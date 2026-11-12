NFL-Saison 2026: RTL, Sky und RTL+ senden Spiele live

Die NFL-Saison 2026 beginnt mit neuen Übertragungsrechten. RTL zeigt Spiele im Free-TV, während Sky und RTL+ kostenpflichtige Pakete anbieten.

Die American-Football-Saison 2026 hat offiziell begonnen und bietet Fans in Deutschland umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten für alle Spiele. Das deutsche Fernsehen stellt die Inhalte über verschiedene Plattformen bereit, wobei Zuschauer zwischen kostenlosen Free-TV-Angeboten und kostenpflichtigen Streaming-Diensten wählen können. Die Rechteverteilung zwischen den Sendern ist diesmal besonders detailliert geregelt, um sowohl traditionelles Fernsehen als auch modernes Streaming abzudecken.

RTL und Free-TV Übertragungen

RTL übernimmt erneut die Verantwortung für die Übertragung der NFL-Spiele im deutschen Free-TV. Der Sender strahlt jeden Sonntag zwei Spiele direkt im Hauptprogramm aus. Das erste Spiel beginnt dabei pünktlich um 19:00 Uhr und wird als früher Slot bezeichnet. Das zweite Spiel wird um 22:00 Uhr ausgestrahlt und deckt den späten Sonntag-Abend ab. Zusätzlich sendet RTL alle Nachtspiele, die an Freitagen, Montagen und Dienstagen stattfinden. Besonders erwähnenswert ist, dass auch alle International Games, die in Europa ausgetragen werden, vollständig auf RTL gezeigt werden. Dies bietet deutschen Zuschauern die Möglichkeit, europäische Spiele ohne zusätzliche Gebühren zu verfolgen.

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Paywall und Streaming-Angebote

Parallel zum Free-TV-Angebot auf RTL sendet der Streaming-Dienst RTL+ ein weiteres Spiel um 19 Uhr. Der Zugang zu diesem Stream ist jedoch nicht kostenlos. Zuschauer müssen ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um diesen Inhalt freizuschalten. Dies gilt auch für die Spiele, die in dieser Saison primär von Sky übertragen werden. Sky bietet dort ein Spiel um 19 Uhr sowie ein weiteres Spiel um 22 Uhr an. Hinzu kommt die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die wöchentlich ausgestrahlt wird. Alle diese Inhalte hinter einer Paywall, darunter auch die "NFL RedZone" aus den USA, erfordern spezifische Abos. Um das gesamte Sportangebot von Sky zu nutzen, ist ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei dem Anbieter WOW erforderlich.

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International Games und Highlights

Ein besonderes Highlight der laufenden Saison ist das Spiel in München, das zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions ausgetragen wird. Dieses Match findet am 15. November in der Allianz Arena in München statt und wird von RTL live im Free-TV übertragen. Fans können die Spiele von RTL zudem für 72 Stunden über die Funktion "Relive" auf RTL+ wiedersehen. Für diejenigen, die keine Zeit für das Live-Event haben, stellt RTL+ sowie die YouTube-Kanäle von "RTL Sport" und "Sky Sport" am Montag dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele online. Dies ermöglicht eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Aktionen des Spieltages.

Künftige Spiele und Termine

Neben der aktuellen Saison gibt es bereits feste Termine für zukünftige Events. Das Liga-Championship-Spiel LXI ist für die Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 geplant. Das Finale findet im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Die genauen Sendetermine und welche Spiele in der aktuellen Woche ausgestrahlt werden, teilen die Sender RTL und Sky jeweils in der laufenden Spielwoche mit den Fans mit. Diese transparente Kommunikation hilft den Zuschauern, ihre Pläne rechtzeitig zu machen. Die Kombination aus Free-TV und spezialisierten Streaming-Angeboten soll sicherstellen, dass jeder Fan die NFL-Saison 2026 optimal verfolgen kann.