NFL-Quarterback-Krise: Murray, Watson und Jackson verletzt

Massive Personalkrisen bei Kyler Murray, Deshaun Watson und Lamar Jackson: Welche Änderungen die NFL-QB-Rankings zum 4. November 2026 prägen.

Am 4. November 2026 steht die National Football League vor einer außergewöhnlichen Zäsur, da die kritische Position des Quarterback s bei mehreren Top-Teams akut von Verletzungen betroffen ist. Die aktuelle Lage zeigt, dass einzelne Spieler allein keine gravierenden Kaderprobleme kompensieren können, aber ein Fehlschlag an dieser Position nahezu jeden Erfolg unmöglich macht.

Die verheerendste Entwicklung betrifft die Arizona Cardinals, wo Kyler Murray aufgrund einer anhaltenden Oberschenkelverletzung ausfällt. Die medizinische Bewertung seines möglichen Comebacks findet nun wochenweise statt, was Unsicherheit über die langfristige Führung der Offensive verbreitet. Parallel dazu ist Jalen Hurts in Philadelphia ebenfalls verletzt, was zu weiteren Umwälzungen im Kader geführt hat.

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Wechsel bei den Cleveland Browns

Bei den Cleveland Browns droht ein personeller Rückschlag vor der Partie gegen die New Orleans Saints, da Stamm-Quarterback Deshaun Watson im Concussion-Protocol der Liga verweilt. Watson hatte gegen die Pittsburgh Steelers einen Treffer gegen den Kopf von Jaquan Brisker abbekommen, was als Roughing the Passer geahndet wurde. Zwar bestand er die ersten Tests am Montagmorgen, doch traten später Symptome auf, die ihn vorerst vom Feld halten.

Steht Watson bis zum Sonntag nicht wieder zur Verfügung, rückt Dillon Gabriel als Starter für das Gastspiel in New Orleans nach. Der Quarterback in seiner zweiten NFL-Saison würde somit die Verantwortung übernehmen, während Gardner Minshew die Rolle des Backups einnehmen würde. Diese Entscheidung hängt direkt von der medizinischen Freigabe für Watson ab.

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Umstellung in Seattle und Baltimore

In Seattle zwingt eine Quadrizeps-Verletzung den 29-jährigen Quarterback Daniel Jones zu einer Pause. Mindestens das Spiel in Woche neun gegen die Arizona Cardinals wird er verpassen, eine Aufnahme auf die Injured-Reserve-Liste ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Head Coach Mike Macdonald kündigte an, die Lage wochenweise zu evaluieren, sodass Drew Lock als Starter gegen die Cardinals aufläuft.

Die Baltimore Ravens reagieren auf eine schwere Verletzungssaison von Lamar Jackson mit einem Transfer. Jackson musste sich nach einer Daumenverletzung beim Spiel gegen die Buffalo Bills operieren lassen, was sogar ein Saisonende bedeuten könnte. Die Ravens haben daraufhin Jacoby Brissett von den Arizona Cardinals abgeworben, um die defizitäre Saison wieder ins Lot zu bringen.

Minshew führt Arizona an

Jacoby Brissett verlor in Arizona seinen Starterjob zugunsten von Gardner Minshew, der sich diesen Posten im 33:30-Overtime-Sieg gegen die Dallas Cowboys hart erarbeitet hatte. Head Coach Jonathan Gannon bestätigte, dass Minshew in Woche neun beim Auswärtsspiel gegen die Seattle Seahawks starten wird. Minshew führte die Offensive in den vier Drives nach seiner Einwechslung jeweils in die Endzone.

Die Statistik untermauert die Entscheidung: Minshew erzielte 188 Yards und drei Touchdowns, während Brissett mit einer schlechteren Passquote und einer Interception auffiel. Carson Beck rutscht nun auf die Backup-Rolle hinter Minshew, der aktuell bei zehn Touchdowns und sieben Interceptions steht. Diese Entwicklungen definieren die QB-Landschaft in der aktuellen NFL-Saison neu.