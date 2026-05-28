NFL-Rookies unterschreiben vierjährige Verträge mit Millionenbeträgen

Mehrere Draft-Picks der vierten Runde haben ihre vierjährigen Verträge unterschrieben, wobei die Summen von rund drei bis über dreiundzwanzig Millionen US-Dollar reichen. Die Verträge zeigen den steigenden finanziellen Einsatz der Teams für junge Talente.

Die NFL -Teams haben nach Abschluss des Draft s ihre ersten Vertragsverhandlungen abgeschlossen und zahlreiche junge Talente an ihre Reihen gebunden. Dabei zeigen sich besonders die finanziellen Rahmenbedingungen der rookie-Verträge, die in den letzten Jahren stark angestiegen sind.

Für die Spieler, die im Rahmen der vierten Runde ausgewählt wurden, liegt die Laufzeit der Verträge einheitlich bei vier Jahren. Die Höhe der garantierten Summen variiert jedoch stark und reicht von knapp drei Millionen bis über dreiundzwanzig Millionen US-Dollar. Beispielsweise hat der Los Angeles Rams Quarterback Ty Simpson die Unterzeichnung eines vierjährigen Vertrags über 24.232.230 US-Dollar vollzogen. Damit liegt er im höheren Spektrum der vierjährigen Rookie-Verträge, die im Jahr 2024 vergeben wurden.

Der Vertrag wird ihm nicht nur ein sicheres Einkommen für die kommenden vier Saisons garantieren, sondern auch eine mögliche Gewinnbeteiligung bei Leistungszuwächsen ermöglichen, sofern er sich im regulären Spielbetrieb behaupten kann. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist der Vertrag von Malachi Lawrence, der im 23. Pick von den Dallas Cowboys ausgewählt wurde. Lawrence hat einen vierjährigen Vertrag über 21.872.316 US-Dollar unterschrieben.

Dieser Betrag liegt deutlich über dem Durchschnitt der späteren vierten Runde, was auf die hohen Erwartungen des Teams an den jungen Wide Receiver hindeutet. Auch der Chicago Bears Linebacker Dillon Thieneman hat seine Unterschrift unter einen vierjährigen Vertrag mit einer Gesamtsumme von 20.928.362 US-Dollar gesetzt. Für Thieneman bedeutet das nicht nur ein festes Gehalt, sondern auch die Chance, in einer defensiven Kernposition schnell eine bedeutende Rolle zu übernehmen.

Die Miami Dolphins haben ebenfalls einen ihrer Picks, Chris Johnson, mit einem vierjährigen Vertrag über 21.282.378 US-Dollar gesichert. Johnson, ein vielseitiger Running Back, wird damit in die Offensive-Strategie des Teams eingebunden, wobei sein Gehaltsspielraum dem Team Flexibilität bei zukünftigen Vertragsverhandlungen bietet. Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die finanziellen Verpflichtungen der NFL-Teams gegenüber ihren Rookie-Spielern immer weiter steigen.

Die durchschnittlichen vierjährigen Vertragswerte für die vierte Runde liegen mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich, was ein Indiz für die wachsende Bedeutung der Nachwuchsspieler im Profibetrieb ist. Darüber hinaus zeigen die unterschiedlichen Summen, dass die Teams bereit sind, bei Spielern mit hohem Potenzial deutlich mehr zu investieren, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Die kommenden Saisons werden zeigen, ob sich diese Investitionen auszahlen und welche der unterschriebenen Spieler ihre Verträge zu Schlüsselpositionen im Team ausbauen können.

Die Entwicklungen im nächsten Jahr werden zudem Aufschluss darüber geben, ob sich dieser Trend zu immer höheren Rookie-Gehältern fortsetzt oder ob wirtschaftliche Beschränkungen die Gehaltsstruktur der Liga beeinflussen werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NFL Rookie-Verträge Draft Vierjährige Verträge Talente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Football live auf Netflix: Welche NFL-Spiele laufen beim Streaming-Anbieter?Die NFL läuft auch 2026 live bei Netflix: Hier kommen sämtliche Informationen rund um Übertragungen, Termine und Uhrzeiten.

Read more »

NFL-Spielplan:Sunday Games an Instanz gesetzt, Sorgen um weitere AusdehnungJason Kelce, Center-Legende und Super-Bowl-Sieger, äußert Bedenken über die weitere Ausdehnung des NFL-Spielplans. Er sieht Sorgen in der traditionellen Bedeutung des Sonntags und dem unüberschaubaren Spielplan an jedem Tag der Woche.

Read more »

Achtung, TV-Falle: Wichtige Frist für Kabel-Verträge – wer jetzt nicht handelt, zahltViele Kabel-TV-Verträge laufen Ende Juni aus. Prüfen Sie jetzt Ihre Konditionen und die Kündigungsfrist – oft muss bis Ende Mai gehandelt werden, um eine Kostenfalle zu vermeiden.

Read more »

Red Bull Rookies/Mugello: Auf den Spuren von Maximo Quiles und Jorge Martin - Red Bull RookiesFür Freitag sind noch ein paar Gewitter angesagt, doch dann kommt die Sonne raus und bereitet den KTM-Piloten auf und den Fans neben der Strecke beste Aussichten auf eine italienische Sause.

Read more »