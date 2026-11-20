San Francisco 49ers und Minnesota Vikings bestreiten den neunten Auswärtsspiel der Saison in Mexiko-Stadt. Nick Bosas Kritik an der lautstarken Fansituation sorgt für Aufmerksamkeit vor dem Spiel im Aztekenstadion.

Die internationale Saison der NFL endete in der Nacht zu Montag mit einem historischen Doppelrekord. Die Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Minnesota Vikings fand vor 87.000 Fans im Estadio Banorte in Mexiko-Stadt statt. Für die Liga war dies das neunte Gastspiel in einer einzigen Spielzeit, was einen neuen Rekord bedeutete. Das Spiel begann um 2.20 Uhr und wurde live von RTL übertragen.

Historischer Auswärtsspiel-Rekord in Mexiko

Dieses Ereignis markiert den ersten Fall, in dem neun internationale Spiele in einer Saison stattfinden. Zuletzt trat die NFL vor vier Jahren in Mexiko auf, damals im südlichen Nachbarn der USA. Dort ist Football mit rund 40 Millionen Fans inzwischen die Nummer zwei hinter Fußball, noch vor Boxen, Lucha Libre und Baseball. Die San Francisco 49ers hatten bereits 2022 die Marketingrechte für Mexiko gesichert. Im selben Jahr gewannen sie dort gegen die Arizona Cardinals mit 38:10. Abwehr-Recke Nick Bosa war damals bereits im Kader und erinnert sich gut an die Stimmung.

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Probleme mit der Fan-Kultur und Kommunikation

Nick Bosa kritisierte die Art und Weise, wie die Fans anfeuerte. Er sagte im Interview mit CBS-Journalist Matt Lively, dass sie den Fans Informationen geben müssten, damit sie wissen, wann sie anfeuern sollen. Im Gegensatz zum Fußball sind in der NFL Dauer-Gesänge und Schlachtrufe unüblich. Normalerweise machen die Fans nur dann Krach, wenn der Gegner den Ball hat, um die Kommunikation auf dem Feld zu stören. Bosa forderte, dass die Fans anfeuern sollten, wenn die Defense auf dem Platz ist, statt ständig zu singen.

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Strategische Vorbereitung auf Höhenluft

Um sich optimal auf das Spiel in der dünnen Höhenluft von Mexiko-Stadt vorzubereiten, das 2200 Meter über dem Meer liegt, bezogen die 49ers ein Kurz-Trainingslager in den Rocky Mountains. In der Luftwaffen-Akademie in Colorado Springs gewöhnten sie sich an knapp 2000 Metern. Trainer Kyle Shanahan betonte, dass es angenehmer ist, an die Höhe gewöhnt zu sein, um nicht schnell außer Puste zu geraten. Er erwähnte zwar, dass die Höhe selten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmache, aber jedes Hilfsmittel, das für das Team funktioniert, werde umgesetzt.

Medienrechte und Übertragungsmodalitäten

Für die deutsche Zuschauerlandschaft boten verschiedene Plattformen Zugang zum Spiel. Die NFL jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL. Die deutsche Konferenz bei Sky Sports und alle Spiele mit original US-Kommentar im NFL Game Pass auf DAZN. Zusätzliche Angebote wie das Bundle aus BILDplus und RTL+ Premium ermöglichten Zugang zu erstklassigem Entertainment und Live-Sport für nur 9,99 Euro im Monat.