NFL-Quarterback-Turm: Verletzungen zwingen Teams zu Wechseln in Woche 9

Verletzungen an Schlüsselspielern wie Patrick Jackson und Deshaun Watson verändern die Aufstellungen in der NFL. Wer übernimmt den Startplatz und wie reagieren die Teams?

Die Quarterback-Position in der National Football League ( NFL) gilt als die wichtigste Rolle im gesamten Spielgeschehen. Ein einzelner Wechsel oder eine plötzliche Verletzung an dieser Stelle kann die gesamte Ligalandschaft und die Spielplanung diverser Teams fundamental durcheinanderbringen. Der aktuelle Stand der Dinge zum 4. November 2026 zeigt eine Phase extremer Unsicherheit und personeller Umbrüche in mehreren Franchises.

Philadelphia Eagles und der Kampf um den Startplatz

Bei den Philadelphia Eagles steht das Blatt sich erneut aufgrund von Verletzungen. Jalen Hurts ist wegen eines Blutgerinnsels in der Lunge voraussichtlich für den Rest der Saison ausgefallen. Zunächst übernahm Tanner McKee die Rolle des Starters, führte die Mannschaft jedoch nach drei Niederlagen aus drei Partien nicht zum erhofften Erfolg. Aufgrund dieser Serie muss McKee nun seine Position an Joe Milton abtreten, der im Zuge der Verletzung von Hurts vom Practice Squad der Cleveland Browns verpflichtet wurde.

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Cleveland Browns zwingt das Concussion Protocol

Die Cleveland Browns drohen vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei den New Orleans Saints einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen zu müssen. Stamm-Quarterback Deshaun Watson steht nach einem heftigen Zusammenprall im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers im Concussion Protocol der Liga. Sein Einsatz ist am kommenden Sonntag daher höchst fraglich. Watson hatte im ersten Viertel der Niederlage gegen Pittsburgh einen Treffer gegen den Kopf von Steelers-Safety Jaquan Brisker abbekommen.

Die Schiedsrichter ahndeten diese Aktion mit einer Strafe wegen Roughing the Passer. Nach einer medizinischen Untersuchung musste Watson lediglich vier Spielzüge aussetzen, ehe er wieder auf dem Feld stand. Auch zunächst deutete nichts auf eine schwerwiegendere Verletzung hin. Sowohl unmittelbar nach der Begegnung als auch bei einer erneuten Untersuchung am Montagmorgen zeigte Watson keine Auffälligkeiten und bestand die vorgeschriebenen Tests.

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Erst später traten nach seinen eigenen Angaben Symptome einer Gehirnerschütterung auf. Am Dienstagmorgen informierte der Quarterback die medizinische Abteilung seines Teams, die ihn daraufhin umgehend ins Concussion Protocol aufnahm. Für Cleveland könnte die Entwicklung nun einen Wechsel auf der Quarterback-Position nach sich ziehen. Sollte Watson bis Sonntag keine medizinische Freigabe erhalten, wird seine Chance bekommen.

Der Spielmacher steht in seiner zweiten NFL-Saison und wäre gegen die Saints der voraussichtliche Starter. Dillon Gabriel würde in diesem Szenario wohl die Rolle des Backups übernehmen. Diese personelle Unsicherheit belastet die Vorbereitung auf die Begegnung in New Orleans erheblich, da die Offense auf einen etablierten Führungsspieler angewiesen ist.

Jayden Daniels und die Krise der Baltimore Ravens

In Baltimore sind die Nerven blank. Jayden Daniels verzichtet aktuell auf die Starts. Eine Verletzung am Quadrizeps zwingt den 29-Jährigen zu einer Pause. Daniels wird mindestens das Spiel in Woche neun verpassen, muss aber nicht auf die Injured-Reserve-Liste. Head Coach Mike Macdonald erklärte, Daniels werde von Woche zu Woche neu evaluiert. Gegen die Cardinals wird damit Drew Lock zu seinem zweiten Saisonspiel als Starter kommen.

Fun Fact: Sein erstes Startspiel war ebenfalls gegen die Cardinals, und zwar das Hinspiel in Woche zwei. Damals lieferte Lock eine Gala ab und führte die Seahawks mit drei Touchdown-Pässen zu einem 31:7-Sieg. Und es dürfte sein einziger bleiben, denn im Hintergrund arbeiten die Ravens bereits an einer Verpflichtung von Jacoby Brissett. Ein Trade für den degradierten Quarterback der Arizona Cardinals steht unmittelbar bevor, er soll die Saison der Ravens retten.

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Patrick Jackson und die Offensive der Cardinals

Die Situation in Arizona ist ebenfalls komplex. Patrick Jackson hatte sich bei seinem allerersten Snap gegen die Bills am Daumen verletzt und muss operiert werden, sogar ein Saisonaus steht im Raum. Es ist eine Seuchensaison für den zweimaligen MVP, der gegen Buffalo gerade erst sein Comeback nach Knöchelverletzung gegeben hatte. Tyler Huntley zog sich derweil eine Blessur am Zeh zu, sein Saisonende wurde bereits bestätigt.

Als Reaktion hatten die Ravens am Montag bereits Austin Reed für den Practice Squad verpflichtet. Zurück zu den Cardinals: Mit seiner Leistung beim 33:30-Overtime-Sieg über die Dallas Cowboys hat Gardner Minshew den Starter-Job bei den Arizona Cardinals verdient. Head Coach Mike LaFleur erklärte, dass der bisherige Backup von Jacoby Brissett in Week 9 im Auswärtsspiel bei den Seattle Seahawks auflaufen wird.

Minshew ersetzte Brissett in Dallas Ende des dritten Viertels beim Stand von 3:17 und führte die Offense in den folgenden vier Drives jeweils in die Endzone. Am Ende kam der 30-Jährige auf 188 Passing Yards samt drei Touchdowns, 17 seiner 23 Pässe kamen an. Brissett lieferte 119 Yards durch die Luft sowie eine Interception. Seine Passquote war mit zehn Completions bei 23 Würfen deutlich schlechter.

Brissett steht in dieser Saison bei zehn Touchdown-Pässen und sieben Interceptions. In den jüngsten drei Spielen gelang ihm nur ein Score durch die Luft, während ihm zwei Picks unterliefen. Damit rutscht er im QB-Ranking auf Position drei ab, denn Carson Beck wird nun Backup von Minshew. Diese Dynamik zeigt, wie schnell sich die Hierarchien in der NFL ändern können, wenn die Top-Spieler ausfallen.