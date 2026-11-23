Elf von 18 Wochen absolviert. Die Denver Broncos und Detroit Lions führen die Ränge an, während Teams wie die Seattle Seahawks fallen. Analyse der Playoff-Chancen.

Die NFL -Saison 2026 hat den Halbzeitpunkt überschritten, wobei elf von insgesamt achtzehn Wochen bereits abgeschlossen sind. Mit dem Ende der Woche elf beginnen die strategischen Überlegungen für die kommenden Playoff-Plätze, die für vierzehn Franchises zur Verfügung stehen. Der Wettbewerb um diese Plätze zeigt sich erwartungsgemäß hart, wobei sich die Ranglisten kontinuierlich verschieben und keine Mannschaft ihre Position als gesichert betrachten kann.

Denver Broncos drängen auf Playoff-Platz

Die Denver Broncos haben sich durch einen überzeugenden Sieg mit 38:24 gegen die Las Vegas Raiders auf den zweiten Platz in ihrer Division vorgearbeitet. Dieser Erfolg markiert einen entscheidenden Schritt Richtung Playoffs für die Franchise aus Denver. Durch diesen Sieg überholten die Broncos die Cleveland Browns und sorgten für Unruhe in der oberen Tabellenspitze, während Pittsburgh aktuell Probleme hat und von hinten durch Teams wie die New England Patriots bedrängt wird.

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Gleichzeitig stabilisierte sich die Situation für die Cincinnati Bengals, die am vergangenen Montag die Pittsburgh Steelers bezwungen. Mit diesem Gewinn errungen sie ihren fünften Sieg in Folge und festigten damit ihre Position im Playoff-Kampf. Die aktuelle Formkurve deutet darauf hin, dass die Bengals souverän in die Postseason starten werden, wobei potenzielle Gegner wie die Cleveland Browns noch nicht vollständig als sicherer Gegner eingestuft werden können.

Kontrastierende Situationen in der AFC und NFC

Während einige Teams auf Kurs bleiben, gibt es ernüchternde Nachrichten für etablierte Namen. Die amtierenden Champion der AFC, die Kansas City Chiefs, befinden sich nach einer Niederlage in München gegen die Detroit Lions nicht mehr in den direkten Playoff-Rängen. Sie rangieren aktuell nur auf dem fünften Platz, da die Denver Broncos im Tiebreaker der AFC West die Nase vorn haben. Ein Duell mit den Chiefs wäre für viele Gegner aufgrund der offensiven Stärke ein bevorzugtes Szenario, doch die aktuelle Tabellenkonstellation erschwert diesen Matchup.

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In der AFC South führen die Jacksonville Jaguars die Division weiterhin deutlich an, obwohl sie eine knappe Niederlage mit 18:23 gegen die New York Giants hinnehmen mussten. Sie liegen vor den Houston Texans, die eine Bilanz von 4-6 aufweisen. Für die Jaguars ist ein playoff-Eintritt in Normalform wahrscheinlich, wobei sie ein Duell mit den Chiefs lieber vermeiden würden. Die New York Giants hingegen gelten als große Überraschungsmannschaft der Saison, nach einem Sieg von 23:18 gegen die Jacksonville Jaguars könnten sie in der Wild Card Round Heimrecht genießen.

Auf der anderen Seite der Liga zeichnen sich in der NFC spannende Verhältnisse ab. Die Seattle Seahawks sind, trotz einer jüngst nach oben gerichteten Formkurve, aus den Playoff-Rängen gerutscht und befinden sich lediglich auf Position eins der "Warteliste". Die New England Patriots, die in München gegen die Detroit Lions verloren haben, haben ebenfalls den Anschluss an die Spitze verloren und fallen aus den direkten Playoff-Aussichten heraus.

Führende Teams und aktuelle Formkurven

Die San Francisco 49ers bleiben mit nur einer einzigen Saisonniederlage die dominierende Kraft in der NFC. Nach einem Sieg in der Nacht auf Montag gegen die Minnesota Vikings führen sie die Division an und präsentieren sich als stärkster Kandidat auf die Top-Position. Die Minnesota Vikings selbst wurden im Mexico Game mit 10:35 von den 49ers bezwungen, was ihre Chancen auf einen höheren Seed verringert hat.

Die Detroit Lions hingegen demonstrieren eine starke Performance, insbesondere durch Siege wie jenen gegen die New England Patriots in München. Sie halten sich im Nacken der 49ers und würden bei Saisonende in der Wild Card Round gegen Division-Rivalen wie die Green Bay Packers antreten. Die Lions haben mit Spielern wie Amon-Ra St. Brown ihre Playoff-Kurse bestätigt und sind eine der stabilsten Mannschaften in der gesamten Liga.

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Die Carolina Panthers können trotz einer ausgeglichenen Bilanz auf einen Playoff-Einzug hoffen, falls sie ihre Division gewinnen, was ihnen Heimrecht sichern würde. Ein jüngerer Sieg von 35:33 gegen die Baltimore Ravens hat der Franchise zusätzlichen Raum verschafft. Die Chicago Bears liegen in der Setzliste zwar hinter den Panthers, zeigen aber mit einer Bilanz von 8-2 eine überlegene Leistung,尽管 die Lions in der NFC North aktuell die Nase vorn haben. Der Super Bowl 2027 ist für den 14. Februar 2027 im SoFi Stadium angesetzt, und der Weg dorthin wird durch die aktuelle Dichte der Playoff-Penalitäten extrem schwierig.