NFL Power Ranking nach Free Agency und Draft: Die Lage der Liga

Eine detaillierte Analyse der NFL-Teams nach den wichtigsten Offseason-Events, von den Schwächsten bis zu den Stärksten.

Nach dem Ende der Free Agency und dem NFL Draft sind die Kader der Teams für die Saison 2026 weitgehend vollständig. Im ran Power Ranking werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuelle Lage der Liga - von den Teams, die vor einem Neuanfang stehen, bis zu den Favoriten, die ihre Stärken ausgebaut haben.

Die vergangene Saison endete für einige Franchises in einer Enttäuschung, andere können auf positive Entwicklungen aufbauen. Wir analysieren, welche Mannschaften sich am besten verstärkt haben und wo noch Fragezeichen bestehen. Die Arizona Cardinals durchlebten eine desaströse Spielzeit: 14 der letzten 15 Spiele gingen verloren, und auch Quarterback Kyler Murray konnte das Blatt nicht wenden. Unter dem neuen Head Coach und mit Offensive Coordinator Mike LaFleur soll nun ein kompletter Neustart erfolgen.

Im Draft sicherten sie sich zwar Jeremiyah Love, aber auf anderen Positionen wäre eine Verstärkung dringender nötig gewesen. Starting Quarterback wird voraussichtlich Jacoby Brissett - ein Indikator, dass 2026 ein schwieriges Jahr werden könnte. Auch die Miami Dolphins haben einen radikalen Umbruch vollzogen. Abgesehen von Running Back De'Von Achane trennten sie sich von fast allen Spielern, die in der enttäuschenden Saison 2025 überzeugt hatten.

Quarterback Malik Willis muss nun beweisen, dass er das Zeug zum Starter hat. Drei Top-50-Picks im Draft helfen kurzfristig wenig. Ähnlich düster sieht es bei den New York Jets aus, die sich mit Safety Minkah Fitzpatrick und anderen verstärkten, aber immerhin den Vertrag von Breece Hall verlängerten. Der Draft verlief solide, sodass sie sich vor den Dolphins positionieren.

Die Las Vegas Raiders haben in der Free Agency über 200 Millionen Dollar an Garantien ausgegeben - eine dringend nötige Investition. Mit Head Coach Klint Kubiak, einer erneuerten Offensive Line und dem First Overall Pick im 2026er Draft wollen die Raiders angreifen. Entscheidend wird sein, wie schnell sich Rookie-Quarterback Fernando Mendoza in der NFL zurechtfindet, und der schwere Spielplan macht die Aufgabe nicht leichter. In Cleveland war die Offensive Line die große Schwäche der vergangenen Saison.

Die Browns haben dort rigoros ausgemistet und mit Spencer Fano, KC Concepcion und Denzel Boston drei potenzielle Starter für die Offense gedraftet. Die Tennessee Titans hingegen machten zum Saisonende hin den Eindruck eines funktionierenden Teams. Quarterback Cam Ward hatte wenig Unterstützung, zeigte aber stetige Verbesserungen. Mit Wan'Dale Robinson und Carnell Tate hat er nun verlässliche Anspielstationen.

Unter dem neuen Head Coach Robert Saleh könnten die Titans durchaus überraschen. In New Orleans herrschte nach der vergangenen Saison Aufbruchstimmung, vor allem wegen Rookie-Quarterback Tyler Shough, der als Auferstehung gefeiert wurde. Mit Running Back Travis Etienne und Draftpick Jordyn Tyson hat er nun starke Waffen zur Seite.

Allerdings verloren die Saints mit Cam Jordan und DeMario Davis zwei langjährige Defense-Stars. Die Atlanta Falcons haben offensiv alles für den Erfolg: Kyle Pitts, Bijan Robinson, Drake London und Coach Kevin Stefanski. Dennoch haben sie seit 2017 keine Playoffs mehr erreicht, und auch in der schwachen NFC South wird es schwer. Bei den Carolina Panthers läuft es unter Dave Canales in die richtige Richtung - sie schafften in seinem zweiten Jahr die Playoffs.

Mit Devin Lloyd und Jaelen Philipp kamen zwei starke Pass-Rusher, und Offensive Tackle Monroe Freeling soll Bryce Young unterstützen. Wenn Young und Receiver Tetairoa McMillan weiter performen, könnte es in der NFC South eng werden. Die Washington Commanders hatten eine löchrige Defense und haben daher kräftig in diese investiert: Linebacker K'Lavon Chaisson, Odafe Oweh, Leo Chenal und Safety Nick Cross sind neu, dazu wurde Sonny Styles gedraftet. Bleibt Jayden Daniels fit, winkt eine vielversprechende Saison.

Die Pittsburgh Steelers haben alle Hebel bewegt, um Altmeister zu unterstützen: Mit Jamel Dean, Rico Dowdle, Michael Pittman und Jaquan Brisker starke Verstärkungen. Doch die Konkurrenz in der AFC North ist übermächtig, eine letzte Playoff-Teilnahme scheint fraglich.

Schließlich haben die Green Bay Packers Alec Pierce gehalten - teuer, aber Jones' Achillessehnenriss wirft Fragezeichen auf. Im Draft durften sie erst mit Pick 53 wählen. Zusammenfassend zeigt das Power Ranking, dass einige Teams auf einem guten Weg sind, während andere vor großen Herausforderungen stehen. Die Saison 2026 verspricht Spannung und Überraschungen





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