NFL-Saison für mehrere Spieler beendet: Verletzungswelle trifft 49ers und Seahawks

Schwere Verletzungen an Kreuzband und Achillessehne beenden die Saison vorzeitig für Ricky Pearsall und weitere NFL-Spieler. Details zu den Ausfällen bei den 49ers und Seahawks.

Die Vorbereitungsphase auf die neue NFL-Saison wird durch eine Serie schwerwiegender Verletzungen überschattet, die die Kaderplanung mehrerer Franchises fundamental verändern. Bei den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks fallen Schlüsselspieler über einen längeren Zeitraum aus, was tiefgreifende Folgen für die Defensive und Offense bedeutet.

Schwerer Kreuzbandriss bei Ricky Pearsall

Der Wide Receiver Ricky Pearsall von den San Francisco 49ers hat seine bevorstehende Saison am Dienstag während einer Trainingseinheit nach eigenem Bekunden vorzeitig beendet. Er wurde vom Platz gefahren, nachdem er sich ohne physischen Kontakt zu einem Mitspieler verletzt hatte. In einer daraufhin durchgeführten Operation wurde das hintere Kreuzband in seinem rechten Knie wiederhergestellt.

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Die medizinische Prognose ist eindeutig: Die Genesung wird circa neun Monate dauern. Damit ist die kommende Saison für den Passempfänger endgültig gelaufen. Dieser Ausfall stellt einen erheblichen Rückschlag für die Offensive dar und zwingt die Verantwortlichen dazu, die Offensive Line und die Receivers neu zu strukturieren.

Dritte Achillesverletzung der Franchise

Der Verletzungskatalog der 49ers zeigt ein besorgniserregendes Muster bei Sehnenrupturen. Gunner Olszewski hat sich im Training einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt damit ebenfalls für die gesamte Spielzeit aus. Dies ist bereits der dritte Spieler der Franchise, der sich in der Vorbereitungsphase auf diese spezifische, schwerwiegende Verletzung setzt.

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Zuvor hatte Defensive Lineman Roy Robertson-Harris in der vergangenen Woche bei einem Indoor-Training den gleichen Riss erlitten. Zudem hat der Undrafted Free Agent Cornerback Thaddeus Dixon diese Verletzung bereits in der Vorsaison (Offseason) davongetragen. Die Häufung dieser Verletzungen an der Achillessehne wirft Fragen zur Trainingsintensität oder genetischen Prädisposition innerhalb des Teams auf.

Ungeklärte Verletzung bei Cooper und Seahawks-Probleme

Auch bei den Seattle Seahawks treten ungewisse Lücken auf. Die Verletzung von Wilson kam völlig unerwartet. Nach dem Spiel gegen die Seahawks gab es zunächst keine Bestätigung über Schweregrade. In derselben Partie verletzte sich Kendrick Bourne, wodurch bereits der dritte Receiver ausfiel. Für die restliche Saison werden die Seahawks auf Harrison Wallace, Simi Fehoko und Reggie Virgil setzen.

Reggie Virgil war nach Rückenproblemen gegen die Seahawks bereits wieder zum Einsatz gekommen, zeigt aber weiterhin Anzeichen von Anfälligkeit. Das Team hofft, dass Wilson rechtzeitig zum Start des Training Camps für die nächste Saison wieder fit wird. Zudem fiel auf, dass Cooper im dritten Viertel zu Beginn eines Snaps ohne Gegnereinwirkung verletzungsbedingt ausschied.

Alfred Collins beendet Karriere vorzeitig

Die Defensivabteilung der 49ers schwächte sich ebenfalls deutlich. Defensive Tackle Alfred Collins hat sich im Training vor dem International Game im australischen Melbourne die Patellasehne gerissen. Diese Art der Verletzung ist für einen Defense Lineman oft karrierenegativ oder führt zumindest zum vorzeitigen Saisonende.

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Die Saison ist damit für ihn endgültig beendet. Bis zu diesem Punkt hatte Cooper in dieser Spielzeit neun Tackles, einen Sack und eine Interception gesammelt. Der Ausfall von Collins und die anderen Verstreichungen zwingen das Coaching-Team dazu, mit weniger erfahrenen Spielern auf den Feldpositionen zu arbeiten, was die defensive Stabilität nachhaltig beeinträchtigen könnte.