NFL Expertenanalyse nach zehn Spieltagen: Kyle McCord, Justin Herbert und Cam Ward im Fokus. Wer überzeugt, wer scheitert in Woche 11?

Das NFL -Regeljahr hat mit der Woche 11 die Hälfte der regulären Saison hinter sich gelassen. Nach zehn absolvierten Spieltagen kristallisieren sich in der Liga deutliche Leistungstendenzen heraus, bei denen die Qualität der Quarterbacks als entscheidender Faktor für den Erfolg oder Misserfolg der Teams gilt. Der Experte McLachlan veröffentlicht sein aktualisiertes Quarterback-Ranking, das nicht nur reine Statistiken wie Passyards oder Interceptions bewertet, sondern auch den Kontext der jeweiligen Leistungen sowie die Umstände einbezieht, unter denen die Spieler ihre Ergebnisse erzielen.

McCords Debüt und McLachlans Analyse-Methode

Bei seinem NFL-Debüt gegen die Indianapolis Colts zeigte Kyle McCord von den Miami Dolphins zwar keine Interception, was die befürchtete Katastrophe für das Team verhinderte, produzierte jedoch einen Fumble als Turnover. Die Miami Dolphins, die McCord als Pick der sechsten Runde ausgewählt hatten, haben dadurch aktuell keine realistische Chance, um eine Play-off-Qualifikation oder einen Titelgewinn zu konkurrieren. McLachlans Bewertungsmethode berücksichtigt diese Faktoren genau, um die wahre Leistungsfähigkeit der Signal Caller im Vergleich zueinander einzuordnen.

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Scheitern der Patriots und Probleme bei den Falcons

Die Situation bei den New England Patriots hat sich durch eine frühzeitige Knöchelverletzung von Mac Jones dramatisch verschlechtert, woraufhin er mehrere Spiele pausieren muss. Da der Backup Tommy DeVito qualitativ nicht in der Lage ist, die ohnehin schwächelnde Offensive der Patriots zu stabilisieren, gilt die Saison in Foxborough als weitgehend beendet, da Trades nicht mehr möglich sind. Ähnlich aussichtslos präsentiert sich die Lage bei den Atlanta Falcons, deren Offensive gegen die Kansas City Chiefs drei Viertel lang praktisch nicht existierte. Michael Penix zeigte im Boxscore zwar Ergebnisse durch Garbage-Plays, doch die Tendenz deutet darauf hin, dass er in der Saison 2027 vielleicht nicht mehr der Starter in Atlanta sein wird.

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Herberts fehlerfreies Spiel und Wards Konstanz

Justin Herbert von den Los Angeles Chargers gelang im Spiel gegen die Baltimore Ravens erstmals in dieser Saison ein Auftritt ohne Interception. Obwohl er bei nur achtzehn Passversuchen nur minimale statistische Werte vorweisen konnte, sicherte er seiner Offensive zumindest als Läufer einen gewissen Schutz. McLachlan stuft die Leistung zwar als zu früh für eine echte Trendwende ein, verzeichnet aber dennoch einen Platzgewinn im Ranking. Parallel dazu entwickelt Cam Ward von den Tennessee Titans allmählich eine konstant solide Spielweise. Gegen die Jacksonville Jaguars hielt er mit fast siebenundneunzig Prozent Completion Rate und zwei Touchdowns sein Team im Spiel, obwohl eine Interception und die Aussicht auf den ersten Pick im Draft weiter Druck auf ihn ausüben.

Neuzugänge und Offensive Schwächen bei anderen Teams

Bei den Arizona Cardinals bleibt die Personallage trotz des miserablen Starts von Carson Beck unverändert problematisch. Gegen die Los Angeles Rams blieb Beck unter einhundert Net Passing Yards, wurde fünfmal gesackt und warf zwei Interceptions, was erschwert wird, dass er mit einem Rumpfkader ohne echte Offensivwaffen auskommen muss. Auch bei den Indianapolis Colts war die Leistung von Joe Burrow, der elf angebrachte Pässe für einhundertacht Yards und einen Touchdown warf, durch zwei Interceptions unakzeptabel, wobei die begrenzten Anspieloptionen durch Ashton Dulin und Anthony Gould eine Rolle spielen. Jacoby Brissett konnte bei den Baltimore Ravens die Talfahrt des Teams nicht stoppen, obwohl er gegen die Chargers ordentlich agierte, während Fernando Mendoza bei den Las Vegas Raiders nach einem starken Start im ersten Drive in der zweiten Halbzeit komplett einbrach.