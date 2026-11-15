NFL-Saison: Verletzungen plagen Chiefs, Ravens und Packers - Ausfälle verschärfen Play-off-Race

Schwere Verletzungswelle trifft NFL-Starteams. Patrick Mahomes, Josh Jacobs und Puka Nacua fallen aus. Analyse der Auswirkungen auf Chiefs, Packers und Ravens.

Die aktuelle NFL-Saison wird zunehmend zu einem Test der Tiefenständigkeit für mehrere Top-Teams, da eine Serie schwerwiegender Verletzungen die Aufstellungen der Kansas City Chiefs, der Green Bay Packers und der Baltimore Ravens erheblich erschwert. Während die Chiefs unter Führung von Head Coach Andy Reid um die Gesundheit ihres Quarterbacks Patrick Mahomes bangen, stehen die Packers vor der Entscheidung, ihre Star-Receiver Puka Nacua auf die Injured Reserve List (IR) zu setzen. Gleichzeitig verschärft sich die Lage in Baltimore, wo Lamar Jackson bereits seit Wochen pausiert und sein Ersatzmann Tyler Huntley ebenfalls für die restliche Saison ausgefallen ist.

Kansas City Chiefs kämpfen mit Verletzungsschwerpunkt

Die Kansas City Chiefs befinden sich in einer kritischen Phase ihrer Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen die Atlanta Falcons, da mehrere Schlüsselspieler nicht verfügbar sind. Tight End Travis Kelce blieb nach einem harten Tackle von Safety DeMarcco Hellams kurz liegen und musste zur weiteren Untersuchung in die Umkleidekabine gehen. Die Chiefs bestätigten daraufhin, dass eine Rückkehr von Kelce ins Spiel fraglich war und er für mindestens vier weitere Spiele auf der Reserve-Liste verbleibt.

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Eine weitere bedeutende Enttäuschung für das Team ist die Verletzung von Running Back TreVeyon Henderson. Er setzt der AFC-Champion-Verteidigung zu und fehlt aufgrund einer Erkrankung für mindestens vier weitere Spiele. Head Coach Mike Vrabel gab an, dass er weiterhin mit dem 24-Jährigen kommuniziert, aber keinen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr auf das Spielfeld nennen konnte. Henderson hatte in sechs Einsätzen in dieser Saison 203 Rushing Yards für einen Touchdown sowie 45 Receiving Yards ohne Punktebeteiligung erzielt.

Positiv stimmt die Franchise, dass Reggie Gilliam und Greg Van Roten die Injured Reserve List verlassen haben und wieder verfügbar sind. Zudem wurde Andrew Rupcich, ein Guard, vom Practice Squad in das aktive Roster aufgenommen, um die Lücken zu schließen. Die Offensive der Chiefs leidet jedoch massiv unter dem Ausfall von Schlüsselspielern, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie im letzten Jahr mit 109 Rushing Yards pro Spiel die NFL anführten und diese Stärke nun gefährdet ist.

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Patrick Mahomes und die Hoffnung auf schnelle Genesung

Im Zentrum der Aufmerksamkeit in Kansas City steht jedoch Patrick Mahomes, dessen Gesundheit für die Zukunft des Franchises entscheidend ist. Mahomes hatte sich bei seinem Comeback am Daumen erneut verletzt und eine Operation in Betracht gezogen. Die Franchise hat nun Klarheit geschaffen: Sechs bis zehn Wochen Ausfallzeit sind einzuplanen. Dies würde bedeuten, dass er frühestens am 27. Dezember gegen die Cleveland Browns wieder zur Verfügung stehen könnte.

Head Coach Andy Reid betonte, dass die aktuellen Untersuchungen keine größere Verletzung offenbart haben. Er beschrieb die Situation als positiv, da es nun vor allem darum gehe, durch Reha-Maßnahmen die verbliebenen Schmerzen loszuwerden. Reid erklärte, dass Mahomes sich 'wirklich gut' fühle, obwohl Schmerzen vorhanden sind. Daher sei die Chiefs-Organisation froh, dass am Montag kein Training stattfand, um den Quarterback zu schonen. Dennoch ist die Abwesenheit von Mahomes ein massiver Nachteil, da die Chiefs auf fremden Plätzen in den letzten Spielen zwei Niederlagen hinnehmen mussten.

Green Bay Packers: Puka Nacua und Josh Jacobs fallen aus

Bei den Green Bay Packers häufen sich die Sorgenmeldungen. Es ist offiziell bestätigt, dass Puka Nacua wegen einer Knieverstauchung, einer Zerrung des Innen- und hinteren Kreuzbands sowie einer Zehenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wird. Head Coach Matt LaFleur kündigte an, dass Nacua 'eine längere Zeit' fehlen wird. Ein Spieler auf der IR-Liste muss mindestens vier Spiele aussetzen, und es ist unwahrscheinlich, dass der Receiver in Woche 15 wieder auf dem Feld steht.

Nacua hatte in dieser Saison bislang vier Receiving Touchdowns und einen Rushing Touchdown erzielt. In den letzten drei Partien steuerte er jeweils einen Score bei, darunter beim 20:13-Sieg gegen die Washington Commanders. Nun kommt mit Josh Jacobs ein weiterer wichtiger Akteur hinzu. Jacobs war in seinen ersten beiden Saison-Einsätzen drei Touchdowns gelungen, ehe er am Sonntag im ersten Viertel ausfiel. NFL-Insider Ian Rapoport meldet, dass Jacobs operiert werden muss, was eine weitere längere Pause bedeutet.

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Baltimore Ravens und weitere Ausfälle in der Liga

Auch die Baltimore Ravens kämpfen mit dramatischen Entwicklungen auf der Quarterback-Position. Nach der Verletzung von Lamar Jackson musste Backup Tyler Huntley einspringen, zog sich jedoch ebenfalls eine schwere Verletzung zu und kann die restliche Saison nicht mehr spielen. Dies zwingt das Team, dringend nach Lösungen zu suchen, während die Defense unter dem Druck der veränderten Spielsituation leidet.

Auf der anderen Seite der Liga müssen die Los Angeles Rams um ihren Star-Receiver Puka Nacua bangen, wobei die Berichterstattung hier Überschneidungen mit den Packers-Szenarien zeigt, da Nacua primär bei den Rams spielt. Die Rams bestätigten, dass er sich gegen die Washington Commanders am Knie verletzte. Darüber hinaus gesellten sich weitere Ausfälle zur langen Liste, darunter Rookie-Tackle Gracen Halton, der sich den Knöchel brach und die restliche Saison ausfallen wird. Halton führte sein Team in Tackles for Loss (5) an und sammelte zwei Sacks, bevor er unter Schmerzen vom Feld transportiert werden musste.