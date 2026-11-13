NFL-Quarterback-Chaos: Ausfälle und Trades dominieren die Saison 2026

NFL-Trümmerhaufen: Von Kirk Cousins bis Lamar Jackson - Welche Quarterbacks fallen aus und wer übernimmt die Verantwortung in Woche 10?

Die NFL-Saison 2026 ist von einer beispiellosen Instabilität an der entscheidenden Position geprägt. Kaum ein anderes Spiel im Kader kann die Liga so massiv verändern wie der Ausfall oder Wechsel des Quarterbacks. Zwar gleicht ein herausragender Spielmacher keine fundamentalen Defizite in der gesamten Kaderstruktur aus, doch ein schwaches Quarterback-Playing macht langfristigen sportlichen Erfolg nahezu unmöglich. Die Situation zum Stand des 10. November 2026 zeigt eine Liga im Umbruch, in der etablierte Stars ausfallen und neue Talente oder Veteranen unter Druck geratene Teams stabilisieren müssen.

Minnesota Vikings: Cousins und Murray verletzungsbedingt

Head Coach Kevin O'Connell hat am Freitag die aktuelle Situation bei den Minnesota Vikings bestätigt. Der Wechsel von Kirk Cousins zu Beginn der Saison hat die Planung der Franchise vollständig durcheinandergebracht. Cousins ist als Rückkehrer definitiv gegen Kyler Murray in einem anderen Match eingesetzt, bleibt aber aufgrund einer anhaltenden Oberschenkelverletzung selbst ausgeschlossen. Das mögliche Comeback wird nun wöchentlich neu evaluiert, was zu großer Unsicherheit bei den Fans und Analysten führt. Zweifel bestehen zudem, ob Kyler Murray nach seinen Verletzungen überhaupt noch die Rolle des Starters bei den Vikings einnehmen wird. Die Offense der Minnesota Vikings leidet zusätzlich unter dem Verlust von De'Von Achane für die gesamte Saison, was die offensive Effizienz weiter schwächt. Nun fällt auch Malik Willis längerfristig aus, was die Quarterback-Pyramide der Vikings weiter erodieren lässt.

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Washington Commanders: Watson sichert sich Starterrolle

Die Washington Commanders erleben eine turbulente Entwicklung an der Quarterback-Position. Nach einem soliden Auftritt des jungen Spielers hatten zwar Diskussionen über die Starting-Quarterback-Rolle aufkommen können, doch letztlich setzt sich der gesunde Deshaun Watson durch. Er übernimmt wieder die Verantwortung als Startender, nachdem sein Vorgänger verletzungsbedingt oder strategisch abgestellt wurde. Die Entscheidung fällt in einer Phase, in der Stabilität im Offensive-Trio entscheidend für den Saisonverlauf ist. Fans und Medien verfolgen die Leistung von Watson genau, da er die Erfahrung mitbringt, um in kritischen Momenten die Offensive zu dirigieren. Die Anspannung in der Organisation spiegelt den allgemeinen Trend wider, dass Verletzungspeaks die langfristigen Pläne der Franchises regelmäßig über den Haufen werfen.

Philadelphia Eagles: Milton übernimmt nach Hurts-Ausfall

Bei den Philadelphia Eagles hat sich die Quarterback-Situation dramatisch zuspitzt. Die Eagles verzichten auf eine langfristige Lösung und setzen kurzfristig um, nachdem die Offensive mit drei Niederlagen aus drei Partien belastet ist. Ursprünglich hatte die Mannschaft den Verlust von Jalen Hurts durch die Verpflichtung von Tanner McKee von der Practice Squad aufgefangen. McKee musste jedoch wegen einer Verletzung am Quadrizeps pausieren und den Platz räumen. Für ihn rückte Joe Milton nach, den die Philadelphia Eagles im Zuge der Hurts-Verletzung aktivierten. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie fragil der Kader durch Verletzungen ist und wie schnell neue Spieler in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, um das Blatt wenden zu helfen.

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Seattle Seahawks: Lock nach Darnold-Ausfall im Fokus

Die Seattle Seahawks stehen vor einer weiteren Veränderung im Starting-Quarterback-Bereich. Geno Darnold wird aufgrund einer Verletzung am Quadrizeps mindestens das Spiel in Woche neun gegen die San Francisco 49ers verpassen. Er muss nicht auf die Injured-Reserve-Liste, dennoch wird seine Verfügbarkeit von Woche zu Woche neu evaluiert, wie Head Coach Mike Macdonald erklärte. Als Reaktion auf diese Situation wird Drew Lock zu seinem zweiten Saisonspiel als Starter aufrücken. Ein kuriose Detail unterstreicht die Lage: Locks erstes Startspiel war ebenfalls gegen die Arizona Cardinals in Woche zwei. Damals lieferte Lock eine Glanzleistung ab und führte die Seattle Seahawks mit drei Touchdown-Pässen zu einem deutlichen 31:7-Sieg. Diese Historie könnte die Stimmung im Team positiv beeinflussen, auch wenn die Verletzungssituation bei den Seahawks weiterhin angespannt ist.

Baltimore Ravens: Jackson-Verletzung erzwingt Wechsel

Die Baltimore Ravens müssen mit einem massiven Rückschlag umgehen. Der zweifale MVP Lamar Jackson hatte sich bei seinem allerersten Snap gegen die Buffalo Bills am Daumen verletzt und muss operiert werden. Sogar ein Saisonaus steht im Raum, was die Ravens in eine kritische Lage bringt. Als Reaktion darauf haben die Baltimore Ravens den Veteranen Jacoby Brissett verpflichtet, der gerade erst seinen Starter-Job bei den Arizona Cardinals verloren hatte. Brissett soll ab Week 10 starten und versuchen, die in Schieflage geratene Saison zu retten. Die Ravens bezeichnen es als eine Seuchensaison, da Jackson sein Comeback nach einer Knöchelverletzung gegen Buffalo gerade erst gegeben hatte. Zusätzlich zog Tyler Huntley eine Blessur am Zeh zu, sein Saisonende wurde bereits bestätigt. Um den Kader zu stabilisieren, hatten die Baltimore Ravens am Montag bereits Austin Reed für den Practice Squad verpflichtet. Joe Fagnagno wird Brissett nach seinem Einsatz gegen die Jacksonville Jaguars als Backup unterstützen.

Arizona Cardinals und Miami Dolphins: Unvorhersehbare Entwicklungen

Auch die Arizona Cardinals erleben turbulente Zeiten. Gardner Minshew hatte sich mit seiner Leistung beim 33:30-Overtime-Sieg über die Dallas Cowboys den Starter-Job verdient. Nach nur einer Woche musste er das Zepter jedoch verletzungsbedingt wieder abgeben. Minshew hat sich eine schwerwiegende Verletzung am Ellbogen zugezogen und muss wahrscheinlich operiert werden, was seine Saison beenden würde. Für den Routinier übernimmt Rookie Carson Beck, unterstützt vom 40-jährigen Josh Johnson. Parallel dazu sind auch die Miami Dolphins von Verletzungen betroffen. Tua Tagovailoa droht wegen Blutgerinnseln in der Lunge die restliche Saison zu verpassen. Die Unsicherheit an diesen Schlüsselpositionen unterstreicht, wie sehr die NFL von der Gesundheit ihrer Star-Quarterbacks abhängt und wie schnell sich die Tabellensituation durch einzelne Ausfälle ändern kann.