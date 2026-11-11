NFL-Saison: Kaderwechsel nach der Trade Deadline

Bereits nach der Deadline wechten Teams um den verbleibenden Personalsturm - die wichtigsten Trades und Übernahmen.

Bereits nach dem Ende der Trade Deadline setzt der NFL -Saison ihre Geschwindigkeit fort. Die Teams sind auf der Suche nach ihren besten Positionen, um ihre Titelambitionen zu verwirklichen. Die Jaguars, die in der vorigen Woche Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons verpflichteten, haben nun auch Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints verpflichtet.

Die größten Trades der Saison

Der erste dieser Trades ist der Deal zwischen den Jaguars und den Falcons . Im Gegenzug für Safety Jalen Thompson geben die Jaguars einen Zweitrunden-Pick im Draft 2028 und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2029 ab. Bates, ein einmaliger Pro Bowler , befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar.

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Die Jaguars haben sich auch an der Verpflichtung von Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints beteiligt. Im Gegenzug für einen Zweitrunden-Pick im Draft 2025 übergeben die Saints Defensive Tackle Da'Shawn Hand an die Falcons. Godchaux, der in dieser Saison 55 Combined Tackles aufweisen kann, verbrachte die letzten beiden Jahre mit 32 Combined Tackles und 3 Sacks pro Saison, bevor seine verbleibenden Vertragsjahre mit den New England Patriots beendet wurden.

Nach dem Deal

Der Deal zeugt von den strategischen Plänen der Jacksonville Jaguars , als sie einen Star-Defensive-End-Draft-Pick im Draft 2025 über den Falcons von den Philadelphia Eagles erhalten. Die Jaguars haben ihre Verteidigung mit Jordan Davis aus den Eagles verstärkt und können nun eine starke Abwehr aufbauen. Davis kam von Philadelphia, nachdem er die ersten vier Jahre seiner NFL-Karriere für die Eagles spielte und bei 31 Combines Tackles, einem Sack und einem verteidigten Pass stand.

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Andererseits haben die Philadelphia Eagles mit diesem Deal einen wichtigen Schritt unternommen, um ihre Rebuild-Strategie fortzusetzen. Die Eagles verfügen für die kommenden drei Drafts über fünf Picks in der ersten Runde und fünf in der zweiten. Nach den Deals um Jordan Davis und Cam Jurgens , der sie einen ersten Draft-Pick 2027 und einen zweiten Draft-Pick 2029 aus den Green Bay Packers erhielten, haben die Eagles ein erhebliches Kapital für den kommenden Draft gesammelt.

Wie geht es weiter?

Jetzt bleibt den Teams nur noch wenig Zeit, ihre Positionen abzuschließen, bevor die NFL-Saison ihre Geschwindigkeit fortsetzt. Die wichtigste Herausforderung der Teams wird die Frage sein, ob sie ihre verbleibenden Ressourcen effektiv nutzen, um ihre Spieler auf der richtigen Position zu platzieren, um ihre Träume von einem NFL-Titel zu verwirklichen.

Viele Teams warten auf einen möglichen Deal mit dem Kirk Cousins von den Minnesota Vikings, der von den Las Vegas Raiders abgelöst werden könnte. Der erste Deal in der NFL-Geschichte der Trade Deadline steht jedoch immer noch auf sich und bleibt eine Frage der Zeit. Wir werden sehen, wie sich die NFL-Saison fortsetzt und welche Teams an der Spitze der Meisterschaft stehen werden.