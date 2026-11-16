NFL-Saison 2026: RTL, Sky und RTL+ zeigen alle Spiele live im TV

RTL sendet zwei NFL-Spiele sonntags im Free-TV. Sky bietet ein erweitertes Angebot hinter Paywalls. Informationen zu Stream, Terminen und dem Spiel in München.

Die National Football League (NFL) startet die Spielzeit 2026 mit einer umfassenden medialen Präsenz in Deutschland. Der Fernsehsender RTL sichert sich die Rechte an der Übertragung mehrerer Partien im Free-TV. Zuschauer können die Spiele kostenlos auf dem Hauptsender RTL sowie auf dem Jugendkanal NITRO verfolgen. Parallel dazu steht ein umfangreiches digitales Angebot über die Plattform RTL+ bereit.

Verfügbarkeit der Live-Übertragungen im Free-TV

RTL strahlt jeden Sonntagabend zwei wichtige Partien direkt im freien Empfang aus. Die erste Übertragung beginnt pünktlich um 19:00 Uhr, während das zweite Highlight um 22:00 Uhr startet. Diese Sendeplätze decken die zentralen Spielzeiten der Liga ab und richten sich an das breite Interesse der deutschen Fans. Zusätzlich werden Live-Übertragungen von Nachtspielen am Freitag, am Montag und am Dienstag auf dem Sender gezeigt.

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Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den International Games. Alle Spiele, die in Europa stattfinden, werden von RTL live und komplett übertragen. Dies gilt auch für das große Event in Deutschland, welches im November 2026 in München stattfindet. RTL bestätigt die Live-Übertragung der Partie zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena als Teil des Free-TV-Angebots.

Erweitertes Angebot von Sky und RTL+

Neben dem Free-TV-Programm agiert Sky als Partner für das vollständige Liga-Paket. Aufgrund der neuen Kooperation wird auf NITRO in den ersten drei Spielwochen der Saison die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Diese Zusammenfassung bietet einen schnellen Überblick über die wöchentlichen Leistungen. Für den vollständigen Zugriff auf die Liga-Produkte von Sky ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

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Sky überträgt wöchentlich ein Spiel um 19 Uhr und ein weiteres Spiel um 22 Uhr. Hinzu kommen alle Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag. Das Programm umfasst zudem die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone". Diese Inhalte sind hinter einer Paywall geschützt. Nutzer benötigen ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei dem Streaming-Dienst WOW, um auf alle Spiele und Zusatzinhalte zugreifen zu können.

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV sendet RTL+ ein weiteres Spiel. Dieses Stream-Angebot ist ebenfalls an ein kostenpflichtiges Abo der Plattform gekoppelt. Fans haben die Möglichkeit, die live ausgestrahlten RTL-Spiele für einen Zeitraum von 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzusehen. Dies bietet Flexibilität für Zuschauer, die das Live-Erlebnis verpasst haben.

Zusammenfassungen und zukünftige Termine

Für alle, die keinen Zugang zu den Abo-Plattformen haben, gibt es regelmäßig veröffentlichte Highlights. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele stehen am Montag digital zur Verfügung. Diese können auf der Plattform RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" abgerufen werden. Die genaue Reihenfolge und Auswahl der Spiele wird von den Sendern in der jeweiligen aktuellen Spielwoche bekannt gegeben.

Neben der laufenden Saison gibt es bereits固定e Termine für große zukünftige Events. Die Liga Championship Game, auch bekannt als Super Bowl LXI, findet am 15. Februar 2027 statt. Die Partie wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Dies markiert den Höhepunkt der nächsten Spielzeit und wird ebenfalls umfangreich von den Medienpartnern begleitet.