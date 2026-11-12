NFL-Quarterback-Ranking Woche 10: Herbert fällt durch, McCarthy zeigt Stärke

Das NFL-Quarterback-Ranking vor Woche 10 zeigt dramatische Einbrüche bei Justin Herbert und Colts-Starter Anthony Richardson. Gleichzeitig stabilisieren sich J.J. McCarthy und Deshaun Watson in kritischen Phasen.

Nach neun absolvierten Spieltagen der aktuellen NFL -Saison hat sich das Feld der Signal Caller bereits deutlich gefiltert. DasQuarterback-Ranking vor Woche 10 zeigt klar abgegrenzte Tendenzen, wobei etablierte Stars wie Justin Herbert unerwartet stark einbrechen. Gleichzeitig überzeugen unerfahrene Akteure und etablierte Veteranen in unterschiedlichen Konstellationen. Die Leistungen der Quarterbacks entscheiden nach wie vor maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg ihrer Teams. Ausfälle oder schwache Auftritte wiegen schwer, während herausragende Darbietungen Spiele im Alleingang wenden können.

Justin Herbert und Los Angeles Chargers brechen ein

Justin Herbert ist von einem potenziellen MVP-Kandidaten vor dem Saisonstart fast bis ans Schlusslicht des aktuellen Quarterback-Rankings abgestürzt. Die Los Angeles Chargers bleiben weiterhin sieglos, wodurch die Hoffnungen der Fans und Experten, die in den neuen Offensive Coordinator Mike McDaniel und dessen konzeptionelle Neuerungen gesetzt hatten, vollständig zerbrochen sind. Herbert selbst kann seine individuellen Probleme nicht isoliert betrachten, da seine Wide Receiver ihn regelmäßig im Stich lassen und er dadurch in einer schlechten Lichtstellung erscheint.

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Auch die Bye Week hat keine Wendung gebracht. In der Folgezeit erzielten die Chargers zwei uninspirierte Niederlagen. Es mangelt an der kreativen Vorstellungskraft, wie das Team in den kommenden Wochen einen Aufwärtstrend einleiten soll. Herbert steht unter immensem Druck, da die offensive Linie und die Empfangskünste seiner Kollegen seine Statistiken massiv belasten.

Joe Milton und die Philadelphia Eagles

Joe Milton zeigte in seinem Einsatz gegen die Rams zwar keine durchwachsenen Zahlen, doch der Kontext ist entscheidend für die Bewertung. Der Mann mit dem wohl härtesten Wurf in der Liga wird vorerst nicht als Nummer-eins-Receiver fungieren; stattdessen liegt die Priorität bei Reggie Virgil, der bisher erst drei NFL-Pässe gefangen hat. Direkte Vorwürfe an Milton sind an dieser Stelle deplatziert, da das gesamte Philadelphia Eagles-Team sowohl personell als auch moralisch am Boden liegt.

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Die Schwäche zeigt sich nicht primär in Miltons Spielzügen, sondern in der strukturellen Zerklüftung des Teams. Solange die Unterstützung im Offensivverbund fehlt, werden individuelle Stärken des Quarterbacks durch das kollektive Versagen überdeckt. Die Erwartungen an Milton müssen daher unter dem Strich als unrealistisch eingestuft werden, solange die Offensive Line und die Receiver keine signifikante Verbesserung ihrer Leistungen zeigen.

Stabilität bei J.J. McCarthy und Deshaun Watson

J.J. McCarthy hat seine guten Leistungen gegen New Orleans und Houston auch gegen die Philadelphia Eagles bestätigt, bevor er mit einer Hüftverletzung die Partie beenden musste. Bei erst zweieinhalb gespielten Spielen ist es verfrüht, das Narrativ zu verbreiten, er sei der NFL schlichtweg nicht gewachsen. Seine Präsenz im Backfield gibt den Offensivplanern Sicherheit und Struktur, auch wenn sich die Turnover in der jüngsten Vergangenheit mehren und große Spielzüge seltener werden.

Gegen Kansas City erlangte McCarthy zudem soziale Medien-Berühmtheit durch einen astreinen Tackle mit einem harten Hit nach einem gegnerischen Turnover. Dies unterstreicht seine physische Robustheit und seinen Willen, auch außerhalb seiner eigentlichen Position zum Erfolg beizutragen. Parallel dazu hat sich Deshaun Watson nach einem verheerenden Auftritt gegen die Bucs und einem schwachen Spiel in Madrid stabilisiert. Er ersetzte einen verletzten Gegner bei den New Orleans Saints und machte seine Sache gut, wobei die enge Niederlage nicht auf seine Leistung zurückzuführen war, selbst wenn die Defense der Saints nicht als härteste der Liga gilt.

Anthony Richardson und der Rebuild in Indianapolis

Anthony Richardson ist nur noch ein Schatten des Quarterbacks, der den Indianapolis Colts zu einem furiosen Start in die vergangene NFL-Saison und einem Sieg im NFL Berlin Game verholfen hat. Seit November 2025, also seit der Reise nach Deutschland, hat er in seinen 14 Spielen von Beginn an 21 Ballverluste verschuldet, während nur 14 Touchdowns gelangen. Diese negative Entwicklung hat die Franchise dazu veranlasst, auch ohne einen Erstrundenpick im kommenden Jahr in einen Rebuild zu gehen.

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Auch wenn Richardson seinen Vertrag vor der Saison verlängert hat, sind seine Tage in Indianapolis wohl gezählt. Die Frage ist nur, ab wann die endgültige Abwicklung erfolgt. Er wirkt eingerostet und steht neben einer defensiv starken Leistung der Mannschaft tatenlos da, was die Frustration in der Organisation weiter schürt. Die Bilanz von 21 Turnover zu 14 Touchdowns ist statistisch und strategisch unhaltbar für einen Franchise-Quarterback.

Rodgers und die Dynamik im四分卫-Kampf

Tom Rodgers hat sich nach der üblen Kritik infolge seiner uninspirierten Auftritte in der jüngeren Vergangenheit stabilisiert. Gegen die Arizona Cardinals war seine Leistung zwar nicht überraschend stark, im Division-Duell zeigte er jedoch Resilienz. Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Leistungen beileibe nicht berauschend waren. Ihm traut sich nach wie vor wenig zu und er wirkt gerade bei tiefen Pässen regelmäßig verunsichert.

Gegen die Cleveland Browns zeigte Rodgers trotz des klaren Sieges ein eher schlechteres Spiel. Insgesamt spielt der 42-jährige Spieler aber eine gute Saison. Der alte Mann kann es noch und weiß vor allem, was er nicht kann. Diese Selbsterkenntnis kompensiert die fehlende Dynamik. Im Gegensatz dazu steht Jacoby Brissett, der innerhalb von einer Woche zum QB3 degradiert wurde, gleichzeitig aber dank eines Trades wieder zum Starter aufstieg. Brissett ist statisch und risikoscheu, was den Überraschungsfaktor vollständig eliminiert. Er füttert seine Waffen konsequent, bewegt die Offense aber nur teilweise, was seine Rolle als langfristige Lösung infrage stellt. Matt Ward hingegen zeigt immer dann eine leistungsfähige Antwort, wenn er endgültig abgeschoben wird. Beim 36:43-Shootout gegen die Bengals gelangen 304 Passing Yards, zwei Touchdowns und keine Interception. Um im Ranking aufzusteigen, muss Ward solche Ansätze häufiger wiederholen, da einzelne Glanzlichter den Mangel an Konstanz nicht kaschieren können.