NFL Power Ranking 2024: Bears, 49ers und Bills im Super-Bowl-Duell

Das erste Power Ranking nach Ablauf des Trade-Fensters zeigt: Die Chicago Bears sind Top-Favorit. Doch wer sind die wahren Konkurrenten für den Super Bowl in der laufenden NFL-Saison?

Die NFL -Saison 2024/2025 erreicht die Mitte, und mit dem am Dienstag geschlossenen Trade-Fenster sind die Kader der Teams endgültig fixiert. Die Franchises richten ihre Strategien nun konsequent auf die Playoffs aus. Diese Analyse stellt das erste offizielle Power Ranking der laufenden Saison vor, um die aktuellen Chancen auf den Titelgewinn einzuordnen.

Chicago Bears dominieren als klare Nummer eins

Die Chicago Bears gelten aktuell als der absolute Top-Favorit auf den Super Bowl. Caleb Williams absolvierte am Dienstag sein erstes Spiel mit Schwächen gegen Tampa Bay, doch selbst vier Interceptions verhinderten nicht den Sieg, was die tiefe Kaderqualität unterstreicht.

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Die Offensive Chicagos zählt zur Spitzengruppe der Liga und überzeugte insbesondere durch Kreativheit. Der knappe Auswärtssieg beim Titelverteidiger Seattle Mariners markiert dabei einen wichtigen Meilenstein. Zusätzlich zählt Chicago zurzeit die beste Third-Down-Defense der gesamten Liga.

Der Zukauf von Jeffery Simmons, dem besten Defensive Tackle der Liga, festigt die vorherige Schwachstelle an der Defensive Line zu einer starken Säule. Chicago spielt nun mit voller Ambition und hat diese Positionierung absolut verdient.

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San Francisco 49ers und Jacksonville Jaguars folgen

Die größte Konkurrenz in der NFC bleibt die San Francisco 49ers. Brock Purdy liefert eine herausragende Saison ab, und die Mannschaft ist gegen Teams mit Winning-Record ungeschlagen. Der Rückkehr von Nick Bosa in die Defense steht die Verpflichtung von Keenan Allen gegenüber, der den Receiver-Raum erheblich aufwertet.

Nichtsdestotrotz bleibt die Verletzungsanfälligkeit ein kritisches Risiko für San Francisco. Mike Evans fiel bereits aus, und die Aufrechterhaltung der Gesundheit ist entscheidend. Bleibt die Defense stabil, zählen die 49ers stets zu den Titelkandidaten.

In der AFC sorgten die Jacksonville Jaguars für die größte Aufmerksamkeit. Das Team vergrößerte seine Stärken durch die Verpflichtung von Davon Godchaux, Jordan Davis und Jessie Bates vor der Trade Deadline.

Jacksonville präsentiert sich nun als extrem stark aufgestellt, ohne offensichtliche Schwachstellen im Kader. Die größte Frage bleibt jedoch, ob das Team mit seinem relativ einfachen Spielplan ausreichend für die harte Playoff-Phase vorbereitet ist.

Buffalo Bills und Denver Broncos als Aufsteiger

Die Buffalo Bills liegen knapp hinter den Jaguars und haben mit Amani Hooker eine Verstärkung für die Secondary gewonnen. Dennoch bleibt die Defense weiterhin ein diskutiertes Thema.

Die Offense der Bills bleibt statistisch die beste der Liga, angeführt von Josh Allen, der als MVP-Kandidat gilt. Besonders beeindruckend ist die ungeschlagene Auswärtsbilanz. Ein erfolgreicher Durchlauf des anstehenden schwierigen Spielplans würde Buffalo erneut in die Titelrennen katapultieren.

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Die Denver Broncos überzeugen durch eine kompromisslose Defense, die Gegner bei wenigen Punkten hält. Bo Nix zeigt eine steigende Form und besitzt die höchste Win-Percentage aller aktiven Quarterbacks.

Der Spielplan für die zweite Saisonhälfte zählt zu den einfachsten der Liga. Dies bietet Denver die Chance, ähnlich wie im Vorjahr nahe an den Super Bowl heranzukommen, solange Nix fehlerfrei bleibt.

Cincinnati Bengals und Green Bay Packers im Blick

Die Cincinnati Bengals haben vier Spiele in Folge gewonnen, darunter ein Sieg in Madrid. Joe Burrow, Ja'Marr Chase und Tee Higgins bilden ein Trio, das nahezu jedes Spiel allein entscheiden kann.

Die mangelnde Unterstützung durch das Run Game und die Defense bleibt jedoch ein Risiko. Ein sicherer Gewinn der eigenen Division gegen die Steelers wäre die Basis für eine erfolgreiche Playoff-Reise.

Die Green Bay Packers haben sich in den letzten Wochen massiv gesteigert und stehen bei sechs Spielen mit fünf Siegen auf einem sehr guten Kurs. Die starke Leistung gegen die Patriots unterstreicht das wachsende Potenzial der Mannschaft für den restlichen Saisonverlauf.