NFL-Saison 2026: RTL und Sky übertragen Spiele live in Deutschland

RTL überträgt NFL-Spiele im Free-TV, während Sky Paywall-Angebote bietet. Details zu München-LXI und Streaming-Plattformen für Fans.

Die National Football League startet in die Spielzeit 2026 mit einer klar definierten Medienstrategie für den deutschen Markt. RTL sichert sich als Hauptpartner die Übertragung von Spielen im kostenlosen Fernsehen, während neue Kooperationen mit Sky zusätzliche Inhalte hinter einer Bezahlschranke anbieten. Diese Aufteilung bestimmt ab sofort, wie deutsche Zuschauer Zugriff auf die wöchentlichen Partien der Liga erhalten.

Free-TV Ausstrahlungen bei RTL

Jeden Sonntag sendet der Sender RTL zwei Spiele direkt ins Programm. Ein Spiel startet um 19:00 Uhr und ein weiteres um 22:00 Uhr. Zusätzlich deckt der Sender Nachtspiele an den Tagen Freitag, Montag und Dienstag ab. Alle International Games aus Europa werden ebenfalls von RTL gezeigt. Dies stellt sicher, dass auch Spiele europäischer Standorte ohne zusätzliche Kosten verfolgt werden können.

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Fans können die einzelnen RTL-Sendungen für 72 Stunden im Relive-Bereich auf der Plattform RTL+ ansehen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele erscheinen am folgenden Montag online. Diese Clips sind sowohl auf RTL+ als auch auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport verfügbar. Für das gesamte NFL-Angebot bei Sky ist ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW erforderlich.

Paywall Angebote und Sky Kooperation

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieses erfordert jedoch einen kostenpflichtigen Abonnementabschluss. Die gleichen Bedingungen gelten für Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr. Diese Inhalte sind genau wie die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz hinter einer Paywall platziert.

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Zu den exklusiven Inhalten bei Sky gehören alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag. Zudem ist die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone nur gegen Gebühr zugänglich. In den ersten drei Spielwochen wird zudem die Sky NFL-Konferenz auf dem Sender NITRO übertragen. Welche Spiele genau in der aktuellen Woche gesendet werden, teilen die Sender jeweils neu bekannt.

München Highlight und Super Bowl Termin

Ein besonderes Saison-Highlight findet in München statt. Das Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena wird live im Free-TV von RTL übertragen. Dieser Auftritt markiert eine wichtige Station für die Popularität der Liga in Deutschland. Fans können dieses Match ohne zusätzliche Gebühren verfolgen.

Das nächste große Ereignis ist das LVI-Finale. Es findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Dieser Termin ist fest geplant und bildet den Abschluss der laufenden Saison. Die Vorbereitung auf dieses Finale beginnt bereits mit den ersten Spielen der neuen Runde.