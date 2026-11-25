Die Ehefrauen der San Francisco 49ers werben für Kalshi. Das wirft Fragen auf, da NFL-Spieler keine Wettwerbung dulden, die Frauen aber keine eigenen Regeln folgen müssen.

Ein neuartiger Rechtsgraben in der National Football League ( NFL) wird aktuell durch die Marketingaktivitäten der Ehefrauen von Spielern der San Francisco 49ers sichtbar. Währen die Ligaspieler strikten Verboten unterliegen, dürfen ihre Partnerinnen nun mit dem Prognosemarkt-Anbieter Kalshi werben. Dieser Deal nutzt die massive Reichweite der sogenannten WAGs, also der Ehefrauen und Freundinnen der Profis, um das weibliche Publikumssegment zu erschließen.

Strikte Spielerregeln im Konflikt mit der WAG-Werbung

Die NFL-Hauptsatzung verbietet ihren Spielern klar den Einsatz auf Spiele der eigenen Liga. Das Wetten auf andere Sportarten ist auf dem Klubgelände und innerhalb von Stadionmauern untersagt. Zudem dürfen Athleten keine persönlichen Werbe- oder Markenbotschafterverträge mit Wettanbieterfirmen eingehen oder in diese investieren. Dieser Sommer markiert den Zeitpunkt, an dem die Liga explizit sogenannte Prognosemärkte in dieses Verbot einbezog. Diese neue Form von Online-Vorhersage-Wetten war zuvor eine rechtliche Grauzone.

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Die strenge Regelung gilt jedoch nicht für die Ehefrauen der Athleten. Dies nutzten zwei Prominente der San Francisco 49ers aus: Kristin Juszczyk, die dreißigunddreißigjährige, und Claire Kittle, die ebenfalls dreißigunddreißigjährige. Ihre Männer Kyle, der dreißigfünfunddreißigjährige Runningback, und George, der dreißigjährige Tight End, sind zentrale Stars im Kader, der als großer Favorit auf den Super-Bowl gilt. Diese Popularität wollen sich die beiden Frauen nun durch den YouTube-Kanal "Wife'd Up, Mic'd Up" zunutze machen, der regelmäßig mehr als zweihunderttausend Zuschauer anzieht.

Der Partnerschaftsdeal mit dem Anbieter Kalshi

Der Prediction-Market-Anbieter Kalshi schloss einen Werbe-Deal mit Juszczyk und Kittle, um dessen Plattform bekannter zu machen. Die Vereinbarung gilt zunächst für sechs Folgen der Serie. In jeder Episode tritt eine Gast-WAG eines anderen NFL-Teams auf. Jede Sendung wird eine eingeblendete Wett-Frage enthalten, auf die Zuschauer direkt aus der Show setzen können. In der ersten Folge trat Haley Cavinder auf, die fünfundzwanzigjährige ehemalige College-Basketballspielerin. Sie ist mit Jake Ferguson, dem siebenundzwanzigjährigen Tight End der Dallas Cowboys, verheiratet. Für die nächste Episode wird Kayla Jones angekündigt, die dreißigjährige Frau des Defensive Linemen D.J. Jones von den Denver Broncos. Alle Gast-WAGs haben ebenfalls Verträge mit Kalshi geschlossen.

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Kalshi wollte gegenüber der Nachrichtenagentur Front Office Sports nicht offenlegen, wie viel Geld die Spielerfrauen für den Deal erhalten. Ein Sprecher erklärte lediglich, man wolle durch die Partnerschaft ein neues Publikum erreichen. Dieses Ziel ist strategisch sinnvoll, da der klassische Sportwettenmarkt eine Männerdomäne darstellt. Juszczyk und Kittle haben zusammen mehr als zwei Millionen Follower auf den Plattformen Instagram und TikTok. Juszczyk arbeitet zudem als Mode-Designerin und schaffte ihren Durchbruch, als Mega-Star Taylor Swift eine ihrer Jacken bei einem Spiel der Kansas City Chiefs trug. Sie betreibt inzwischen eine eigene Marke und verkauft Fanartikel.

Regulierungsunsicherheit und Geschäftswachstum

Ein Problem könnte entstehen, da der NFL-Star Kyle Juszczyk auf Instagram und YouTube in gesponserten Videos seiner Frau auftrat. Die NFL wollte sich auf Nachfrage von Front Office Sports nicht dazu äußern, ob dies ein Verstoß gegen die bestehenden Regeln sei. Strittig ist auch, ob es überhaupt gestattet ist, Werbecontent auf dem Teamgelände und in Stadien zu drehen. Ein Sprecher von Kalshi betonte, die Verbindung habe nicht direkt mit der NFL oder den Märkten der NFL zu tun, weshalb eine Klärung durch die Liga nicht notwendig sei.

Trotz der rechtlichen Grauzonen steigt das Geschäft der Prognosemarkt-Anbieter massiv an. Kalshi hat seinen Umsatz innerhalb von zwei Jahren von zweiundvierzig Millionen Dollar auf bis zu fünf Milliarden Dollar gesteigert. Der Hauptkonkurrent Polymarket steigerte seinen Umsatz dieses Jahr von null auf eine einmilliardeachtzig Millionen Dollar. Auch Polymarket nutzt eine NFL-WAG als Botschafterin, was die generelle Marktdynamik unterstreicht, die die aktuellen Kontroversen um die Spielerfrauen auslöst.