NFL Saison: Chiefs und Vikings erleiden erste Niederlage

Kansas City Chiefs und Minnesota Vikings verlieren das erste Spiel. Joe Burrow gewinnt historisch gegen die Titans. Die NFL-Saison bietet spannende Ergebnisse und individuelle Rekorde.

Die NFL-Saison verzeichnet einige erhebliche Überraschungen, als die Kansas City Chiefs und die Minnesota Vikings ihre ersten Saisonniederlagen hinnehmen mussten. Im AFC-West-Duell unterlagen die Chiefs den Denver Broncos, während die Vikings gegen die Detroit Lions verloren. Gleichzeitig schrieb Joe Burrow NFL-Geschichte mit einem herausragenden Auftritt.

Kapitänswechsel im AFC-West-Duell

Das Top-Duell in der AFC West entwickelte sich zu einem spannenden Thriller, in dem die Kansas City Chiefs lange wie der Sieger aussahen. Am Ende mussten sie sich jedoch den Denver Broncos geschlagen geben. In diesem direkten Duell der Quarterbacks zeigte sich, dass die Verteidigung der Broncos unter Druck stand. Will Lutz erzielte ein Field Goal für die Führung, doch die Chiefs reagierten mit einem Touchdown im ersten Viertel.

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Bis ins vierte Viertel hinein führten die Chiefs weiterhin. Zwei Minuten vor dem Ende sorgte Jonah Coleman für einen Touchdown der Broncos, der die Führung übernahm. Patrick Mahomes führte sein Team an die 1-Yard-Linie. Ein False Start von Jaylon Moore und ein Sack gegen Mahomes entschieden das Spiel final zugunsten der Broncos.

Erster Saisonsieg für die Patriots

In der Regenschlacht von Miami besiegen die New England Patriots die Miami Dolphins mit einem klaren Ergebnis. Die Patriots feiern ihren fünften Sieg im achten Spiel der Saison. Die Gastgeber eröffneten nach einem ausgeglichenen ersten Viertel mit einem 13:3-Vorsprung zur Pause. Malik Willis warf einen 1-Yard-Pass auf Malik Washington in die Endzone.

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Willis überzeugte weiterhin als effizienter Quarterback. Er warf einen 43-Yard-Touchdown-Pass auf Kyle Williams. Im Schlussviertel lief er selbst mit dem Ball in die Endzone für die Vorentscheidung. Ein Touchdown der Dolphins reichte nicht mehr zum Ausgleich, was den Dolphins den ersten Saisonsieg verweigerte.

Stadt-Duell und NFC-Nord-Statistik

Die Los Angeles Rams gewannen das Stadt-Duell gegen die Chargers und können mit einer ausgeglichenen 4-4-Bilanz zaghaft Richtung Playoffs schielen. Justin Herbert enttäuschte mit zwei Interceptions. Blake Corum und Kyren Williams erliefen Touchdowns, ehe Matthew Stafford seinen ersten Touchdown-Pass auf Puka Nacua warf.

Die Detroit Lions brachten den Minnesota Vikings die erste Saisonniederlage bei. Jordan Addison erzielte einen vermeintlichen Touchdown, der nach Videobeweis zurückgenommen wurde. Addison verletzte sich leicht, kehrte aber zurück und verzeichnete sieben Catches für 46 Yards. Justin Jefferson sorgte mit einem Mega-Catch zum Touchdown für eine zwischenzeitliche 7:3-Führung der Vikings.

Verletzungen und Offensiv-Statistiken

Die Verletzungssituation verschärft sich weiter. Lamar Jackson verletzte sich im ersten Play schwer am Daumen seiner Wurfhand und musste sofort wieder vom Feld. Sein Vertreter Tyler Huntley verletzte sich noch vor der Pause ebenfalls. Joe Fagnano musste ins kalte Wasser geworfen werden.

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Fagnano leistete sich eine Interception, warf aber zwei Touchdown-Pässe und lief selbst in die Endzone. Sechs Siege im siebten Spiel halten die Buffalo Bills voll auf Kurs Richtung Playoffs. Die Steelers behielten die Oberhand in der AFC North mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen.

Historischer Abend in Cincinnati

Das Paycor Stadium in Cincinnati war Schauplatz einer historischen Show. Die Titans lagen überraschend mit 13:0 in Führung. Joe Burrow drehte das Spiel mit den Bengals zur Pause. Tony Pollard sorgte für einen Ausgleich nach einer Two-Point Conversion im dritten Viertel.

Im Schlussviertel überschlugen sich die Ereignisse. Die Titans gingen mit 36:29 in Führung. Joe Burrow warf mit 462 Yards und fünf Touchdowns den entscheidenden Pass auf Tee Higgins. Das Ergebnis schob das Spiel in die Overtime. Baker Mayfield gewann ohne einen einzigen erfolgreichen Pass.