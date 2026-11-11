NFL-Saison 2026: RTL und Sky übertragen Live-Spiele in Deutschland

RTL und Sky präsentieren die NFL-Saison 2026 in Deutschland - hier erfahrt ihr, wann und wo ihr die Spiele live sehen könnt

Die NFL -Saison 2026 läuft an. Fans in Deutschland können nun erfahren, wo sie die Live-Spiele sehen und wann sie Highlight-Übersichten und Liveticker finden können.

Sender und Übertragungs-Zeiten in Deutschland

RTL ist wieder für die Übertragung der NFL-Saison im Free-TV in Deutschland verantwortlich. Jeden Sonntag überträgt der Sender ein Spiel aus dem frühen Slot (19:00) und ein weiteres Spiel aus dem späten Slot (22:00 Uhr).

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Zudem zeigt RTL die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag. Alle International Games aus Europa werden auf RTL übertragen.

NITRO und die "Sky NFL-Konferenz"

Aufgrund der neuen Kooperation mit Sky wird auf NITRO in den ersten drei Spielwochen die "Sky NFL-Konferenz" übertragen.

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Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen, aber dies kann nur nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfolgt werden.

Sky-Sender und "NFL RedZone"

Neben der Übertragung auf RTL+ bietet Sky auch sein eigenes Angebot für NFL-Fans an.

Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr, aber diese sind hinter Paywall.

Die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" sind auch auf Sky erhältlich.

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Wann ist die NFL in Deutschland zu Gast?

Einem Höhepunkt der Saison ist das NFL-Spiel in München (New England Patriots vs. Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena) zu verdanken.

RTL überträgt die Partie live im Free-TV.

NFL Super Bowl LXI

LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt.