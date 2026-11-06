NFL-QB-Ranking vor Woche 9: Krisen, Comebacks und die neue Realität der Spielmacher

Vor Woche 9 der NFL-Saison zeigt das Quarterback-Ranking klare Tendenzen: Justin Herbert fällt ab, Gardner Minshew glänzt und Carson Jones ist am Ende.

Nach Beendigung der achten Spieltage der regulären NFL-Saison zeichnen sich durch die Leistungen der Quarterbacks klare Tendenzen ab. Die Signal-Caller entscheiden weiterhin Spiele im Alleingang, wobei herausragende Darbietungen den Unterschied machen können, aber Fehler gleichermaßen schwer wiegen. Das aktuelle Quarterback-Ranking vor Woche 9 analysiert nicht nur Statistiken, sondern betrachtet auch die Umstände, unter denen die Spieler zu ihren Ergebnissen kommen.

Krisen bei Herbert und dem neuen Offensive Coordinator

Justin Herbert ist von einem MVP-Kandidaten vor Saisonstart fast ans Schlusslicht des QB-Rankings gefallen. Die Los Angeles Chargers bleiben weiterhin sieglos, und die Hoffnungen, die Fans und Experten in den neuen Offensive Coordinator Mike McDaniel und dessen Konzepte gesetzt hatten, sind zerbrochen. Herbert wird regelmäßig von seinen Receivern im Stich gelassen, was ihn schlecht aussehen lässt.

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Auch die Bye Week hat für Herbert und das Team kein Wunder bewirkt. Es mangelt an Vorstellungskraft, wie die Leistung in den kommenden Wochen wieder bergauf gehen soll, obwohl er bisher fünf Mal zum Einsatz kam und gute Ansätze zeigte, aber noch nie als Starter startete.

Wechselwirkungen im Rückenraum der Ravens und Dolphins

Cam Ward, der letztjährige Nummer-1-Pick, zeigt schwankende Leistungen, die schwer einzuordnen sind. Immer wenn man ihn abschreibt, liefert er eine Leistung, die neue Hoffnungen schürt. Im 36:43-Shootout gegen die Bengals hielt er gut mit, unterstützt von einer Defense, die drei Interceptions fing, und Tony Pollard, der einen guten Tag erwischt hatte.

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Ward sammelte 304 Passing Yards bei zwei Touchdowns und keiner Interception, um im Ranking weiter aufzusteigen und seinen Platz als Starter zu halten, muss er solche Ansätze jedoch häufiger zeigen. Im Vergleich dazu kämpft Malik Wilis bei den Dolphins mit stumpfen Waffen, kann seine Mobilität jedoch aufgrund des eindimensionalen Spiels nicht effektiv einsetzen.

Gardner Minshew glänzt mit Comeback und Präzision

Gardner Minshew erweist sich als Phänomen in seiner achten NFL-Karriere, in der er bereits mehrfach abgeschrieben wurde und stets mit starken Leistungen zurückkehrte. Er ersetzte den degradierten Jacoby Brissett und führte sein Team mit präzisen Pässen zu einem starken Comeback-Sieg, was jedoch auch der schwachen Defense der Dallas Cowboys geschuldet sein könnte.

Brissett selbst wurde innerhalb einer Woche zum QB3 degradiert und machte nach einem Trade den Sprung zum Starter in Maryland, wo er die restliche Saison übernehmen wird. Er kann eine Offense bewegen und füttert seine Waffen konsequent, bleibt aber zu statisch und risikoscheu, sodass der Überraschungsfaktor fehlt.

Carson Jones am Ende in Indianapolis und Mayfields Rekord

Carson Jones ist nur noch ein Schatten des Quarterbacks, der den Colts zum furiosen Start in die vergangene Saison und einem Sieg im NFL Berlin Game verholfen hat. Seit November 2025 verschuldete er in 13 Spielen 20 Ballverluste und wirft nur 13 Touchdowns, was Indianapolis zum Rebuild ohne Erstrundenpick im kommenden Jahr veranlasst hat.

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Baker Mayfield gelang etwas, was seit 1974 nicht mehr vorkam: Er war erfolgreich, ohne Passing Yards zu verzeichnen. Nach einer Verletzungspause und einem 43:13-Kantersieg, bei dem seine Defense das Spiel dominierte, kann er aktuell nicht ernsthaft bewertet werden, da er wenig zeigen musste.