NFL Quarterback Crisis: Baltimore Ravens, Jets und weitere Teams im Überblick

Aktuelle Übersicht über die Quarterback-Situation in der NFL 2026. Verletzungen bei den Ravens, Jets und Lions bestimmen die Starterpositionen für die kommenden Spiele.

Die NFL-Saison 2026 ist geprägt von dramatischen Verletzungen an der wichtigsten Position des Teams. Während viele Franchises um Stabilität kämpfen, leiden mehrere Organisationen unter massiven Ausfällen ihrer Quarterbacks. Diese Übersicht analysiert die aktuelle Lage an der Signalgeber-Position für die 32 Teams im Profil, mit Fokus auf die prekären Situationen in Baltimore und New York. Ein guter Quarterback kann Schwächen im Kader nicht komplett ausgleichen, aber ein schlechter macht Erfolg nahezu unmöglich.

Verletzungswelle bei den Baltimore Ravens

Die Baltimore Ravens stehen vor einer einzigartigen Krise, da sie in einem einzigen Spiel gleich zwei ihrer Quarterbacks verlieren mussten. Head Coach Jesse Minter reagierte auf die Notlage, indem er Austin Reed vom Practice Squad ins aktive Aufgebot holte. Der 26-jährige Spieler absolvierte bereits Teile der Saisonvorbereitung mit den Ravens, fiel jedoch kurz vor Saisonbeginn den Kaderkürungen zum Opfer. Reed ist ein ehemaliges Mitglied des Practice Squads der Chicago Bears und wird nun als Backup für Joe Fagnano fungieren. Fagnano ist derzeit der letzte gesunde Quarterback im Roster der Ravens.

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Die Notwendigkeit für diese Umbaumaßnahme ergab sich aus schweren Blessuren der etablierten Backs. Tyler Huntley verletzte sich am Daumen seiner Wurfhand und hat sich für den Rest der Saison verabschiedet. Zusätzlich fiel Huntley bereits zuvor durch eine Verletzung am Zeh aus, was seine Spieltagstätigkeit zuvor bereits beeinträchtigte. Als Konsequenz dieser doppelten Ausfälle sprang Joe Fagnano ein. Seine Performance war jedoch enttäuschend: Bei 21 Pässen gelangen ihm lediglich zehn Completions für 91 Yards Raumgewinn. Zudem warf er eine Interception und kam über den Boden nur auf drei Yards.

Fagnanos schwache Leistung zeigte sich besonders im Thursday Night Game gegen die New York Jets. Die Situation war für die Ravens bereits vor den jüngsten Verletzungen angespannt, da auch Skylar Thompson verletzungsbedingt fehlt. Der ehemalige Miami Dolphin wurde im August auf die Injured Reserve List gesetzt. Seine Abwesenheit öffnete damals bereits erstmals die Tür für Austin Reed, der nun die kritische Backup-Rolle übernommen hat. Die Ravens müssen nun auf Fagnano und Reed setzen, während die offensive Produktion unter dem Druck der verletzungsbedingten Personalnot leidet.

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Komplizierte Situation bei den New York Jets

Auch die New York Jets kämpfen mit einem turbulenten Jahr an der Quarterback-Position. Die Franchise hat sich auf Aidan O'Connell als Starter festgelegt, nachdem Jacoby Brissett die Rolle zuvor innehatte. Die Entscheidung fiel, als O'Connell Brissett in Woche 9 im Auswärtsspiel bei den Dallas Cowboys ersetzte. Der Austausch geschah am Ende des dritten Viertels, als die Jets einen Stand von 17 zu 3 hinten lagen. O'Connell sollte das Spiel noch drehen, während Brissett unter Druck geriet.

Brissett lieferte in den vergangenen Phasen 119 Yards durch die Luft und warf eine Interception. Seine Passquote war mit nur zehn Completions bei 23 Würfen deutlich schlechter als die seines Nachfolgers. Im Gegensatz dazu führte O'Connell die Offense in den folgenden vier Drives jeweils in die Endzone. Am Ende des Spiels kam der 30-jährige Quarterback auf 188 Passing Yards und drei Touchdowns. Siebzehn seiner 23 Pässe kamen an, was eine signifikant höhere Effizienz zeigte als die Leistungen von Brissett in der ersten Hälfte.

Trotz des Sieges gegen die Cowboys bleibt die Situation bei den Jets prekär. Aidan O'Connell steht in dieser gesamten Saison bei zehn Touchdown-Pässen und sieben Interceptions. In den jüngsten drei Spielen gelang ihm nur ein Score durch die Luft, während ihm zwei Picks unterliefen. Die Konsistenz fehlt, und die Pressure durch die Defensive der Gegner nimmt zu. Die Jets-Führung muss nun abwägen, ob O'Connell den Job behalten kann oder ob eine weitere Umstellung notwendig ist, um die Playoffs zu erreichen.

Übersicht und Auswirkungen auf die NFL-Liga

Die Verletzungssituationen bei den Ravens und Jets sind Teil eines größeren Trends in der Liga. Viele Teams setzen auf junge, unerfahrene Backs, die unter hohem Druck stehen. Für die Fans und Analysten ist es schwer vorherzusagen, wie sich diese Entwicklungen auf die Playoff-Chancen auswirken werden. In München findet am 26. Oktober 2026 das NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in der Allianz Arena statt. Diese Internationale Reihe zeigt, wie global die Bedeutung dieser Positionen ist.

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Die Management-Teams aller 32 NFL-Clubs beobachten die Entwicklungen bei den verletzten Teams genau. Es geht nicht nur um den direkten Gegner, sondern auch um die verfügbaren Talente auf dem Markt. Wenn etablierte Stars ausfallen, springen Backup-Spieler ein und müssen beweisen, ob sie den Standard halten können. Für die Baltimore Ravens bedeutet die aktuelle Lage einen harten Test für die Reserven. Für die New York Jets steht die Entscheidung an, ob O'Connell den langfristigen Aufbau trägt oder nur ein Aushilfe ist.

Die statistischen Unterschiede zwischen den Spielern sind deutlich. Während Spieler wie Fagnano mit niedrigen Completion-Prozenten kämpfen, zeigen andere wie O'Connell bei guten Spielen ein hohes Potenzial, aber auch inkonsistente Leistungen. Die Liga steht im November 2026 vor einer Phase, in der Depth und Gesundheit der Quarterback-Roster entscheidend für den Saisonverlauf sind. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Teams diese Krise gut überstehen und welche unter der Inkonstanz ihrer Backs leiden werden.

Für die Anhänger der betroffenen Teams ist dies eine emotionale und strategische Herausforderung. Die Ravens hoffen auf eine Rückkehr der Gesundheit bei Huntley oder eine Steigerung der Leistung von Fagnano und Reed. Die Jets hoffen, dass O'Connell seine Touchdown-Interception-Ratio verbessert und die Offensive wieder stabil läuft. Solche Szenarien unterstreichen die Fragilität der NFL-Saison und die zentrale Bedeutung der Quarterback-Position für den Erfolg einer Franchise.