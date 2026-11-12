NFL Quarterback-Ranking Woche 10: Krisen, Hoffnung und Überraschungen

Das NFL Quarterback-Ranking vor Woche 10 zeigt deutliche Tendenzen. Von Justin Herberts Abstieg bis zu Joe Mitchells Stabilisierung analysieren wir die aktuellen Leistungen der Signal-Caller.

Die reguläre NFL -Saison hat bereits neun Spieltage hinter sich, und die Landschaft der Quarterback -Leistungen hat sich in den ersten zehn Wochen erheblich verfestigt. Die Analyse des Quarterback -Rankings vor Woche 10 zeigt klare Trennlinien zwischen etablierten Stars, die unter Druck stehen, und jungen Talenten, die ihre Zukunft beweisen müssen. In dieser Phase der Saison werden die Spielmacher der Teams entweder als Retter gefeiert oder als Verantwortliche für Niederlagen bloßgestellt. Die Leistungen der Quarterback s entscheiden weiterhin maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg ihrer Franchises.

Justin Herberts Absturz und Eagles-Chaos

Justin Herbert und die Los Angeles Chargers befinden sich in einer tiefen Krise, da die Mannschaft weiterhin sieglos ist und von den hohen Erwartungen vor der Saison weit entfernt bleibt. Der ehemalige MVP-Kandidat ist im Quarterback-Ranking von einer spitzen Position fast ans Schlusslicht gefallen, während das Team durch eine zerbrochene Offensive unter neuem Offensive Coordinator Mike McDaniel leidet. Herbert hat keine Wunder durch die Bye Week erlebt und verzeichnete nach der Pause zwei uninspirierte Niederlagen, bei denen seine Receiver ihn regelmäßig im Stich ließen und seine Statistiken leiden ließen. Die Fans und Experten haben ihre Hoffnungen in die neuen strategischen Ideen vergraben, doch die Realität zeigt ein Team, das an der Vorstellungskraft und der Umsetzung leidet, ohne dass ein klarer Weg nach oben in Sicht wäre.

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Auch bei den Philadelphia Eagles liegen sowohl das Personal als auch die moralische Verfassung am Boden, was Joe Milton nicht vor Kritik bewahrt. Obwohl der Spieler eine solide Leistung zeigte und seinen härtesten Wurf zeigte, sind Vorwürfe gegen ihn deplatziert, da das gesamte Umfeld problematisch ist. Sein Nummer-eins-Receiver laut Depth Chart, Reggie Virgil, hat bisher erst drei NFL-Pässe gefangen, was die offensive Qualität zusätzlich unterstreicht. Die Diskussion um Milton ist daher weniger ein Problem seiner individuellen Fähigkeiten als vielmehr ein Spiegel der allgemeinen Unzulänglichkeiten im Team.

Stabilität im Sturm: Brissett und Ward im Wandel

Jacoby Brissett hat binnen einer Woche die extreme Schwankungsbreite im Quarterback-Bereich demonstriert, indem er von der degradierten QB3-Position zum Starter zurückkehrte, was nur durch einen Transfer möglich war. Seine Fähigkeiten sind den Fans bekannt: Er kann eine Offense teilweise bewegen und füttert seine Waffen konsequent, bleibt dabei jedoch zu statisch und risikoscheu. Dadurch fehlt ihm der Überraschungsfaktor, der im modernen Football oft entscheidend ist. Seine Rolle zeigt, wie schnell Stabilität im Kader auch durch interne Entscheidungen infrage gestellt werden kann, während gleichzeitig eine klare Struktur aufrechterhalten wird.

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Daniel Ward zeigt hingegen ein Muster, das Hoffnungen schürt, wenn man ihn eigentlich abschreiben möchte. Nach einem schwachen Auftritt folgt regelmäßig eine starke Performance, wie zuletzt im 36:43-Shootout gegen die Bengals. Dort verbuchte er 304 Passing Yards bei zwei Touchdowns und keiner Interception. Um im Ranking weiter aufzusteigen und seinen Platz als Starter zu halten, muss Ward solche Ansätze häufiger zeigen, da die aktuelle Performance allein noch nicht ausreicht, um die Langzeitperspektive zu sichern. Sein Fall verdeutlicht, wie wichtig Konsistenz über die gesamte Saison ist.

Talfahrt in Indianapolis und Debatten um Lock

Matthew Jones ist zum Schatten des Quarterbacks geworden, der den Indianapolis Colts zur Vergangenheit furiosen Start und einem Sieg im NFL Berlin Game verholfen hat. Seit November 2025, also grob seit der Reise nach Deutschland, hat er in 14 Spielen von Beginn an 21 Ballverluste verschuldet und nur 14 Touchdowns geschafft. Diese Statistiken haben die Franchise so sehr enttäuscht, dass Indianapolis auch ohne einen Erstrundenpick im kommenden Jahr in den Rebuild gehen wird. Obwohl Jones seinen Vertrag vor der Saison verlängert hat, sind seine Tage in Indianapolis wohl gezählt, auch wenn er seinen Vertrag verlängert hat. Die Frage ist nun, ab wann das Ende kommen wird.

Drew Lock hingegen liefert eine schwache Leistung gegen die Cardinals, was eine Quarterback Controversy verhindert, da die Vorstellung einfach zu gering war. Seine Rolle bleibt im Schatten der großen Namen, und seine Fähigkeiten reichen nicht aus, um das Team voranzubringen. Die Diskussion um ihn konzentriert sich weniger auf seine potenziellen Grenzen als auf die offensichtliche Diskrepanz zu den höheren Standards der Liga. Seine Statistiken unterstreichen die Notwendigkeit von Veränderungen.

Aufstieg und Stabilisierung: McCarthy, Stafford und Rodgers

J.J. McCarthy bestätigte seine guten Leistungen gegen New Orleans und Houston auch gegen die Philadelphia Eagles, bevor er mit einer Hüftverletzung ausfiel. Trotz erst zweieinhalb Spielen kann das Narrativ, er sei der NFL nicht gewachsen, beiseite gelegt werden. Allerdings mehren sich die Turnovers und die Big Plays gehen deutlich zurück. Im Spiel gegen Kansas City erlangte er Berühmtheit auf Social Media, als er einen astreinen Tackle mit einem harten Hit nach einem Turnover landete, was seine physische Präsenz unterstrich. Seine Entwicklung bleibt ein Blickfang.

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Matthew Stafford hat sich nach übler Kritik infolge uninspirierter Auftritte stabilisiert, blieb dabei aber beileibe nicht berauschend. Gegen die Cardinals war seine Leistung nicht überraschend, und gegen die Cleveland Browns zeigte der 42-Jährige trotz klarem Sieg ein eher schlechteres Spiel. Insgesamt spielt er jedoch eine gute Saison, wobei er weiß, was er nicht kann. Seine Erfahrung gleicht die physischen Limits aus, was eine seltene Konstanz in der aktuellen Liga darstellt.

Deshaun Watson hat sich nach dem verheerenden Auftritt gegen die Bucs im Madrid-Game nicht mit Ruhm bekleckert, aber in New Orleans gegen die Saints seine Sache gut gemacht. Obwohl die Saints nicht die härteste Defense der Liga sind, war die knappe Niederlage nicht die Schuld des Sprösslings von NFL-Legende Deion Sanders. Seine Rolle bleibt fragil, und die Diskussion um ihn konzentriert sich auf die Schwankungen zwischen schwachen und soliden Auftritten. Seine Zukunft hängt von der nächsten Leistung ab.

Die Analyse vor Woche 10 zeigt, dass die NFL-Saison zunehmend von individuellen Schwankungen und teaminternen Dynamiken geprägt ist. Während einige Quarterbacks wie Justin Herbert oder Matthew Jones unter Druck geraten, finden andere wie J.J. McCarthy oder Matthew Stafford zu neuen Formen der Stabilität. Die kommenden Wochen werden zeigen, wer diese Krisen meistern kann und wer endgültig absteigt. Die Rolle der Quarterbacks bleibt dabei der entscheidende Faktor für den Erfolg oder Misserfolg der Teams.