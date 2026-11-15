NFL-Schock: Aidan Hutchinson verletzt sich bei Lions-Patriots-Spiel in München

Detroit Lions Star Aidan Hutchinson erleidet bei der Partie in München eine Knieverletzung. Details zum Unfallhergang und den Reaktionen auf der Münchner Bühne.

Im Rahmen des NFL -Spiels zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots auf dem Gelände des FC Bayern in München ereignete sich eine dramatische Verletzungsszene für den Star-Linebacker der Lions. Aidan Hutchinson, 26 Jahre alt, zog sich bereits nach fünf Minuten Spielzeit eine schwere Knieverletzung zu. Der Vorfall ereignete sich in einer emotionalen Situation kurz nach einem erfolgreichen Verteidigungsversuch der Detroit Lions.

Unfallhergang bei der Siegesfeier in München

Der Vorfall spielte sich während des ersten Spielzugs der New England Patriots ab, angeführt von Quarterback Drake Maye, 24. Maye führte sein Team durch das Stadion des FC Bayern bis kurz vor die Endzone, wo der Angriff der Patriots jedoch gestoppt wurde. Bei der dritten Spielzeit konnte Hutchinson Maye erfolgreich unter Druck setzen und zur Aufgabe zwingen. Die Heim- und Auswärtsfans reagierten mit stürmischem Jubel auf den fundamentalen Spielzug, der die Partie einleitete.

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Verletzung durch Landsprung bei der Begeisterung

Hutchinson selbst teilte die Freude über den Tackle und sprang beim Feiern in die Höhe. Bei der Landung spürte der 26-Jährige jedoch sofort einen stechenden Schmerz und brach zusammen, wobei er sich an sein rechtes Knie griff. Die medizinischen Betreuer des Detroit Lions eilten sofort auf das Spielfeld, um Erste Hilfe zu leisten. Die Intensität der Verletzung traf auch seine Teamkollegen hart, die schockiert das Geschehen verfolgten und zum Teil niederknieten, um zu beten.

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Reaktion der Familie und Umgang mit Maye

Die Situation wurde noch emotionaler durch die Anwesenheit der Familie Hutchinson. Sein Urgroßvater stammt aus der Schweiz, weshalb das Spiel in Europa für die Familie ein besonderes Highlight darstellte. Hutchinsons Mutter war durch München gelaufen und hatte an Fans mit Trikots ihres Sohnes Mützen verteilt. Auch Drake Maye musste nach einer kurzen Untersuchung die Spielfläche verlassen, da er über Probleme mit dem Knöchel klagte. Beide Spieler wurden daraufhin im Blauen Zelt für eine detaillierte medizinische Untersuchung behandelt.