nacht auf den Montag gewannen die 49er deutlich gegen die Minnesota Vikings, was ihre Dominanz in der Conference unterstreicht. Die Vikings wurden im Mexico Game mit 10:35 besiegt.

Die Minnesota Vikings sind trotz des jüngsten Verlusts und des Neuzugangs im Kader keineswegs zu unterschätzen. Sie könnten in der Wild-Card-Runde auf die Los Angeles Rams treffen, falls die Regular Season heute enden würde. Dies wäre eine Neuauflage der Divisional Round der vergangenen Saison, in der die Rams in der Overtime gewannen.

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Die Los Angeles Rams hätten bei einem heutigen Saisonende weiterhin Heimrecht im ersten Playoff-Spiel. Im Championship Game der Vorjahres-Saison scheiterten sie später an ihren Gegnern. Die Dynamik in der NFC-West ist daher hoch, und jede Niederlage könnte die Setzliste nachhaltig verändern.

Panthers, Lions und Bears im NFC-Kampf

Die Carolina Panthers wären nach heutigem Stand trotz ihrer ausgeglichenen Bilanz in den Playoffs. Als Division-Sieger würden sie sogar Heimrecht genießen. Der jüngste knappe 35:33-Erfolg gegen die Baltimore Ravens hat der Franchise etwas Luft in der Tabelle verschafft und das Selbstvertrauen gestärkt.

Die Detroit Lions sind in der aktuellen Setzliste zwar hinter den Panthers eingeordnet, gelten jedoch im Endeffekt als das stabilere Team. Ihre Bilanz von acht Siegen und drei Niederlagen unterstreicht diese Einschätzung. In der NFC North haben die Lions die Tabellenspitze jüngst an die Chicago Bears verloren, was die Konkurrenz in der Division weiter verschärft.

Die Situation in der Liga bleibt dynamisch, da sich die Verhältnisse in den kommenden Wochen rapide ändern können. Die Playoff-Qualifikation hängt von den Ergebnissen der restlichen sechs Wochen ab, wobei jedes Spiel an Bedeutung gewinnt. Die Teams müssen ihre Form bis zum Ende der Regular Season halten, um in der Postseason erfolgreich zu sein.