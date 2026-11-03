NFL Quarterback-Krise: Ravens, Packers und Chiefs im Fokus

Baltimore Ravens verlieren zwei Quarterbacks. Überblick über Verletzungen und Wechsel bei den NFL-Teams wie Green Bay Packers und Kansas City Chiefs.

Die Baltimore Ravens stehen mitten in einer dramatischen Krise an der kritischen Position des Quarterbacks. Am Montag, dem 3. November 2026, bestätigte das Team den Ausfall von zwei Schlüsselspielern gleichzeitig. Diese doppelte Verletzungssituation zwingt die Franchise dazu, schnellstmöglich Nachfolger zu finden, um die aktuelle Saison nicht zu gefährden.

Ravens verzeichnen Doppel-Ausfall

Jackson verletzte sich bereits bei seinem allerersten Snap gegen die Buffalo Bills am Daumen. Die Verletzung ist so schwerwiegend, dass eine Operation notwendig ist. Es besteht nun die reale Gefahr eines Saisonaus für den zweimaligen MVP, der gerade erst sein Comeback nach einer früheren Knöchelverletzung gegeben hatte. Parallel dazu zog Huntley eine Blessur am Zeh zu. Er wird ebenfalls mehrere Spiele ausfallen, was die Offensive der Ravens weiter schwächt.

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Austin Reed als neue Verpflichtung

Als direkte Reaktion auf diese Notlage verpflichteten die Baltimore Ravens am Montag Austin Reed für den Practice Squad. Das Management hofft, mit dieser sofortigen Maßnahme die offensive Produktion stabilisieren zu können. Die Situation verdeutlicht, wie abhängig der Erfolg im modernen Football von der Gesundheit der Spielmacher ist.

Packers Backup überzeugt in Dallas

Head Coach Mike LaFleur betonte, dass der bisherige Backup von Jacoby Brissett in Woche 9 im Auswärtsspiel Minshew ersetzte. Dies geschah Ende des dritten Viertels beim Stand von 3:17. Der Ersatz führte die Offense in den folgenden vier Drives jeweils in die Endzone. Am Ende kam der 30-Jährige auf 188 Passing Yards samt drei Touchdowns. Siebzehn seiner 23 Pässe kamen an. Brissett lieferte nur 119 Yards durch die Luft sowie eine Interception. Seine Passquote war mit zehn Completions bei 23 Würfen deutlich schlechter. Außerdem erlief er bei drei Versuchen sieben Yards.

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Statistische Entwicklung bei den Spielern

In dieser Saison steht der Spieler bei zehn Touchdown-Pässen und sieben Interceptions. In den jüngsten drei Spielen gelang ihm nur ein Score durch die Luft, während ihm zwei Picks unterliefen. Damit rutscht er im QB-Ranking auf Position drei ab. Carson Beck wird nun Backup von Minshew. Diese Verschiebung zeigt, wie dynamisch die Konkurrenzsituation innerhalb der Kader ist. Die Performance in Dallas hat die Reihenfolge definitiv verändert.

Ausblick auf die kommenden Wochen

Die NFL-Saison befindet sich in einer sensiblen Phase. Jede Verletzung an der Quarterback-Position kann die Playoff-Hoffnungen eines Teams nachhaltig beschädigen. Die Verantwortlichen müssen jetzt prüfen, wer den nächsten Einsatz bestreitet. Besonders die Ravens haben wenig Zeit, da die Gegner weiterhin stark sind. Die Verpflichtung von Austin Reed ist nur der erste Schritt. Die medizinische Prognose für Jackson bleibt vorerst ungewiss. Die Fans und Analysten beobachten die Entwicklungen genau. Wer sich als zuverlässiger Nummer eins etabliert, wird entscheidend sein.