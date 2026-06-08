NFL Quarterback Rankings 2026: Starter, Backups und Vertragssituationen aller 32 Teams

Eine umfassende Übersicht über die aktuelle Quarterback-Situation in der NFL. Für alle 32 Franchises werden die unter Vertrag stehenden Spieler, die Starter und die Backups analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf Jacoby Brissett und den Cardinals sowie den Übergangssituationen bei Vikings und Falcons. Stand: 8. Juni 2026.

Die Quarterback -Position gilt als das Herzstück jeder NFL -Mannschaft. Sie entscheidet oft über Erfolg und Misserfolg einer Saison. Daher ist die genaue Kenntnis der Quarterback -Kader für jedes der 32 Franchises von zentraler Bedeutung.

Die folgende Übersicht gibt Aufschluss darüber, welche Spieler aktuell unter Vertrag stehen, wer als Starter gilt und wer sich in der Backup-Rolle befindet. Der Stand basiert auf dem 8. Juni 2026 und kann im Laufe der Offseason, insbesondere durch Verletzungen, Transfers oder Vertragsverhandlungen, noch Änderungen unterliegen. Bei den Arizona Cardinals steht Jacoby Brissett derzeit als etablierter Quarterback an der Spitze des Kaders.

Brissett, der in der vergangenen Offseason einen Zweijahresvertrag über 12,5 Millionen US-Dollar unterzeichnete, erwägt jedoch eine Vertragsverlängerung. Sein Wunsch nach einem neuen, lukrativeren Deal hat ihn dazu veranlasst, das freiwillige Training in der Offseason zu schwänzen. Dennoch wird erwartet, dass er zum verpflichtenden Minicamp dieser Woche erscheint. Sollte er auch dieses obligatorische Camp komplett fernbleiben, droht ihm eine Strafe von 107.911 Dollar.

Interessant ist die finanzielle Struktur seines laufenden Vertrags: Im zweiten Jahr sind 4,9 Millionen US-Dollar fällig, wovon lediglich 1,5 Millionen garantiert sind. Diese Unsicherheit könnte sowohl die Verhandlungsposition des Spielers als auch die langfristige Planung des Teams beeinflussen. Als Backups für Brissett wurden die erfahrenen Spieler Kenny Pickett, Will Grier und Haynes King verpflichtet, die im Falle einer Verletzung oder schlechten Leistung des Starters einsatzbereit sind. Anders stellt sich die Situation bei den Cincinnati Bengals dar.

Hier fungiert Joe Burrow unumstritten als Franchise-Quarterback und erster Ansprechpartner im Angriff. Seine Vertragslaufzeit sichert den Bengals langfristige Stabilität auf der Schlüsselposition. Als direkte Vertreter wurden Nick Mullens, Carter Bradley und Joey Aguilar unter Vertrag genommen. Mullens bringt als Veteran Spielpraxis und Erfahrung mit, während Bradley und Aguilar junge Talente sind, die sich entwickeln und möglicherweise in Zukunft größere Rollen übernehmen sollen.

Die Mischung aus etabliertem Star und vielversprechenden Nachwuchsspielern ist ein typisches Modell für ein Team, das ambitioniert ist, aber auch auf die Zukunft setzt. Die Minnesota Vikings haben Kirk Cousins über viele Jahre als ihren Starting Quarterback geführt. Mit dem Ende seines Vertrags und seinem Wechsel zu den Atlanta Falcons musste das Team jedoch eine neue Lösung finden. Aktuell ist die Quarterback-Position in Minnesota offen und wird im Trainingslager neu besetzt.

Als potenzielle Starter und Backups wurden Jake Browning, Connor Bazelak und Jalon Daniels verpflichtet. Diese Entscheidung markiert einen Übergang und einen Neuaufbau, bei dem verschiedene Spieler die Chance erhalten, sich zu empfehlen. Die genaue Hierarchie ist noch nicht endgültig festgelegt und wird sich vermutlich erst nach den Preseason-Spielen klären. Bei den Atlanta Falcons ist Kirk Cousins, der von den Vikings kam, als sofortiger Starter vorgesehen.

Er soll die Offensive mit seiner Erfahrung und seiner ruhigen Spielweise führen. Ihm zur Seite stehen die Backups Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis und Sam Hartman. Mariota, ein früherer Heisman-Trophy-Gewinner und langjähriger Starter, bringt enorme Erfahrung mit und könnte im Falle eines Ausfalls von Cousins eine credible Backup-Option sein. Kaliakmanis und Hartman sind hingegen junge Spieler, die zunächst学习 und sich an die NFL gewöhnen müssen.

Diese Kombination aus einem erfahrenen Neuzugang als Starter und einer Mischung aus Veteran und Nachwuchs als Reserven ist ein strategisch sinnvoller Ansatz, um sowohl kurzfristige Erfolge als auch langfristige Entwicklung zu ermöglichen. Zusammenfassend zeigt die Übersicht, dass die Quarterback-Landschaft in der NFL stark im Fluss ist. Während einige Teams wie die Bengals auf ihren etablierten Superstar setzen, befinden sich andere wie die Vikings oder Falcons im Übergang. Die Cardinals wiederum müssen die ungewisse Zukunft von Brissett managen.

Die Backup-Positionen sind durch eine Mischung aus erfahrenen Veteranen und talentierten Nachwuchsspielern besetzt, die bereit sind, einzuspringen. Die weitere Offseason und das anstehende Training Camp werden entscheiden, wie die finalen深度图表 aussehen werden und welche Quarterbacks die ersten Spieltage bestreiten dürfen





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