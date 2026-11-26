Einblicke in die NFL-Saison 2026 nach Woche elf: Rankings der AFC und NFC, Super Bowl-Datum, Tiebreaker-Regeln und das aktuelle Verletzungsupdate zu Derrick Henry der Baltimore Ravens.

Die reguläre Spielzeit der NFL-Saison 2026 befindet sich in der Endphase, da elf der achtzehn geplanten Wochen nahezu abgeschlossen sind. Diese Zählung markiert den genauen Zeitpunkt, an dem sich die Konkurrenz um die vierzehn verfügbaren Playoff-Plätze zunehmend zuspitzt. Während einige Franchises bereits klare Positionen für die kommende postseason etabliert haben, kämpfen andere um den minimalen Abstand zu den Ausscheidungsplätzen.

Dominanz in der AFC mit Denver Broncos und Buffalo Bills

Die Denver Broncos haben ihre Position in der AFC-Playoff-Race entscheidend gefestigt, indem sie ein überzeugendes 38:24 gegen die Las Vegas Raiders errungen haben. Dieser Sieg warp die Franchise direkt auf den zweiten Platz der Setzliste, was einen fundamentalen Schritt in Richtung postseason bedeutet. Im direkten Vergleich dazu haben die Cleveland Browns die Playoff-Hoffnungen vorübergehend verloren, da sie von der Konkurrenz überholt wurden. Pittsburgh befindet sich in einer prekären Situation und rutscht ab, während die New England Patriots von hinten Druck ausüben und die Reihen der Verfolger verdichten.

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In der AFC North dominieren die Baltimore Ravens die Situation, obwohl sie aktuell eine Verletzungssorgen-Debatte austragen. Die Mannschaft sorgt sich intensiv um Derrick Henry, was ein zentrales Injury-Update der gesamten Saison 2026 darstellt. Trotz dieser möglichen Ausfälle halten die Ravens an ihrer hohen Setzlistenposition fest und bereiten sich auf die spielfreie Playoff-Woche vor. Die Struktur der Conference zeigt, dass individuelle Stärken nun mit der Teamtiebreaker-Logik kollidieren.

Die Buffalo Bills präsentieren sich als das individuell stärkste Team der AFC hinter den Denver Broncos, wobei sie bis auf eine Niederlage gegen die New England Patriots ungeschlagen blieben. Ihre Defense, die zuvor als potenzielle Schwachstelle identifiziert wurde, hat sich in den letzten Spielen stabilisiert. Am vergangenen Sonntag gewannen die Bills erwartungsgemäß deutlich, was ihre Rolle als einer der Hauptfavoriten auf den Super Bowl unterstreicht. Sie könnten im Falle einer playoff-reifen Leistung auf die Cleveland Browns treffen.

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Spannung in der NFC: Detroit Lions, Seattle Seahawks und 49ers

Die Konkurrenz in der NFC wird maßgeblich von den Detroit Lions geprägt, die einen wichtigen Sieg in München gegen die Detroit Lions errangen und damit den zweiten Platz in der Conference sicherten. Dies war ein entscheidender Schritt, da sie zuvor durch die Niederlage in München aus den Playoff-Rängen gerutscht waren. Auch nach ihrer Bye Week befinden sie sich lediglich auf der ersten Position der "Warteliste" für die Setzlisten-Reihenfolge. Amon-Ra St. Brown und sein Team sind voll auf Playoff-Kurs, während die New England Patriots aus den Playoff-Rängen herausgerutscht sind.

Die Seattle Seahawks, amtierende Champions der NFC, kämpfen ebenfalls um die Aufrechterhaltung ihrer Position. Selbst wenn die Formkurve bei der Franchise jüngst nach oben zeigte, gelten sie als potenzieller Risikofaktor. Sollte die Saison heute enden, käme es zu einem Wiedersehen mit Matthew Stafford und den Los Angeles Rams, eine Neuauflage des Aufeinandertreffens im Jahr 2024, welches Detroit mit dem besseren Ende für sich entschied. Die Washington Commanders und andere Franchises versuchen, Lücken im Setzungsverzeichnis zu schließen.

Die San Francisco 49ers führen weiterhin die NFC an und stehen bei nur einer einzigen Saisonniederlage. Nachdem sie die Minnesota Vikings in einem entscheidenden Match geschlagen haben, verteidigen sie ihre Spitzenposition. Dies bedeutet, dass sie im Falle eines Einzugs in die postseason Heimrecht in der ersten Runde genießen würden. Die 49ers haben gezeigt, dass sie die konstanteste Leistung in der gesamten Conference präsentieren und damit die Benchmark für die anderen Teams setzen.

Playoff-Matrix, Tiebreaker und das Finale am Super Bowl

Die complicated Tiebreaker-Regeln spielen eine zentrale Rolle, wie bei den Kansas City Chiefs sichtbar wird. Trotz einer starken Bilanz von 8-2 befinden sie sich in der AFC West nur auf dem fünften Platz, da die Denver Broncos im Tiebreaker der Division die Nase vorn haben. Dies führt dazu, dass sie sich schwer tun, ihre Heimvorteile in der postseason zu sichern. Die Jacksonville Jaguars behalten trotz einer Niederlage ihren Spot an dritter Stelle der Setzliste und deuten auf einen souveränen Playoff-Einzug hin.

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Die Chicago Bears stellen ein interessantes Phänomen dar: Obwohl sie in der Setzliste hinter den Carolina Panthers stehen, gilt ihre Bilanz von 8-2 als die bessere Teamleistung. Die Panthers haben ihren Status als Division-Sieger und damit verbundenes Heimrecht behauptet, wobei der jüngste 35:33-Erfolg gegen die Baltimore Ravens Luft verschafft hat. In der NFC North haben die Detroit Lions derzeit die Nase vorn, was ihre Position als Top-Seed in ihrer Division festigt. Die Minnesota Vikings, die kürzlich im Mexico Game mit 10:35 von den San Francisco 49ers gebügelt wurden, bleiben jedoch eine formidable Gefahr.

Das große Ziel für alle Franchises, der Super Bowl, steigt in dieser Spielzeit am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium der Inglewood statt. Die Playoff-Setzlisten werden weiterhin durch kleineMarginen und Tiebreaker-Regeln bestimmt, was die Dramatik der letzten Wochen erhöht. Teams wie die Cincinnati Bengals, die als potenzielle Überraschungsgäste gelten, könnten im AFC Championship Game auftreten, ähnlich wie im sensationellen Einzug 2021. Die letzten Wochen der regulären Saison werden entscheiden, welche Teams die vierzehn verfügbaren Playoff-Plätze belegen und wer im SoFi Stadium triumphiert.