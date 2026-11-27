Aktuelle Analyse der NFL-Playoff-Chancen in Woche 12: AFC-Teams wie Bills und Chiefs, NFC-Duellen zwischen Bears und Lions sowie Wildcard-Kampf um die letzten Plätze.

Die National Football League nähert sich in Woche 12 dem Höhepunkt der Regular Season. Mit einem bereits gespielten Anteil von über einem Drittel der Saisonzeit nimmt das Playoff-Feld in der American Football Conference (AFC) bereits klare Formen an, während die National Football Conference (NFC) nach wie vor ein hochgradig offenes und engmaschiges Feld aufweist. Die entscheidenden Weichenstellungen für die letzte Playoff-Positionen werden hier vermutlich erst Anfang Januar finalisiert.

AFC East und AFC West im Vergleich

Die Buffalo Bills dominieren derzeit die AFC East mit klarem Abstand. Nach dem entscheidenden Sieg gegen die Kansas City Chiefs an Thanksgiving liegen die Bills drei Spiele vor den Verfolgern und haben beste Chancen auf den ersten Seed. Ein potenzieller Schwachpunkt in ihrer Division, das verletzungsgeplagte Team, bietet den Bills ausreichend Luft, um ihren Vorsprung zu halten. Der verbleibende Spielplan gilt als relativ machbar, wobei die Begegnung gegen die Chicago Bears als einzige wirkliche Herausforderung identifiziert wird.

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In der AFC North teilen sich die Cincinnati Bengals, die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns die Führungsspitze. Die Bengals verfügen über ein Spiel Vorsprung und eine überlegene spielerische Qualität, die sie Favoriten im Rennen um die Division macht. Die Steelers befinden sich hingegen in einer Phase der Unsicherheit, insbesondere im Anschluss an kontroverse Ereignisse um Aaron Rodgers. Die Cleveland Browns überraschen positiv, fehlen jedoch noch die individuelle Spitzenklasse.

Besonders spannend verläuft der Kampf in der AFC West. Die Kansas City Chiefs und die Denver Broncos liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Broncos aktuell mit einem minimalen Vorsprung führen. Da beide Teams ihre Heimspiele gegen den direkten Konkurrenten gewannen, könnten Tiebreaker wie der Division-Record oder der Conference-Record am Ende entscheiden. Die Denver Broncos haben durch einen deutlich leichteren Spielplan jedoch beste Karten, diesen engen Vergleich zu ihren Gunsten zu entscheiden.

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AFC South und NFC North Duells

Die Houston Texans haben die AFC South so gut wie gesichert, müssen sich jedoch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Trotz einer Bilanz von vier Siegen nach zehn Spielen liegen sie nur zwei Siege hinter den Steelers und den Browns, die derzeit die Wildcard-Plätze belegen. Sollte Pittsburgh nach den jüngsten Problemen einbrechen, könnten die Texans mit einer Siegesserie noch vorbeiziehen. Das direkte Duell in Woche 13 wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Auch die New England Patriots liegen mit 5:5 nur einen Sieg hinter den führenden Teams der AFC North und halten die Hoffnung am Leben. In der NFC North haben die Chicago Bears durch ihren Sieg den ersten Platz übernommen. Die Detroit Lions haben jedoch in Woche 17 noch die Möglichkeit, durch einen Sieg in Chicago zu antworten und die Pole Position zurückzugewinnen.

NFC South und Wildcard-Hoffnungen

In der NFC South führen die Carolina Panthers mit 5:5 die Tabelle an, vor den Tampa Bay Buccaneers, die zwei Siege Rückstand haben. Ein vorentscheidendes Duell steht bereits am Montag an, wenn die Panthers zu den Buccaneers reisen. Ein Verlust der Buccaneers würde sie wahrscheinlich aus dem Rennen werfen. Die New Orleans Saints und die Atlanta Falcons können zwar nicht ausgeschlossen werden, fehlen jedoch die notwendige individuelle Klasse und haben einen schweren Restspielplan.

Für die Wildcard-Plätze in der NFC stehen die Detroit Lions, Minnesota Vikings und Los Angeles Rams klar in Führung. Die Lions profitieren von einer 8:3-Bilanz, individueller Qualität und einem machbaren Spielplan. Im engen Rennen um die restlichen Plätze kämpfen die Vikings, Rams, Seattle Seahawks und Green Bay Packers gegeneinander. Die Packers haben es aufgrund harter Niederlagen und eines schwierigen Spielplans schwer, mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

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Die Minnesota Vikings besitzen den leichtesten Spielplan in diesem Feld, während die Los Angeles Rams und Seattle Seahawks noch zweimal direkt aufeinandertreffen. Dieses Duell wird voraussichtlich entscheiden, welches Team das dritte Wildcard-Ticket erhält. Die Seattle Seahawks können mit einem Sieg am Sonntag in San Francisco noch für Spannung sorgen, während die Dallas Cowboys immer noch in der Verlosung sind, jedoch Rückstand auf die führende Gruppe haben.