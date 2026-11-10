NFL Quarterback-Krise: Verletzungen und Wechsel stellen mehrere Teams auf den Kopf

Verletzungen und Trades sorgen in der NFL für Unruhe auf der wichtigsten Position. Der Stand vom 10. November 2026 zeigt, welche Quarterbacks starten, ausfallen oder als Backup einspringen.

Am Stand vom 10. November 2026 zeigt sich in der NFL, wie entscheidend die Position des Quarterbacks ist. Mehrere Teams müssen ihre Spielmacher ersetzen, nachdem Verletzungen und Wechsel die Startaufstellungen durcheinandergebracht haben. Besonders die Baltimore Ravens, die Arizona Cardinals und die Philadelphia Eagles stehen vor großen Problemen auf der Position.

Die Lage wirkt zugespitzt, weil ein starker Spielmacher zwar nicht jede gravierende Schwäche im Kader ausgleichen kann. Ein schwacher Quarterback macht Erfolg jedoch nahezu unmöglich. Genau deshalb wird jede Verletzung auf dieser Position sofort zum Thema für die gesamte Liga.

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Verletzungen und Ausfälle auf der Quarterback-Position

Die Offense der Miami Dolphins hat De'Von Achane bereits für die gesamte Saison verloren, wobei dieser Ausfall nicht den Quarterback betrifft. Danach fiel auch Malik Willis für längere Zeit aus. Die Lage der Dolphins verdeutlicht, wie schnell ein Team an Schlagkraft verliert, wenn mehrere Schlüsselspieler gleichzeitig fehlen.

Deshaun Watson übernimmt nach seiner Genesung wieder die Rolle des Starters. Obwohl ein junger Spieler zuvor einen soliden Auftritt zeigte und dadurch Diskussionen ausgelöst wurden, kehrt Watson als gesunder Spielmacher zurück in die erste Reihe.

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Kyler Murray von den Minnesota Vikings fehlt weiterhin wegen einer Oberschenkelverletzung. Sein mögliches Comeback wird nun Woche für Woche neu bewertet. Ob Murray noch einmal für die Vikings starten wird, ist nach Einschätzung der Lage fraglich.

Philadelphia, Seattle und Baltimore reagieren auf Ausfälle

Bei den Philadelphia Eagles verpasst Jalen Hurts wegen eines Blutgerinnsels in der Lunge wohl die restliche Saison. Zunächst übernahm Tanner McKee die Position des Starters. Nach drei Niederlagen aus drei Partien muss McKee nun Platz für Joe Milton machen, den die Eagles im Zuge der Hurts-Verletzung aus dem Practice Squad verpflichtet haben.

Bei den Seattle Seahawks fällt Sam Darnold wegen einer Quadrizepsverletzung aus. Der 29-Jährige wird mindestens das Spiel in Woche neun verpassen, muss aber nicht auf die Injured-Reserve-Liste. Seahawks-Cheftrainer Mike Macdonald erklärte, dass Darnolds Situation von Woche zu Woche neu bewertet wird. Gegen die Arizona Cardinals wird deshalb Drew Lock seinen zweiten Saisonstart als Quarterback bestreiten.

Lock hatte bereits sein erstes Saisonspiel als Starter gegen die Cardinals bestritten, und zwar im Hinspiel in Woche zwei. Damals führte er die Seahawks mit drei Touchdown-Pässen zu einem 31:7-Sieg. Bei den Ravens hat Lamar Jackson nach einer Daumenverletzung einen Eingriff vor sich, nachdem er sich bereits beim ersten Snap gegen die Buffalo Bills verletzt hatte. Ein Saisonaus steht im Raum.

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Trades, Backups und Folgen für die Saison

Die Ravens holen Jacoby Brissett per Trade, der bei den Arizona Cardinals gerade erst seinen Starterjob verloren hat. Der Routinier soll ab Woche zehn spielen und die in Schieflage geratene Saison retten. Die Entscheidung zeigt, wie stark Baltimore auf Erfahrung setzt, um die Offense zu stabilisieren.

Für Lamar Jackson ist es eine schwierige Saison, denn der zweimalige MVP hatte gegen die Buffalo Bills erst kürzlich sein Comeback nach einer Knöchelverletzung gegeben. Derek Huntley zog sich zusätzlich eine Zehenverletzung zu, und sein Saisonende wurde bereits bestätigt. Als Reaktion verpflichteten die Ravens am Montag Austin Reed für den Practice Squad.

Joe Fagnano unterstützt Brissett als Backup, nachdem er zuvor gegen die Jacksonville Jaguars zum Einsatz gekommen war. Bei den Arizona Cardinals hatte Gardner Minshew mit seiner Leistung beim 33:30-Overtime-Sieg über die Dallas Cowboys den Starterjob erworben. Nach nur einer Woche muss Minshew die Position jedoch verletzungsbedingt abgeben. Er hat sich eine schwerwiegende Verletzung am Ellbogen zugezogen und muss wahrscheinlich operiert werden, was seine Saison beenden würde.

Für Minshew übernimmt der Rookie Carson Beck die Rolle des Starters. Josh Johnson, der 40 Jahre alt ist, wird Becks Backup. Für die Cardinals bedeutet das eine kurzfristige Umstellung auf der Quarterback-Position, die sich in den kommenden Wochen auf die Ergebnisse des Teams auswirken dürfte.