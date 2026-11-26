Die NFL-Thanksgiving-Woche bringt entscheidende Playoff-Kämpfe. Steelers, Lions, Bills und Cowboys stehen unter Druck, während die NFC und AFC um die begehrten Plätze zittern.

Die American Football League feiert in der zwölften Spieltag-Woche eine der traditionsreichsten und wichtigsten Phasen der Regular Season. Diese Phase ist geprägt von fünf Partien unter der Woche, die direkt in die entscheidende Phase der Playoffs hineinreichen. Der Höhepunkt beginnt bereits am Mittwochabend mit dem sogenannten Thanksgiving Eve, gefolgt von den drei traditionellen Spielen am Thanksgiving Day selbst. Hinzu kommt das seit einigen Jahren etablierte Spiel am Black Friday, das die intensive Woche abschließt. Diese Zeit ist für viele Franchises eine Frage von Leben und Tod, da die Playoffs in greifbarer Nähe liegen und jeder Fehler die Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde zunichtemachen kann. Die Spannung ist in dieser Woche höher als zu vielen anderen Zeitpunkten des Jahres, da die Tabellenführer und die Verfolger in direkten Duellen um die Vorherrschaft in ihren Divisionen antreten.

Steeler und Broncos im AFC West Kampf

Die Pittsburgh Steelers stehen am Black Friday vor einer enormen Herausforderung, wenn sie die Denver Broncos in Pittsburgh empfangen. Derzeit führt das Team aus Colorado die AFC West an und zeigt eine starke Form, während die Steelers in der AFC North auf Platz drei liegen. Die Bilanz der Steelers beträgt sechs Siege und vier Niederlagen, was aktuell noch gerade so für einen Playoff-Platz reichen würde, aber nicht viel Spielraum für Fehler lässt. Die Broncos hingegen müssen beweisen, dass ihre Position an der Spitze der West-Division stabil ist. Ein Sieg für Pittsburgh wäre essenziell, um die eigenen Playoff-Chancen zu festigen, während ein Sieg für Denver die Lücke zu den Verfolgern in der Division weiter vergrößern würde. Die Stimmung in Pittsburgh ist angespannt, da die Mannschaft weiß, dass sie in dieser kritischen Phase nicht nachgeben darf. Die Fans erwarten eine harte Auseinandersetzung, die über die weitere Saisonplanung entscheiden könnte. Es geht nicht nur um den Sieg an sich, sondern auch um die morale und das Selbstvertrauen der Mannschaft.

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Lions und Bears dominieren die NFC North

Am Thanksgiving Day selbst beginnt die Woche mit einem absoluten Top-Spiel zwischen den Detroit Lions und den Chicago Bears. Beide Teams führen gemeinsam die NFC North an und haben eine beeindruckende Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen vorzuweisen. Dieser direkte Vergleich ist von enormer Bedeutung, da der Gewinner einen entscheidenden Vorteil im Rennen um die Divisionmeisterschaft erhalten könnte. Die Lions zeigen sich in bestechender Form und scheinen die Favoriten zu sein, um die Division nach Hause zu bringen. Die Bears kämpfen ebenfalls hart und wollen beweisen, dass sie nicht nur punktgleich, sondern auch konkurrenzfähig sind. Das Spiel wird wahrscheinlich über die Zukunft der Divisionmeisterschaft entscheiden und die Playoffs in der NFC stark beeinflussen. Die Atmosphäre in Detroit ist elektrisierend, da die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft die Führung verteidigen kann. Für Chicago ist es eine Chance, den Gegner zu treffen und momentum zu gewinnen.

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Bills und Cowboys unter extremem Druck

Die Buffalo Bills führen mit neun Siegen und nur einer Niederlage die gesamte AFC an und sind damit die klar beste Mannschaft der Liga in dieser Saison. Doch auch sie spüren den Druck, da jede Niederlage die Unangreifbarkeit mindern würde. In der NFC hingegen gibt es eine komplexe Lage. Die Dallas Cowboys haben fünf Siege und sechs Niederlagen und liegen außerhalb der Playoff-Plätze, was für die ambitionierte Organisation enttäuschend ist. Die Philadelphia Eagles liegen sogar noch schlechter mit drei Siegen und sieben Niederlagen. Die New York Giants hingegen überraschen mit sechs Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen und führen überraschend die NFC East. Die Cowboys müssen unbedingt gegen die Giants gewinnen, um nicht endgültig den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Die Eagles dagegen können durch einen Sieg noch einmal in die Diskussion um die Playoffs eintauchen, obwohl die Hürden hoch sind. Die Spannung in Dallas ist enorm, da die Erwartungen an das Team sehr hoch sind und jede Niederlage kritisiert wird.

Tradition trifft auf moderne Playoff-Jagd

Die NFL Thanksgiving-Woche ist nicht nur eine Tradition, sondern ein sportliches Highlight, das weltweit Millionen von Zuschauern fesselt. Die Spiele unter der Woche, einschließlich des Spiels am Mittwochabend, ermöglichen es den Fans, intensiv in die Action einzutauchen. Die drei Partien am Thanksgiving Day laufen im Free-TV, was die Reichweite und Bedeutung des Events weiter steigert. Ab 22:30 Uhr MEZ ist das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys auf NITRO zu sehen, was die Bedeutung dieses Duells unterstreicht. Diese Woche zeigt, wie eng die Grenzen zwischen Erfolg und Misserfolg in der NFL sind. Jedes Detail zählt, jede Entscheidung kann den Verlauf der Saison bestimmen. Die Teams müssen konzentriert und fokussiert bleiben, um die hohen Erwartungen zu erfüllen. Die Fans in ganz Deutschland und der Welt freuen sich auf diese Wochen, die durch Intensität und Dramatik geprägt sind. Es ist eine Zeit, in der die Liebe zum Football in vollen Zügen genossen wird.