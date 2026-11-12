NFL Shop München: Extrem hohe Preise für signierte Gear-Exponate

Der neue NFL Shop in München bietet Merchandise, doch die Preise für Autogramme explodieren. Ein Helmvon Barry Sanders kostet über 1000 Euro, während T-Shirts günstiger sind. Infos zum Spiel.

Der offizielle NFL Shop in der Münchner Innenstadt hat seine Türen geöffnet und bietet Fans eine breite Palette an Merchandising -Artikeln zur Vorbereitung auf das kommende Spiel. Die Vorfreude auf das NFL International Game 2026 in der Allianz Arena am Sonntag steigt stündlich, was den Druck auf die Käufer erhöht. Wer sich besondere Sammlerstücke oder signierte Waren gönnen möchte, muss jedoch mit beträchtlichen Ausgaben rechnen.

Preise für signierte Footballs und Helme

Die Analyse des Sortiments zeigt, dass die Kosten für besondere Merchandising-Artikel deutlich höher ausfallen als bei Standardprodukten. Ein von Jared Goff, dem Quarterback der Detroit Lions, signierter Football wird beispielsweise mit 710 Euro veranschlagt. Diese Summe spiegelt den hohen Sammlerwert der Autogramme von Starspielern wider.

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Im Vergleich dazu stehen Preise für signierte Helme von Running Back Jahmyr Gibbs, die 1135 Euro kosten. Auch diese Beträge liegen im oberen Segment, da es sich um Originalexponate handelt. Für Sammler stellen diese Gegenstände wertvolle Investitionsobjekte dar, die die Begeisterung für die Detroit Lions widerspiegeln.

Legendäre Exponate und Legendenpreise

Am teuersten ist der Erwerb des Originalhelms von Lions-Legende Barry Sanders. Dieser kostet mehr als jedes andere im Shop angebotene signierte Einzelstück. Die hohen Preise für solche historischen Gegenstände unterstreichen die besondere Bedeutung von Barry Sanders in der Geschichte der Franchise.

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Die Preisspanne zeigt somit eine klare Hierarchie. Während moderne Stars wie Jared Goff und Jahmyr Gibbs hohe Summen fordern, bleibt der Name Barry Sanders das teuerste Sammlerobjekt. Fans mit tiefen Taschen finden hier exklusive Möglichkeiten zur Unterstützung ihres Teams.

Günstige Alternativen im Sortiment

Nicht alles ist jedoch unerschwinglich. T-Shirts der Detroit Lions sind bereits für 35 Euro erhältlich. Diese Artikel bieten eine erschwingliche Möglichkeit, die Farben des Teams zu tragen, ohne große Summen auszugeben. Sie sind ideal für Fans, die ihre Unterstützung öffentlich zeigen möchten.

Jerseys von St. Brown kosten 120 Euro. Dieser Preis liegt zwischen den teuren Helmen und den günstigen T-Shirts. Fans, die die Spielkleidung ihrer Idole besitzen wollen, müssen hier einen mittleren dreistelligen Betrag einplanen. Die Vielfalt im Shop deckt somit verschiedene Budgets ab.

Live-Übertragung und Medienberichterstattung

Das Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions findet im Free-TV, Stream und Ticker statt. Alle Informationen zum NFL International Game 2026 in München sind aktuell verfügbar. Die mediale Präsenz unterstützt die hohe Aufmerksamkeit für das Event.

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Die Kombination aus teuren Sammlerstücken und günstigen Fan-Artikeln ermöglicht jedem Besucher des Shops eine Teilnahme am Event. Die Preise variieren stark, je nachdem, ob es sich um einfache Kleidung oder signierte Originale handelt. Der Shop ist ein zentraler Anlaufpunkt für die Vorfreude in München.