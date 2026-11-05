NFL-Quarterback-Ranking Woche 9: Krisen und Überraschungen im NFL-Kader

Das NFL-Quarterback-Ranking vor Woche 9 zeigt drastische Unterschiede. Von Justin Herberts Absturz bis zu Cam Wards Aufschwung: Eine detaillierte Analyse der aktuellen Spielmacher-Form.

Die reguläre NFL-Saison hat bereits acht Spieltage hinter sich, und die Tendenzen für den Rest des Jahres zeichnen sich deutlich ab. Besonders die Leistungen der Quarterbacks entscheiden oft über den Erfolg oder Misserfolg einer Mannschaft. Während einige Signal Caller mit herausragenden Spielen Spiele im Alleingang gewinnen, können Fehler anderer kostspielig sein. Das aktuelle Ranking vor Woche 9 beleuchtet die Formstärke der Spielmacher unter Berücksichtigung verschiedener Statistiken und Umstände.

Justin Herbert fällt von MVP zum Schlusslicht

Der ehemalige MVP-Kandidat Justin Herbert ist fast ans Schlusslicht des Quarterback-Rankings gefallen. Die Chargers aus Los Angeles sind weiterhin sieglos, was die Hoffnungen der Fans und Experten in Offensive Coordinator Mike McDaniel zunichtemacht. Herbert wird regelmäßig von seinen Receivern im Stich gelassen, was seine Leistungen schlecht aussehen lässt. Auch die Bye Week brachte keine Wunder, da es an Vorstellungskraft fehlt, wie die Situation in den kommenden Wochen verbessert werden kann.

Also read NFL-Update: Browns, Ravens und mehr Teams kämpfen mit Quarterback-Krisen

Jacoby Brissett kehrt als Starter nach Maryland zurück

Jacoby Brissett wurde innerhalb einer Woche vom QB3 degradiert und anschließend wieder zum Starter befördert. Dies geschah nach einem Trade, nachdem Tyler Huntley verloren wurde. Brissett übernimmt die Rolle für den Rest der Saison, beginnend mit dem Spiel gegen die Jaguars. Seine Fähigkeiten sind NFL-Fans bekannt: Er bewegt Offenses teilweise gut und füttert seine Waffen konsequent. Allerdings wirkt er statisch und risikoscheu, wodurch der Überraschungsfaktor fehlt.

Cam Ward hält im Shootout gegen die Bengals mit

Cam Ward zeigte beim 36:43-Shootout gegen die Bengals eine starke Leistung. Trotz drei Interceptions der Defense und einem guten Tag von Tony Pollard hielt Ward mit 304 Passing Yards, zwei Touchdowns und keiner eigenen Interception gut mit. Als letztjähriger Nummer-1-Pick hat Ward andere Voraussetzungen, doch seine Leistungen sind schwer einzuordnen. Immer wenn man ihn abschreibt, zeigt er in der Folgewoche Hoffnungen schürende Leistungen. Um im Ranking aufzusteigen, muss er solche Ansätze häufiger zeigen.

Advertisement

Anthony Richardson verliert an Bedeutung in Indianapolis

Anthony Richardson ist nur noch ein Schatten des Quarterbacks, der den Colts zum furiosen Start in die vergangene Saison und zum Sieg im NFL Berlin Game verhalf. Seit November 2025 verschuldete er in 13 Spielen 20 Ballverluste und warf nur 13 Touchdowns. Diese Pleiten veranlassten Indianapolis, ohne einen Erstrundenpick im Rebuild zu gehen. Obwohl Richardson seinen Vertrag vor der Saison verlängerte, sind seine Tage in Indianapolis wohl gezählt.

Baker Mayfield erreicht historisches Meilenstein

Baker Mayfield gelang in der vergangenen Woche etwas, was seit 1974 nicht mehr vorkam: Er war erfolgreich, obwohl er null Passing Yards hatte. In der Woche zuvor musste er beim 43:13-Kantersieg gegen die Panthers wenig zeigen, da Defense und Laufspiel überzeugten. Nach seiner Verletzungspause kann Mayfield daher noch nicht ernsthaft bewertet werden, aber sein historischer Erfolg hebt ihn hervor.