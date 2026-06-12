NFL Quarterback-Situation: Kämpfe und Vertragsfragen im Sommer 2026

Ein Überblick über die aktuellen Quarterback-Konstellationen in der NFL: Wer ist Starter, wer Backup? Welche Teams stehen vor Entscheidungen?

Die Quarterback -Position ist die wichtigste in jedem NFL -Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren.

Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich. Ein genauer Blick auf die aktuelle Situation bei den Teams zeigt ein gemischtes Bild: Während einige Franchises klare Verhältnisse haben, toben bei anderen intensive Kämpfe um die Starterposition. Besonders spannend ist die Lage bei den Minnesota Vikings. Head Coach Kevin O'Connell bestätigte nach dem Mini Camp, dass die Quarterbacks ihren Kampf im Training Camp fortsetzen sollen.

Beide Kandidaten hätten wirklich gute Tage gehabt, aber es gäbe noch eine Menge Möglichkeiten, sich zu verbessern. O'Connell verriet kein konkretes Datum für die Entscheidung, betonte jedoch, dass es einen Zeitrahmen gebe, der es ermögliche, den Konkurrenzkampf fortzusetzen und gleichzeitig den Starter optimal auf die Saison vorzubereiten. Bei den Arizona Cardinals zeigt sich eine andere Dynamik: Jacoby Brissett will einen neuen Vertrag und hat das freiwillige Training geschwänzt.

Er plant, zum verpflichtenden Minicamp zu erscheinen, aber es ist unklar, in welchem Umfang er trainieren wird. Sollte er fernbleiben, droht eine Geldstrafe von 107.911 Dollar. Brissett hat einen Zweijahresvertrag über 12,5 Millionen Dollar unterschrieben, im zweiten Jahr stehen ihm 4,9 Millionen Dollar zu. Auch bei anderen Teams gibt es interessante Entwicklungen.

Die Cleveland Browns vertrauen weiterhin auf ihren etablierten Starter, während die Chicago Bears mit jungen Talenten planen. Bei den Green Bay Packers hat sich die Situation nach der Verletzung des ehemaligen Starters verändert. Die New England Patriots setzen auf einen Mix aus Erfahrung und Jugend. Insgesamt wird deutlich, dass die Quarterback-Frage entscheidend für den Erfolg in der kommenden Saison sein wird.

Die Teams müssen bis zum Saisonstart die richtige Balance zwischen Konkurrenz und Stabilität finden. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Teams die besten Entscheidungen treffen und wer am Ende als Sieger vom Feld geht





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