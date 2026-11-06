NFL Quarterback Krisen: Verletzungen und Wechsel in der Liga

Schwere Blessuren und taktische Umstellungen zwingen NFL-Teams zu drastischen QB-Wechseln. Detaillierter Überblick über die aktuellen Starter und Ausfälle zum Stand vom 4. November 2026.

Die Position des Quarterbacks gilt in der National Football League als die wichtigste im gesamten Kader. Eine einzige Verletzung oder ein plötzlicher Wechsel an dieser Position kann die gesamte Liga nachhaltig durcheinanderwirbeln und die Tabellenkonstellationen auf den Kopf stellen. Zwar ist ein herausragender Spielmacher in der Lage, einige gravierende Schwächen im eigenen Kader zu kaschieren, doch ohne einen funktionierenden QB bleibt der sportliche Erfolg nahezu unmöglich. Vor diesem Hintergrund steht der NFL -Kalender am 4. November 2026 vor einer Reihe von dramatischen Umbrüchen in den Starting Lineups.

Komplexität der NFL Quarterback Situation

Um den aktuellen Stand zu verstehen, ist es notwendig, die tiefgreifende Bedeutung der Position zu betrachten. Jeder Quarterback, der auf dem Feld steht, trägt die Hauptverantwortung für den Offensive-Triumph seiner Mannschaft. Die Datenlage zeigt deutlich, dass Konsistenz hier entscheidend ist. Wenn ein Team jedoch gezwungen ist, auf einen Reserve-Spieler zurückzugreifen, der noch nicht vollständig im System verankert ist, leiden oft die Effizienz und die psychologische Sicherheit im Team. Diese Dynamik führt dazu, dass Trainer und Management oft in sehr kurzer Zeit fundamentale taktische Änderungen vornehmen müssen, um die Saison zu retten. Die folgenden Abschnitte beleuchten die konkreten Fälle in den wichtigsten Franchises.

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Deshaun Watson fällt für Cleveland Browns aus

Die Cleveland Browns erleiden vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei den New Orleans Saints einen empfindlichen Rückschlag in ihrer Personalplanung. Stamm-Quarterback Deshaun Watson steht nach einem heftigen Zusammenprall im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers nun definitiv im Concussion Protocol der Liga und wird daher ausfallen. Der Grund für diesen Wechsel liegt auch in der Person von Kyler Murray, dessen noch akute Oberschenkelverletzung einen weiteren Wechsel erzwingt. Da Murray wegen der Verletzung ausfällt, muss sein mögliches Comeback nun Woche für Woche neu bewertet werden.

Als direkter Nachfolger rückt Zach Wilson Sanders in die Starting-Position auf. Sanders verlor im Rahmen der Saisonvorbereitung den Kampf um den Starting Quarterback bei den Browns gegen Watson, doch nun übernimmt er die Rolle. Der im Jahr 2025 in der fünften Runde von den Browns gedraftete Spieler übernahm bereits in der zweiten Hälfte der Vorbereitung die Position. In seinen sieben Starts für Cleveland erreichte das Team drei Siege und vier Niederlagen. Statistisch verbuchte Sanders eine Passquote von 56,6 Prozent und legte insgesamt 1.400 Yards im Passspiel zurück.

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Joe Milton übernimmt in Philadelphia Eagles

In der East Division der NFL steht bei den Philadelphia Eagles ebenfalls ein dramatischer Wechsel an. Aufgrund der immer noch akuten Verletzung von Jalen Hurts übernahm zunächst Tanner McKee die Position des Starters. Nach drei Niederlagen aus drei Partien muss McKee jedoch für Joe Milton Platz machen. Philadelphia holte Milton im Zuge der Hurts-Verletzung vom Practice Squad, da das Team dort auf zusätzliche Unterstützung zurückgreifen musste.

Die Situation bei den Eagles verschärft sich durch weitere Verletzungen im Roster. Ein Spieler mit Namen Darnold wird aufgrund einer Verletzung am Quadrizeps für eine Pause gezwungen. Darnold wird mindestens das Spiel in Woche neun verpassen, muss aber nicht auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Head Coach Mike Macdonald erklärte, dass Darnold von Woche zu Woche neu evaluiert wird. Gegen die Arizona Cardinals wird damit Drew Lock zu seinem zweiten Saisonspiel als Starter kommen. Sein erstes Spiel gegen die Cardinals war das Hinspiel in Woche zwei, bei dem Lock eine Gala ablieferte und die Seahawks mit drei Touchdown-Pässen zu einem 31:7-Sieg führte.

Lamar Jackson und die Baltimore Ravens

Auch bei den Baltimore Ravens geht die Seuchensaison für den zweimaligen MVP Lamar Jackson weiter. Jackson hatte sich bei seinem allerersten Snap gegen die Buffalo Bills am Daumen verletzt und muss operiert werden. Selbst ein Saisonaus steht im Raum, nachdem er gegen Buffalo gerade erst sein Comeback nach einer vorherigen Knöchelverletzung gegeben hatte. Als Reaktion auf die Notlage hatten die Ravens am Montag bereits Austin Reed für den Practice Squad verpflichtet. Auch Tyler Huntley zog sich derweil eine Blessur am Zeh zu, woraufhin sein Saisonende bereits bestätigt wurde.

Um die in Schieflage geratene Saison zu retten, traden die Ravens für Jacoby Brissett, der bei den Arizona Cardinals gerade erst seinen Starterjob verloren hat. Der Routinier soll ab Week 10 starten. Diese Maßnahme unterstreicht die Dringlichkeit der Lage in Baltimore, da die Offensive durch die Kette von Verletzungen bei den Schlüsselspielern massiv geschwächt wurde. Die Entscheidung für Brissett ist ein klarer Versuch, Erfahrung in kritischen Momenten ins Team zu bringen.

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Neue Reihenfolge in Arizona Cardinals

Bei den Arizona Cardinals hat Gardner Minshew sich mit seiner Leistung beim 33:30-Overtime-Sieg über die Dallas Cowboys den Starter-Job verdient. Head Coach Mike LaFleur erklärte, dass der bisherige Backup von Jacoby Brissett in Week 9 im Auswärtsspiel bei den Seattle Seahawks auflaufen wird. Minshew ersetzte Brissett in Dallas Ende des dritten Viertels beim Stand von 3:17 und führte die Offense in den folgenden vier Drives jeweils in die Endzone.

Am Ende des Spiels gegen Dallas kam der 30-Jährige auf 188 Passing Yards samt drei Touchdowns. Siebzehn seiner 23 Pässe kamen an. Im Gegensatz dazu lieferte Brissett nur 119 Yards durch die Luft sowie eine Interception. Seine Passquote war mit zehn Completions bei 23 Würfen deutlich schlechter. Außerdem erlief er bei drei Versuchen sieben Yards. Der Nachfolger von Kyler Murray steht in dieser Saison bei zehn Touchdown-Pässen und sieben Interceptions. In den jüngsten drei Spielen gelang ihm nur ein Score durch die Luft, während ihm zwei Picks unterliefen.

Durch diese Entwicklung rutscht Brissett im QB-Ranking der Arizona Cardinals auf Position drei ab, denn Carson Beck wird nun Backup von Minshew. Diese Verschiebung der Hierarchie zeigt, wie dynamisch und schnell sich die Situationen in der NFL-Quarterback-Pipeline entwickeln können. Teams müssen oft innerhalb weniger Tage von einer Strategie zur nächsten wechseln, um wettbewerbsfähig zu bleiben.