NFL-Regel verhindert Verschiebung von Ravens-Chargers-Spiel trotz Krise

Die NFL-Mannschaft und die Fans reagieren auf die drohende Negativquote. Ein spannendes Spiel zwischen den Ravens und den Chargers ist am 16. November angesagt.

Die National Football League und die Fans reagieren auf die drohende Negativquote. Ein spannendes Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Los Angeles Chargers ist am 16. November angesagt. Obwohl beide Teams in einer sportlichen Krise stecken, verbietet ein striktes Regelwerk eine Verschiebung dieser Begegnung.

Strenge Regel verhindert Verschiebung des Spiels

Das aktuelle Regelwerk der National Football League schreibt vor, dass Monday Night Football -Partien erst ab dem zwölften Spieltag aus dem Primetime-Slot auf eine frühere Sendezeit verlegt werden dürfen. Da das anstehende Duell genau an diesem zehnten Spieltag stattfindet, ist eine Verschiebung rechtlich nicht möglich. Das Spiel ist ursprünglich für den 16. November angesetzt, was für Zuschauer in Deutschland einen frühen Morgen auf den 17. November bedeutet.

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Diese feste Vorgabe sorgt für erhebliche Unmut in der Liga, da die sportliche Relevanz des Aufeinandertreffens stark eingeschränkt ist. Die Medienhäuser, die für die Übertragung verantwortlich sind, fürchten um ihre Einschaltquoten. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt wäre zwar sportlich sinnvoller, stößt jedoch auf die klare Hürde der geltenden Spielplanungsrichtlinien. Somit bleibt das Spiel fest im Zeitplan verankert.

Schwächelnde Teams und Quarterback-Probleme

Die sportliche Qualität des Duells leidet unter den aktuellen Verletzungssituationen bei beiden Mannschaften. Die Los Angeles Chargers um den einstigen MVP-Kandidaten Justin Herbert befinden sich in einer schwierigen Phase und stehen aktuell bei einer Bilanz von Null Sieg und sieben Niederlagen. Ein starker Gegner steht dieser Mannschaft also nicht gegenüber, was die Attraktivität weiter mindert.

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Auch die Baltimore Ravens haben zuletzt dreimal in Folge verloren und befinden sich mit vier Siegen und vier Niederlagen genau im Mittelfeld der Tabelle. Besonders beunruhigend ist die Lage auf der Quarterback-Position. Lamar Jackson verletzte sich beim ersten Spielzug seines Comebacks bei der 10:36-Niederlage gegen die Buffalo Bills am Daumen. Dies ist eine schwere Verletzung, die den Startspieler langfristig ausfallen lassen könnte.

Als Ersatzmann fehlt zudem der Backup Tyler Huntley mehrere Wochen aufgrund einer Zehenverletzung. Der Head Coach der Baltimore Ravens , Jesse Minter , kündigte daraufhin an, dass der nicht gedraftete Rookie Joe Fagnano sein erstes Spiel als Starter bestreiten wird. Dieser tritt gegen eine verletzungsgeplagte Chargers -Abwehr an, während Minter selbst mit einer Knöchelverletzung kämpft. Hinter Fagnano stehen lediglich Kedon Slovis und Austin Reed als weitere Quarterbacks zur Verfügung.

Fan-Reaktionen und mediale Folgen

Die Fans nehmen die Situation mit Humor und zeigen sich enttäuscht vom sportlichen Niveau der Partie. Im Internet ist die Reaktion laut: Viele Nutzer äußern den Wunsch, das Spiel unbedingt zu verpassen. Ein beliebter Kommentar lautet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, eine Regel zu brechen. Realisten freuen sich stattdessen über einen freigewordenen Montagabend in ihrem Heimatland.

Spielerische Vorschläge gehen so weit, das Spiel auf andere Sender wie Nickelodeon oder National Geographic zu verlegen. Auch Werbefenster an Tankstellen werden als möglicher Sendeplatz diskutiert. Die Medienmacher beim übertragenden Sender ESPN sind angesichts der drohenden Negativquote indes nicht zum Scherzen aufgelegt.

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Der Kontrast zum vergangenen Jahr ist deutlich. Das letzte Monday Night Football -Duell zwischen diesen beiden Teams im Jahr 2024 verfolgten laut ESPN im Schnitt 17,4 Millionen Zuschauer über alle Plattformen. Eine deutliche Abnahme der Quoten ist für diese Woche absehbar, was die Entscheidung der Liga, am strikten Zeitplan festzuhalten, weiter unter Druck setzt. Dennoch bleibt der Termin für den 16. November unverändert.