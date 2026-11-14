NFL setzt Backup-Schiedsrichter ein wegen FAA-Flugausfall

Wegen des landesweiten Flugverbots der FAA in den USA setzt die NFL am Wochenende auf drei Backup-Schiedsrichter. Duane Heydt und Scott Novak sind im Einsatz.

Die National Football League hat am Wochenende massive logistical Herausforderungen gemeistert, nachdem die US-Flugbehörde Federal Aviation Administration ein landesweites Startverbot verhängt hatte. Um die pünktliche Ankunft der Offiziellen an den Spielorten sicherzustellen, setzt die Liga auf drei Ersatz-Schiedsrichter, die im Notfall einspringen. Diese außergewöhnliche Maßnahme war notwendig, da mehr als 2000 Flüge gestrichen werden mussten und die Sport-Teams auf alternative Reisemöglichkeiten ausweichen mussten.

Einsätze der Ersatz-Offiziellen am Wochenende

Duane Heydt, der ansonsten auch als Umpire im Einsatz ist, übernahm die Leitung des Spiels zwischen den Carolina Panthers und den New Orleans Saints. Er stand für diese Partie im Zentrum der Aufmerksamkeit, da seine Rolle als Ersatzmann in diesem spezifischen Konfliktfall entscheidend war. Gleichzeitig wurde bei den Tennessee Titans ein anderer Ersatzschiedsrichter aktiv, um die Integrität des Spiels zu wahren.

Also read USA verhängt landesweiten Flugstopp wegen Kommunikationsproblemen bei der FAA

Kurioserweise war die Schiedsrichter-Crew um Scott Novak, zu der Willard gehört, für dieses Wochenende ursprünglich gar nicht eingeteilt. Statt einen freien Sonntag zu genießen, schiebt er nun eine Doppelschicht, um die Lücken im Personalplan zu schließen. Dies verdeutlicht die Flexibilität, die von den Offiziellen gefordert wurde, um die Spiele trotz der unvorhergesehenen Umstände durchführen zu können.

Hintergrund des FAA-Verbots und der Flugausfälle

Die US-Flugbehörde FAA hatte am Freitag ein landesweites Startverbot verhängt, weil Kommunikationsprobleme die Arbeit in mehreren Flugsicherungszentren beeinträchtigt hatten. Es war die erste über mehrere Stunden andauernde erzwungene Flugpause seit dem 11. September 2001, als infolge der Terroranschläge der Luftraum zur Gefahrenzone wurde. Die Situation erforderte eine schnelle Umplanung aller Reisewege für die Teams und die Schiedsrichter.

Advertisement

Vorbereitung der Ersatzschiedsrichter

Jede der 17 offiziellen Schiedsrichter-Crews verfügt nach Liga-Angaben über einen Backup-Schiedsrichter, der das ganze Jahr über auch die Aufgaben des Whitehat trainiert, um im Notfall einspringen zu können. Diese Vorbereitungen kamen dem Ligabetrieb jetzt zugute, da sichergestellt werden konnte, dass qualifiziertes Personal verfügbar war. Es wurde darauf geachtet, dass die Schiedsrichter die Anreise problemlos per Fahrzeug zurücklegen konnten.

Auswirkungen und Reaktion der Liga

Das zwischenzeitliche Startverbot an allen US-Flughäfen wirbelt auch den NFL-Spieltag etwas durcheinander. Oder zumindest die Pläne der Liga. Dennoch konnte die Spielordnung aufrechterhalten werden, indem die Ersatzkräfte aktiviert wurden. Die Liga reagierte schnell und effizient, um die Unterbrechung des Sports auf ein Minimum zu begrenzen. Die Kooperation zwischen den Teams und den Offiziellen war entscheidend für den reibungslosen Ablauf.

Die Situation zeigt die Verwundbarkeit großer Sportveranstaltungen gegenüber externen Faktoren wie Luftfahrtproblemen. Dennoch bewies die National Football League in diesem Fall eine hohe Resilienz. Die Einsatzplanung der Ersatzschiedsrichter demonstriert die professionelle Vorbereitung, die in der Liga geleistet wird. Damit wurde sichergestellt, dass die Fans die Spiele trotz der logistischen Hürden verfolgen konnten.